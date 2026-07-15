EU designa al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras

En el caso del Cártel de Juárez, la OFAC lo identificó como un "grupo terrorista transnacional" e incluyó entre sus denominaciones a la Organización Vicente Carrillo Fuentes, La Línea y Barrio Azteca.

Los Viagras recibieron la misma clasificación. El organismo también los registró como "grupo terrorista transnacional" y mantuvo los nombres con los que se les identifica, entre ellos Cártel de Los Viagras y Los Blancos de Troya.

Con esta decisión, el gobierno estadounidense amplió el alcance de las sanciones que ya existían en contra de ambas organizaciones.

El aviso se publicó en el portal del Departamento del Tesoro, donde se detallan las modificaciones a la lista de personas, entidades y grupos sujetos a sanciones por parte del Gobierno de Estados Unidos.