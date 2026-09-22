La SEP publica en el DOF la prohibición de celulares en escuelas: fecha oficial para que entre en vigor

Y, para respetar la autonomía de las instituciones de educación superior, la SEP dejó en manos de las universidades el implementar sus propias medidas para fomentar el uso responsable y seguro de los teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales.

Con este decreto, México se suma a los 16 países que ya aplican medidas de restricción de los dispositivos móviles en las escuelas.

¿Cuándo inicia la prohibición de celulares en escuelas?

Las nuevas reglas, que entrarán en vigor el próximo 3 de noviembre, disponen que los celulares podrán usarse en las escuelas de educación básica solo para fines educativos previamente programados.

"Su uso debe tener una intencionalidad pedagógica, bajo la orientación de las y los docentes", indica en el Acuerdo número 09/09/26 , publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación ( DOF).



El documento aclara que los dispositivos móviles también se podrán utilizar en casos de emergencias personales, por motivos de discapacidad, accesibilidad, inclusión, necesidades de salud o atendiendo a las necesidades particulares y extraordinarias de las comunidades educativas.

Limitan celular en educación media superior

La SEP mandata que en las preparatorias y bachilleratos se deberá limitar el uso no pedagógico de dispositivos móviles durante la jornada escolar, de acuerdo con las características, necesidades y contexto de cada escuela.

Para ello, los planteles deberán realizar un proceso de consulta, diálogo y construcción de acuerdos con la comunidad educativa. Así como una asamblea en la que se establecerán cómo limitar los dispositivos.

La autoridad educativa sugiere las siguientes modalidades para el uso de celular en las escuelas de educación media superior: