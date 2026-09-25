Berkeley expone persecución contra la prensa y defensores de DH en el sexenio de AMLO

Además, expuso que un gran número de víctimas habían denunciado amenazas previas a las autoridades y muchas estaban inscritas o solicitando activamente su inscripción en el Mecanismo de Protección federal al momento del ataque.

Espionaje y vigilancia

La Universidad de Berkeley expone en su plataforma que el Gobierno federal, no solo utilizó el malware Pegasus para espiar, monitorear y acosar a periodistas y defensores de derechos humanos, sino que entre 2019 y 2023 poseyó otra clase de tecnología israelí que le permitió infectar teléfonos, tabletas y toda clase de dispositivos móviles sin orden judicial.

"Pegasus no agotó el inventario de tecnología de vigilancia desplegada por las agencias de seguridad mexicanas durante el período de López Obrador. Se desplegaron dos categorías adicionales de herramientas contra civiles sin autorización judicial, las cuales forman parte de una arquitectura de vigilancia coherente en la que Pegasus operaba como una herramienta más", señala la investigación.

Bekeley precisa que el espionaje en dos o más niveles fue documentado por Amnistía Internacional en Serbia, en el mes diciembre de 2024, y que era empleado a distancia y en situ por elementos del Ejército, para extraer información a las y los detenidos.

Campaña de persecución

La Universidad puso a disposición del público una plataforma en la que integra las pesquisas de dos años de investigación, verificación de datos y contraste de fuentes y describe que la violencia contra la prensa se caracterizó en el gobierno de AMLO por tres elementos: