Parroquias en Chiapas exigen seguridad y paz tras ola de violencia

La comunidad católica de #Pantelhó y #Chenalhó alza la voz ante la creciente #violencia en #Chiapas. Feligreses de las parroquias de Santa#Catarina y #SanPedroApóstol claman por el retorno de la #paz y el Estado de Derecho, denunciando bloqueos, enfrentamientos y desplazamientos. pic.twitter.com/LbENCtu7RC — ARGENIS ESQUIPULAS (@argenis_yosid) August 2, 2024

En comunicado, las parroquias de estos municipios manifestaron su preocupación “por la violencia sin control” mostrada en bloqueos, disparos continuos y enfrentamientos registrados en dicho lugares, lo que han provocado, dijeron, el desplazamiento de comunidades y la muerte de personas inocentes.

Acusan también que que se vive ingobernabilidad en el Estado, que el presidente Andrés Manuel López Obrador "ha minimizado" la violencia registrada en los municipios de Chiapas y que no se entiende en manos de quién está la lucha en contra del crimen organizado: “Vemos que los criminales cada día se hacen más fuertes en presencia de los militantes y la Guardia Nacional”, advierten.

Además, cuestionaron si las autoridades de seguridad protegen al crimen organizado, porque, alertaron, existe la “sospecha” de que hay complicidad con los criminales que han dejado a familias sin tierra, casa y paz.

“(Familias) han tenido que abandonar sus comunidades. Unas para no aliarse, otras para no venderse, otras para no sumar más asesinos y asesinatos y todas para proteger su vida”, mencionaron.

Esto se da después de que cientos de chiapanecos han dejado sus comunidades por causa de la violencia registrada en el estado y se han desplazado a Guatemala, donde las autoridades les han proporcionado refugio en albergues.

El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Chiapas, donde aseguró que su gobierno ya está "interviniendo" ante la violencia registrada en el estado.

"No me ha gustado lo que ha estado pasando últimamente; ya estamos interviniendo”, dijo en un evento junto a Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México.