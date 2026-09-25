Berkeley expone persecución contra la prensa y defensores de DH en el sexenio de AMLO

-Una escalada significativa en el número absoluto de asesinatos de periodistas.
-El uso sistemático de la plataforma presidencial, a través de las conferencias mañaneras, para estigmatizar y deslegitimar a periodistas y actores de la sociedad civil críticos con la política gubernamental.
-El debilitamiento o desmantelamiento deliberado de la ya frágil arquitectura institucional de protección y rendición de cuentas.
"Mientras que las administraciones anteriores asumieron la responsabilidad principalmente por omisión y aquiescencia, la conducta del gobierno de López Obrador plantea la posibilidad de que actos atribuibles al Estado hayan contribuido directa y conscientemente a las condiciones que dieron origen a los ataques", acusa el informe.
Berkeley compila también las identidades de las víctimas y 75 expedientes de casos , presenta un análisis asistido por Inteligencia Artificial de más de 1,400 conferencias mañaneras y organigramas del aparato de seguridad en México, a través de su página web.
"Mientras que las administraciones anteriores asumieron la responsabilidad principalmente por omisión y aquiescencia, la conducta del gobierno de López Obrador plantea la posibilidad de que actos atribuibles al Estado hayan contribuido directa y conscientemente a las condiciones que dieron origen a los ataques", acusa el informe.
En el sitio destinado a la investigación, el HCR apunta que inicialmente el compendio de información fue concebido como un escrito judicial dirigido a la Corte Penal Internacional (CPI), pero que las nuevas políticas de Donald Trump hicieron imposible recurrir a alguna vía legal para presentar las pruebas, así que decidieron reconvertir el material y distribuirlo públicamente.