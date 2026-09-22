Carlos Slim respalda prohibir celulares en escuelas y lanza mensaje a alumnos: “Las aulas son para estudiar”

" Las aulas son para que vayan a estudiar, para poner atención. No son para comunicarse hacia adentro o hacia afuera. El aula hay que aprovecharla para aprender, entender y prepararse", expresó.

El ingeniero hizo estas declaraciones tras asistir a la conmemoración del 475 aniversario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en donde el rector Leonardo Lomelí Vanegas encabezó la sesión extraordinaria del Consejo Universitario acompañado por diversas autoridades y egresados distinguidos de la institución.

El principal accionista de Telcel, una de las principales compañías de telecomunicaciones que operan en México, recordó las prohibiciones que existieron anteriormente.

"Los niños de primaria y secundaria deben estar atentos. En nuestra época no se permitía en clase estar usando algunos otros objetos", comentó a representantes de medios de comunicación en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina en el Centro Histórico de la CDMX.