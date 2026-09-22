El empresario Carlos Slim Helú apoyó la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de prohibir el uso de celulares en las escuelas públicas del país a partir del 3 de noviembre, medida que se tomó por unanimidad en los 32 estados del país tras realizar reuniones con los profesores.
Carlos Slim respalda prohibir celulares en escuelas y lanza mensaje a alumnos: “Las aulas son para estudiar”
" Las aulas son para que vayan a estudiar, para poner atención. No son para comunicarse hacia adentro o hacia afuera. El aula hay que aprovecharla para aprender, entender y prepararse", expresó.
El ingeniero hizo estas declaraciones tras asistir a la conmemoración del 475 aniversario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en donde el rector Leonardo Lomelí Vanegas encabezó la sesión extraordinaria del Consejo Universitario acompañado por diversas autoridades y egresados distinguidos de la institución.
El principal accionista de Telcel, una de las principales compañías de telecomunicaciones que operan en México, recordó las prohibiciones que existieron anteriormente.
"Los niños de primaria y secundaria deben estar atentos. En nuestra época no se permitía en clase estar usando algunos otros objetos", comentó a representantes de medios de comunicación en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina en el Centro Histórico de la CDMX.
Con gran orgullo representé a nuestra Presidenta @Claudiashein en la sesión extraordinaria del Consejo Universitario para conmemorar los 475 años de la fundación de la @UNAM_MX , la cual fue encabezada por su Rector, Dr. Leonardo Lomelí Vanegas.
En un contexto mundial de cambios… pic.twitter.com/HLSOaaaauV
— Rosaura Ruiz (@rosauraRuiz4) September 22, 2026
El 21 de septiembre, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció el acuerdo sobre prohibir los celulares en escuelas primarias y secundarias de todo el país a partir del 3 de noviembre , por lo que llamó a los padres de familia a participar en las Asambleas para conocer más al respecto de esta medida.
"Este acuerdo es un paso fundamental para garantizar los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, procurando su salud mental, su aprendizaje y su desarrollo integral, fortaleciendo la atención, el contacto humano y la comunidad", informó el secretario.
Esta medida es por sugerencia de la presidenta de la República con el objetivo de reducir los impactos negativos en los menores de edad al estar muchas horas expuestos a las pantallas. Sin embargo, no será extensiva para los profesores, quienes sí podrán usarlos.
"Y el objetivo es fortalecer el desarrollo de los niños y las niñas. Está demostrado, que cuando uno escribe en el papel, se desarrollan las habilidades psicomotoras. se desarrollan habilidades cognitivas", dijo la mandataria.
Sheinbaum enfatizó que se prohibirá su uso en las aulas como en el recreo.
Uso de celulares en escuelas
No se permite su uso en primarias y secundarias, por lo que se restringirá su uso en estos niveles educativos.
En media superior, cada institución deberá acordar las limitaciones para garantizar el uso responsable y seguro de estos dispositivos, y con fines pedagógicos.
Y para educación superior, pues fomentar el uso responsable y seguro, por una ciudadanía digital con ética y pensamiento crítico.