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México

La SEP publica en el DOF la prohibición de celulares en escuelas: fecha oficial para que entre en vigor

Los estudiantes de preparatoria podrán utilizar los dispositivos móviles con tiempos limitados y acordados por cada escuela, mientras que las universidades deberán promover el uso responsable y ético.
mar 22 septiembre 2026 10:44 AM
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Un estudiante sostiene un celular mientras toma clases.
La prohibición del uso de celulares en las escuelas de educación básica entrará en vigor el próximo 3 de noviembre.
 (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió este martes el decreto que regula el uso de celulares en las escuelas del país . El documento establece que los dispositivos móviles se prohibirán durante la jornada escolar completa en los planteles de educación básica, desde educación inicial, pasando por preescolar y primaria, hasta secundaria.

En los bachilleratos o preparatorias sí se podrán utilizar los teléfonos inteligentes, pero de manera limitada y según los tiempos y espacios definidos por cada escuela.

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Y, para respetar la autonomía de las instituciones de educación superior, la SEP dejó en manos de las universidades el implementar sus propias medidas para fomentar el uso responsable y seguro de los teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales.

Con este decreto, México se suma a los 16 países que ya aplican medidas de restricción de los dispositivos móviles en las escuelas.

¿Cuándo inicia la prohibición de celulares en escuelas?

Las nuevas reglas, que entrarán en vigor el próximo 3 de noviembre, disponen que los celulares podrán usarse en las escuelas de educación básica solo para fines educativos previamente programados.

"Su uso debe tener una intencionalidad pedagógica, bajo la orientación de las y los docentes", indica en el Acuerdo número 09/09/26 , publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación ( DOF).

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El documento aclara que los dispositivos móviles también se podrán utilizar en casos de emergencias personales, por motivos de discapacidad, accesibilidad, inclusión, necesidades de salud o atendiendo a las necesidades particulares y extraordinarias de las comunidades educativas.

Limitan celular en educación media superior

La SEP mandata que en las preparatorias y bachilleratos se deberá limitar el uso no pedagógico de dispositivos móviles durante la jornada escolar, de acuerdo con las características, necesidades y contexto de cada escuela.

Para ello, los planteles deberán realizar un proceso de consulta, diálogo y construcción de acuerdos con la comunidad educativa. Así como una asamblea en la que se establecerán cómo limitar los dispositivos.

La autoridad educativa sugiere las siguientes modalidades para el uso de celular en las escuelas de educación media superior:

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-Espacio de resguardo en el aula: Las escuelas pueden guardar o depositar los celulares al inicio de la jornada bajo custodia de la autoridad escolar.

-Uso limitado por tiempos y espacios: Los celulares solo podrán utilizarse en momentos y áreas previamente definidas, como en el receso y en zonas autorizadas.

-Sin uso: Los estudiantes no deberán usar los dispositivos inteligentes durante toda la jornada escolar.

-Uso programado: El plantel podrá determinar días específicos de la semana o del mes en los que los estudiantes podrán usar los celulares bajo reglas previamente definidas y solo como herramientas tecnológicas para el aprendizaje.

¿Qué sanciones hay si no se cumple la restricción de celulares?

El decreto no establece la imposición de sanciones. Por el contrario, la SEP sostiene que la normativa "privilegia un enfoque formativo, preventivo, de corresponsabilidad (...), por encima de un enfoque exclusivamente restrictivo o punitivo”.

Esta regulación busca proteger la salud mental y el desarrollo cognitivo de los estudiantes frente a los riesgos del uso excesivo de pantallas .

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Previo a la entrada en vigor de este acuerdo, se harán asambleas informativas con madres, padres y tutores.

Además, la SEP publicó tres decálogos orientadores (uno para cada nivel educativo), donde comparte principios fundamentales sobre el uso de celulares en las escuelas, a fin de priorizar la convivencia presencial y el pensamiento crítico sobre la interacción digital.

Los estados tienen 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este instrumento para emitir o, en su caso, armonizar los instrumentos jurídicos que correspondan.

¿Los maestros podrán usar celulares en las escuelas?

El decreto no señala explícitamente que los docentes también tienen prohibido usar el celular en la jornada escolar. Sin embargo, la SEP plantea que deben ser ejemplo para los estudiantes y el cumplimiento de esta regulación.

Es decir, se espera que los maestros utilicen la tecnología como herramienta de apoyo educativo o para necesidades operativas y de emergencia.

"Las maestras y los maestros ejercen su función con vocación y responsabilidad, por lo que serán ejemplo de un uso seguro y responsable de los teléfonos celulares".

La SEP recordó en el decreto que, en una consulta nacional al magisterio, el 88% estuvo a favor de limitar el acceso a los dispositivos móviles durante la jornada escolar, y el 56% optó por prohibir el celular durante la jornada escolar.

Cada seis meses, las autoridades educativas de los estados y la SEP revisarán y darán seguimiento a los avances en la implementación de la regulación de los celulares.

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Escuelas Estudiantes

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