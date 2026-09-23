Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

TEPJF veta a servidores de la nación como observadores, pero les permite contar votos en casillas

Ninguno de los partidos de oposición impugnó la decisión que abrirá la puerta a operadores de programas sociales de los tres niveles a fungir como funcionarios de mesas de votación.
mié 23 septiembre 2026 06:11 PM
Añadir Expansión Política en Google
En la imagen, sesión Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El Tribunal Electoral será el encargado de recibir impugnaciones sobre la elección de 2027. (Foto: Cuartoscuro )

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) aplicar un mecanismo para filtrar e impedir que los servidores de la nación sean observadores electorales ; en contraste, dejó abierta la puerta para que puedan ser funcionarios de casilla.

Esos trabajadores dedicados a la operación de programas sociales en territorio sí podrían contar votos en casillas, pues el TEPJF no se pronunció sobre ello.

Publicidad

Por mayoría los magistrados declinaron extender el mismo filtro preventivo que ordenaron poner en marcha a los observadores electorales, para los que fungirán como funcionarios de casilla, ya que ningún partido impugnó la decisión del INE de no aplicarlo.

En cambio, el proyecto de resolución aprobado, elaborado por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera dio la razón a los quejosos tras concluir que prescindir de una compulsa dejó a la autoridad electoral sin herramientas certeras para verificar que las y los aspirantes a observadores no estén vinculados a la operación de programas gubernamentales.

Te podría interesa;

Los magistrados del Tribunal Electoral de izquierda a derecha, Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe de la Mata Pizaña, Gilberto de G. Bátiz García, Claudia Valle Aguilasocho y Felipe Alfredo Fuentes Barrera con dos sombras atrás que representan las magistraturas vacías.
México

Elecciones 2027 arrancan con árbitros electorales bajo presión por ausencias y conflictos internos

Así, se ordenó al INE establecer un mecanismo preventivo idóneo mediante cruce de bases de datos o el sistema que determine en su libertad reglamentaria para verificar que las personas aspirantes a observadoras electorales no sean servidoras de la nación ni operadoras de programas sociales de los tres órdenes de gobierno.

Sin ese mecanismo, dijo Fuentes, habría "la posibilidad de comprometer la finalidad preventiva del impedimento y, eventualmente, la integridad de las elecciones”.

¿Por qué los servidores de la nación sí podrán contar votos?

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón votó a favor de revocar el acuerdo del INE, pues la buena fe no es suficiente cuando se trata de la integridad del proceso:

Sin embargo propuso ampliar los efectos del fallo para obligar al INE a aplicar el mismo filtro a quienes integrarán las mesas directivas de casilla, y advirtió que no actuar así generaba un doble estándar regulatorio.

Publicidad

“(De lo contrario) habría distintos estándares, uno para que no sean observadoras electorales las personas observadoras sí se verifica a través de la compulsa que desarrollan una función o servicio público relacionado con un programa social (…) y, sin embargo, ese estándar no estará aplicándose para el funcionario de casilla que recibe y cuenta los votos”.

Si embargo el magistrado apeló a la decisión del TEPJF, pues reconoció que los partidos impugnaron solo un acuerdo del INE, “pero no impugnaban el otro, el de la ciudadanía que integra casillas".

Te podría interesa;

El consejero Arturo Castillo Loza y Guadalupe Taddei Zavala, la presidenta del INE en una sesión del INE.
México

“El INE parece haber claudicado a su función de arbitrar elecciones”, advierte consejero rumbo a 2027

En respuesta, el magistrado ponente Fuentes Barrera rechazó extender el mandato a las mesas de casilla, pues que el órgano jurisdiccional está acotado estrictamente a la impugnación que fue promovida.

"Estamos limitados a pronunciarnos exclusivamente sobre lo que es materia de una controversia, la materia de la litis. Y en este caso, de manera muy respetuosa, tampoco compartiría que se hicieran extensivos los efectos a otros acuerdos del INE".

Publicidad

“Recordemos que no estuvieron dentro de este asunto esas figuras, de tal suerte que variaríamos la litis, iríamos más allá de lo planteado", dijo Fuentes.

Por su parte, la magistrada Claudia Valle coincidió en la necesidad de reinstaurar controles de neutralidad más rigurosos, y destacó la importancia de la observación ciudadana para la confianza en los comicios:

"Si bien la protesta es un punto de partida y que puede generar por sí mismo consecuencias individuales ante su falsedad, resulta necesaria una medida preventiva de mayor eficacia, una medida que blinde de mejor manera, de manera contundente, la garantía de neutralidad y de integridad” del gobierno frente a las elecciones, planteó.

Tags

Elecciones México 2027 Siervos de la Nación TEPJF

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad