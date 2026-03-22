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México

Padres de los 43 de Ayotzinapa recorren funeraria en Iguala donde hallaron restos óseos de 2014

Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa estuvieron acompañados por autoridades federales y representantes de organizaciones de derechos humanos.
dom 22 marzo 2026 05:43 PM
ayotzinapa
Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, junto con estudiantes, marchan a la Basílica de Guadalupe como parte de la actividades de la "135 Acción global por Ayotzinapa", en conmemoración de los hechos en Iguala. (Cuartoscuro/Mario Jasso)

Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa recorrieron la funeraria El Ángel, en Iguala, Guerrero, donde les informaron que durante un cateo anterior encontraron una bolsa con segmentos óseos de 2014, año en el que desaparecieron los normalistas.

Durante la visita, los padres estuvieron acompañados por autoridades federales y representantes de organizaciones de derechos humanos, donde les mostraron los restos óseos encontrados, los cuales estaban en una bolsa etiquetada con el año 2014. También reportaron la existencia de cuerpos sin identificar, prendas de vestir y áreas bajo análisis pericial.

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Además, los padres cuestionaron por qué estarían por más de 11 años esos restos humanos y cómo llegaron. Por ello, exigieron que sea el Equipo Argentino de Antropología Forense quien haga los estudios de ADN de los restos encontrados, porque –advirtieron– no confían en las instituciones gubernamentales.

Isidoro Vicario Aguilar, abogado de Tlachinollan, comentó que en la visita les dijeron a los padres de los jóvenes que encontraron irregularidades administrativas en la funeraria y un horno crematorio “clandestino”, el cual no contaba con registro oficial.

En este inmueble –que fue asegurado desde octubre de 2025 para buscar a los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos– también hallaron indicios de procesos de combustión en distintas áreas.

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En el recorrido en la funeraria, ubicada en la carretera federal México-Acapulco, participaron una comisión de 15 padres de familia y representantes de los de los Centros de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Miguel Agustín Pro Juárez, y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

También estuvieron el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Mauricio Pazarán Álvarez; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, y la secretaria técnica de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), Claudia Galindo de la Rosa.

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La Comisión para la Verdad (Covaj) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advierten que la desaparición de las 43 personas constituyó un crimen de Estado. Las instituciones señalan la complicidad entre el grupo criminal "Guerreros Unidos" y diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, incluso involucran al Ejército Mexicano.

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Caso Ayotzinapa

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