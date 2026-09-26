12 años de Ayotzinapa: nuevas investigaciones, detenciones y pendientes en el caso de los 43

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa cumple 12 años en medio de una nueva línea de investigación, el deslinde de responsabilidades al Ejército, la detención del exgobernador Ángel Aguirre y la promesa de más información sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014.
La llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de México abrió una nueva etapa en el caso. Aunque los padres de los estudiantes mantienen sus cuestionamientos y no están satisfechos con los resultados, reconocen avances.
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“Hay un poquito de esperanza”, dice Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.
La promesa de "verdad y justicia"
El compromiso 9 de los 100 que enumeró Sheinbaum al tomar posesión de la Presidencia, consiste en alcanzar la “verdad y justicia para los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa”.
En ese camino, la investigación ha mostrado avances como explorar nuevas líneas de investigación y la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. Sin embargo, también hay retrocesos o aspectos que tienen molestos a los padres de los jóvenes como la participación del Ejército en la noche de Iguala.
“El que lleva el control es el Ejército eso ya me quedó muy claro, quien controla el país es el Ejército”, agrega el padre.
A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, éstas son 12 claves del caso:
1. ¿Qué pasó con la verdad histórica?
En el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador la versión de que los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, fue sepultada.
En septiembre de 2023, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ) en ese momento a cargo de Alejandro Encinas, sostuvo que la desaparición de los jóvenes fue un crimen de Estado y aseguró que, al considerar las condiciones climáticas del terreno y la vegetación, la incineración de los jóvenes no pudo haber sucedido.
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2. Exploran nuevas líneas de investigación
Con la llegada al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el caso se está extendiendo a explorar nuevas líneas de investigación, entre ellas, la destrucción u ocultamiento de evidencia por autoridades de Guerrero, que derivó en reanalizar las llamadas telefónicas de la noche de la desaparición.
“Lo que decidimos desde que entramos, en principio con el fiscal (Alejandro) Gertz y después con la fiscal Ernestina Godoy, es realizar otras líneas de investigación que no se habían seguido a partir de información, tanto del uso de los teléfonos en esa noche y madrugada como de otras líneas de investigación que considerábamos que no habían sido suficientemente investigadas”, argumentó la presidenta este viernes.
3. La detención de Ángel Aguirre
Uno de los avances que los padres de los 43 normalistas reconocen es la detención de Ángel Aguirre, exgobernador el Guerrero, por su presunta responsabilidad en ocultar evidencia del caso Ayotzinapa.
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El exmandatario se encuentra detenido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
4. El papel del Ejército
Uno de los episodios que más polémica ha causado en la investigación, es la recomendación que emitió pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la que deslinda a las Fuerzas Armadas de la responsabilidad institucional en la desaparición de los 43 normalistas.
“Nosotros le hemos pedido que investigue al Ejército porque el Ejército es culpable, ellos saben qué pasó con nuestros hijos porque estuvieron monitoreando a nuestros hijos y no que los deslinden”, dice Clemente Rodríguez.
5. Restos identificados de normalistas
En los 12 años que han transcurrido desde la desaparición de los 43 normalistas, las autoridades han identificado los restos de tres de los 43 normalistas de Ayotzinapa: Alexander Mora Venancio (2014), Christian Alfonso Rodríguez Telumbre (2020) y Jhosivani Guerrero de la Cruz (2021).
6. El regreso del GIEI
Aunque familiares de los estudiantes han pedido el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que se reincorporen a las investigaciones.
“Me duele que no puedan llegar y ellos pueden seguir el caso pero la presidenta no puede ceder. En una mañanera dijo que van a llegar unas terceras personas ¿cuáles son las terceras personas? pues los de la ONU o sea empezar desde el principio, pero yo creo que si llegaran los expertos del GIEI harían muchas cosas”, considera Clemente Rodríguez.
7. La extradición de Tomás Zerón
Uno de los pendientes para la investigación es la extradición y detención de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, quien se encuentra en Israel.
El gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora el de la presidenta Sheinbaum, han pedido a ese país que conceda la extradición del exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero no ha tenido éxito.
“Se han enviado varias cartas al gobierno de Israel, a través de los canales diplomáticos, para la extradición de Tomás Zerón. Eso existe desde la administración del presidente López Obrador, que se está pidiendo”, dijo en septiembre de 2025 la presidenta.
8. La petición a Estados Unidos
Como parte de las investigaciones, la presidenta Sheinbaum solicitó al gobierno de Estados Unidos la extradición de dos presuntos implicados en la desaparición de los 43 jóvenes.
“Dos personas que solicitamos al secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos (Marco Rubio), que están en Estados Unidos y que estamos solicitando su extradición a México”, comentó en su conferencia matutina en septiembre de 2025.
9. Más de 100 detenidos
Por la desaparición de los jóvenes, hasta ahora han sido detenidos alrededor de 150 personas, entre ellas, funcionarios de alto nivel, militares, autoridades locales, así como integrantes del crimen organizado.
Entre los detenidos están el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, el exprocurador de la república, Jesús Murillo Karam, y José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala.
También fueron detenidos militares y policías locales implicados presuntamente en la desaparición de los jóvenes.
10. La defensa de los familiares
En agosto de 2025, Vidulfo Rosales, renunció al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y con ello dejó la representación legal de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Isidoro Vicario Aguilar, integrante del Centro, asumió la defensa de las familias.
11. Las reuniones con Sheinbaum
Hasta ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido ocho reuniones con los padres, a quienes le reporta los avances de la investigación.
El último encuentro se realizó el 27 de agosto de 2026 en la que se abordó detalles de la detención de Ángel Aguirre.
12. El nuevo informe
A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes, el gobierno federal presentará este lunes un nuevo informe sobre los avances y pendientes del caso.
Hace unos días el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Mauricio Pazarán, acudió a Palacio Nacional a presentar el reporte.
Los avances de la investigación serán presentados por el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, y el fiscal especial Pazarán.