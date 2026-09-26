12 años de Ayotzinapa: nuevas investigaciones, detenciones y pendientes en el caso de los 43

El exmandatario se encuentra detenido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El exgobernador de Guerrero fue detenido en agosto pasado. (Foto: Cuartoscuro.)

4. El papel del Ejército

Uno de los episodios que más polémica ha causado en la investigación, es la recomendación que emitió pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la que deslinda a las Fuerzas Armadas de la responsabilidad institucional en la desaparición de los 43 normalistas.

“Nosotros le hemos pedido que investigue al Ejército porque el Ejército es culpable, ellos saben qué pasó con nuestros hijos porque estuvieron monitoreando a nuestros hijos y no que los deslinden”, dice Clemente Rodríguez.

5. Restos identificados de normalistas

En los 12 años que han transcurrido desde la desaparición de los 43 normalistas, las autoridades han identificado los restos de tres de los 43 normalistas de Ayotzinapa: Alexander Mora Venancio (2014), Christian Alfonso Rodríguez Telumbre (2020) y Jhosivani Guerrero de la Cruz (2021).

6. El regreso del GIEI

Aunque familiares de los estudiantes han pedido el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que se reincorporen a las investigaciones.

“Me duele que no puedan llegar y ellos pueden seguir el caso pero la presidenta no puede ceder. En una mañanera dijo que van a llegar unas terceras personas ¿cuáles son las terceras personas? pues los de la ONU o sea empezar desde el principio, pero yo creo que si llegaran los expertos del GIEI harían muchas cosas”, considera Clemente Rodríguez.

7. La extradición de Tomás Zerón

Uno de los pendientes para la investigación es la extradición y detención de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, quien se encuentra en Israel.

El gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora el de la presidenta Sheinbaum, han pedido a ese país que conceda la extradición del exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero no ha tenido éxito.

“Se han enviado varias cartas al gobierno de Israel, a través de los canales diplomáticos, para la extradición de Tomás Zerón. Eso existe desde la administración del presidente López Obrador, que se está pidiendo”, dijo en septiembre de 2025 la presidenta.