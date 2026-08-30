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México

Una boda revive presunto soborno de 25 mdd a Peña Nieto de empresario vinculado con Pegasus

El expresidente de México Enrique Peña Nieto fue captado junto a Avishay Neriya, vinculado con el sofware espía Pegasus, usado para vigilar a periodistas y defensores de derechos humanos.
dom 30 agosto 2026 07:31 PM
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El ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, fue captado en una boda en Italia junto al empresario israelí Avishay Samuel Neriya. Las imágenes corresponden a la unión del cantante Omer Adam y Sacha Israelovich, celebrada el 26 de agosto. (Foto: Captura de pantalla de redes sociales)

Un video de apenas unos segundos de Enrique Peña Nieto revivió los señalamientos en contra del expresidente por su relación con el empresario israelí Avishay Samuel Neriya, acusado de entregar 25 millones de dólares en sobornos , además de estar vinculado con Pegasus.

El exmandatario aparece en una boda en Portofino, Italia, junto a Neriah. Las imágenes son de la unión del cantante Omer Adam y Sacha Israelovich, la cual tuvo lugar en un castillo el 26 de agosto.

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Neriah está relacionado con Pegasus, un software de seguridad para la vigilancia de personas consideradas como amenazas vendido de manera exclusiva a gobiernos y agencias estatales. No obstante, fue utilizado durante el sexenio de Peña Nieto para espiar a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.

El vínculo entre Peña Nieto y Neriya es intrincado: el empresario israelí fue acusado –junto al también empresario Uri Ansbacher– de entregar 25 millones de dólares en sobornos al político durante su sexenio (2012-2018), de acuerdo con una publicación del diario israelí The Marker en julio de 2025.

El dinero fue presuntamente dado para financiar la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012. Con el priista ya en la Presidencia, el Gobierno de México compró el software Pegasus a Ansbacher, así como drones y equipo militar a Neriya, socios en ese momento.

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Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones. Es una insinuación carente de sustento alguno. Queda la duda, en interés de quienes, se hace tal publicación”, respondió entonces Peña Nieto.

Sin embargo, la acusación no ha sido comprobada y proviene de documentos surgidos en una disputa legal entre ambos empresarios israelíes, en donde no se señala a Peña Nieto directamente, solo a un sujeto nombrado como ‘N’ y ‘N electo’.

La polémica no terminó con el sexenio de Peña Nieto. Durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se continuó utilizando el software espía con al menos 456 personas como objetivos en 2019, de acuerdo con datos revelados en documentos de un litigio entre WhatsApp y NSO Group.

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Enrique Peña Nieto Espionaje e inteligencia

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