Padres de los 43 de Ayotzinapa recorren funeraria en Iguala donde hallaron restos óseos de 2014

En el recorrido en la funeraria, ubicada en la carretera federal México-Acapulco, participaron una comisión de 15 padres de familia y representantes de los de los Centros de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Miguel Agustín Pro Juárez, y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

También estuvieron el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Mauricio Pazarán Álvarez; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, y la secretaria técnica de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), Claudia Galindo de la Rosa.

La noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, quienes se dirigían a la Ciudad de México para participar en una marcha conmemorativa por el 2 de octubre. La investigación para encontrarlos comenzó en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La Comisión para la Verdad (Covaj) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advierten que la desaparición de las 43 personas constituyó un crimen de Estado. Las instituciones señalan la complicidad entre el grupo criminal "Guerreros Unidos" y diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, incluso involucran al Ejército Mexicano.