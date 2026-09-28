Una funeraria, celulares de normalistas y un halcón: las claves de las nuevas líneas de investigación de Ayotzinapa

Éstas son las cuatro líneas de investigación:





Este lunes se presentó un nuevo informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro.)





La funeraria

Un análisis de comunicaciones permitió identificar patrones de 17 personas, entre ellos, llamadas entre miembros de Guerreros Unidos y personal de la Funeraria El Ángel, cuyo propietario también era concesionario del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala y participaban en la administración de un panteón.

Mauricio Pazarán informó que un elemento que permitió identificar irregularidades en la funeraria fue que el dueño, Rodolfo “N”, hizo uso del teléfono de Julio César Mondragón, uno de los estudiantes asesinados durante la llamada ''Noche de Iguala''.

Este hallazgo fortaleció los indicios que vinculan a personal de las funerarias con la desaparición de los estudiantes”. Mauricio Pazarán, fiscal especial para el caso.







La implicación de la funeraria no es nueva. En 2025, dos propiedades de Rodolfo “N” fueron aseguradas. Sin embargo, en esta nueva etapa de la investigación, tomó fuerza.

“A partir de este reanálisis se fortaleció particularmente la línea de investigación que años atrás había abierto en relación con las funerarias y hornos crematorios. Un dato muy importante para la investigación es que Rodolfo N. y su familia son propietarios de las funerarias investigadas y aseguradas, pero también son concesionarios del Servicio Médico Forense, que es la institución que certifica las causas de muerte y da las autorizaciones para sepultar o incinerar a un cuerpo”, expuso.

De acuerdo con el fiscal, se fortaleció la hipótesis que establece que algunos estudiantes pudieron haber sido trasladados a funerarias con el propósito de desaparecer evidencia mediante procesos de incineración.

En la funeraria y el Semefo se realizaron cateos en los que se localizó un fémur humano, un arma de fuego, documentación y un horno crematorio sin registro oficial. Hasta ahora de los análisis, ninguno coincide con los estudiantes.