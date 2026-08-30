Una boda revive presunto soborno de 25 mdd a Peña Nieto de empresario vinculado con Pegasus

Neriah está relacionado con Pegasus, un software de seguridad para la vigilancia de personas consideradas como amenazas vendido de manera exclusiva a gobiernos y agencias estatales. No obstante, fue utilizado durante el sexenio de Peña Nieto para espiar a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.

El vínculo entre Peña Nieto y Neriya es intrincado: el empresario israelí fue acusado –junto al también empresario Uri Ansbacher– de entregar 25 millones de dólares en sobornos al político durante su sexenio (2012-2018), de acuerdo con una publicación del diario israelí The Marker en julio de 2025.

El dinero fue presuntamente dado para financiar la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012. Con el priista ya en la Presidencia, el Gobierno de México compró el software Pegasus a Ansbacher, así como drones y equipo militar a Neriya, socios en ese momento.

“Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones. Es una insinuación carente de sustento alguno. Queda la duda, en interés de quienes, se hace tal publicación”, respondió entonces Peña Nieto.

Lamento encontrarme con notas que, sin el mínimo rigor periodístico, hacen afirmaciones a la ligera y dolosamente.

Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones.

Es una insinuación carente de sustento alguno.

Queda la duda, en interés de quienes, se hace tal… — Enrique Peña Nieto (@EPN) July 6, 2025

Sin embargo, la acusación no ha sido comprobada y proviene de documentos surgidos en una disputa legal entre ambos empresarios israelíes, en donde no se señala a Peña Nieto directamente, solo a un sujeto nombrado como ‘N’ y ‘N electo’.

La polémica no terminó con el sexenio de Peña Nieto. Durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se continuó utilizando el software espía con al menos 456 personas como objetivos en 2019, de acuerdo con datos revelados en documentos de un litigio entre WhatsApp y NSO Group.