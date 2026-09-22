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México

Desplazamiento forzado en México: 662,000 hogares afectados por violencia y fenómenos naturales

Guerrero, Morelos, Baja California Sur, Colima y Zacatecas registraron las mayores proporciones de hogares afectados por desplazamiento dentro del país.
mar 22 septiembre 2026 06:10 PM
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En la fotografía se observa una casa destruida por el mar en Tabasco.
Fenómenos naturales han provocado el desplazamiento de familias mexicanas. (Foto: Isabel Mateos Hinojosa/Cuartoscuro )

La Encuesta Intercensal 2025 del INEGI reveló que en México al menos medio millón de personas se han visto forzadas a abandonar su hogar debido a la violencia y que existen al menos 152,000 migrantes climáticos que, al interior del país, han dejado sus hogares.

Ambos fenómenos han afectado al menos a 662,000 hogares: 510,000 por inseguridad delictiva, con implicaciones para 1.6 millones de personas, y 152,000 por catástrofes naturales, con consecuencias para 485 millones de personas.

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Los más y menos afectados

Los estados que experimentaron mayores proporciones de desplazamiento forzado, ya sea por inseguridad delictiva o por fenómenos naturales, son Guerrero, con 3.4%; Morelos y Baja California Sur, con 2.4%; Colima, con 2.3%, y Zacatecas, con 2.2%.

Sin embargo, en el caso de Guerrero, más del 60% de su desplazamiento forzado se explica debido a los huracanes que azotaron al estado, “Otis” en 2023 y “John” en 2024; mientras que, en Zacatecas, el fenómeno de la violencia explica prácticamente todo el desplazamiento que ha afectado a su población.

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En contraste, las menores proporciones de desplazamiento se observaron en San Luis Potosí, con 1.1%; Campeche, Oaxaca y Nuevo León, cada una con 0.9%, y Coahuila, con 0.8%.

“Estos resultados evidencian que el fenómeno afecta de manera diferencial al territorio nacional y reflejan la influencia de diversos contextos de riesgo y vulnerabilidad en las entidades federativas”, indica el documento publicado este lunes 22.

Mauricio Rodríguez Abreu, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, precisó durante la conferencia de prensa que, de manera general, el 1.5% de todos los hogares del país ha experimentado alguna clase de desplazamiento forzado y que los hogares que padecieron los fenómenos naturales tenían más habitantes.

Esta es la primera vez que el INEGI mide este valor en un censo a nivel nacional.

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Violencia Narcotráfico CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación

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