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México

EU designa al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras

La decisión del gobierno estadounidense coloca a ambas organizaciones bajo las disposiciones previstas para grupos terroristas, además de las sanciones por narcotráfico.
mié 15 julio 2026 11:24 AM
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viagras
Imagen ilustrativa. Ambos grupos ya formaban parte de ese registro por su presunta participación en actividades de narcotráfico, pero ahora también quedaron sujetos a las disposiciones previstas en la legislación antiterrorista estadounidense. (Cuartoscuro/Juan José Estrada Serafín)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al Cártel de Juárez y a Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT), como parte de una actualización de su régimen de sanciones.

La medida apareció en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), que administra la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Ambos grupos ya formaban parte de ese registro por su presunta participación en actividades de narcotráfico, pero ahora también quedaron sujetos a las disposiciones previstas en la legislación antiterrorista estadounidense.

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En el caso del Cártel de Juárez, la OFAC lo identificó como un "grupo terrorista transnacional" e incluyó entre sus denominaciones a la Organización Vicente Carrillo Fuentes, La Línea y Barrio Azteca.

Los Viagras recibieron la misma clasificación. El organismo también los registró como "grupo terrorista transnacional" y mantuvo los nombres con los que se les identifica, entre ellos Cártel de Los Viagras y Los Blancos de Troya.

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Con esta decisión, el gobierno estadounidense amplió el alcance de las sanciones que ya existían en contra de ambas organizaciones.

El aviso se publicó en el portal del Departamento del Tesoro, donde se detallan las modificaciones a la lista de personas, entidades y grupos sujetos a sanciones por parte del Gobierno de Estados Unidos.

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Ser catalogada por Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera conlleva consecuencias legales, financieras y migratorias para los grupos incluidos en la lista.

Una de las principales medidas es el bloqueo de los bienes y activos que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense. Además, personas, empresas e instituciones tienen prohibido realizar transacciones o mantener relaciones financieras con estas organizaciones.

La legislación estadounidense también sanciona a quienes les brinden apoyo material, ya sea mediante recursos económicos, armamento, servicios, capacitación o cualquier otro tipo de asistencia.

En materia migratoria, los miembros y representantes de estos grupos no pueden ingresar a Estados Unidos.

La designación también tiene un alcance internacional, ya que facilita la coordinación entre gobiernos para rastrear e interrumpir las redes de financiamiento de estas organizaciones, al tiempo que otorga a las autoridades estadounidenses mayores facultades para desarrollar investigaciones y operaciones de inteligencia.

Actualmente, Estados Unidos mantiene en esta categoría a ocho organizaciones criminales mexicanas:

-Cártel de Sinaloa

-Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)

-Cártel del Golfo

-Cártel del Noreste

-La Nueva Familia Michoacana

-Cárteles Unidos

-Los Viagras

-Cártel de Juárez

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Estados Narcotráfico

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