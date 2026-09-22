Detienen en CDMX a “Don Flaco”, buscado en EU por tráfico de drogas

De acuerdo con la información difundida por Harfuch, José Ángel “N” es requerido por autoridades estadounidenses por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Además, es señalado como coordinador y financiador de una organización involucrada en el traslado de precursores químicos desde China hacia territorio mexicano y Estados Unidos.

En una operación conjunta de @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal y @SSPCMexico, con intercambio de información con el @FBI y la @DEAHQ, hoy fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, José Ángel “N”, alias “Don Flaco”, requerido por… pic.twitter.com/H8GLnfQ19Z — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 22, 2026



El detenido también había sido designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La captura se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición, por lo que el procedimiento continuará conforme al proceso correspondiente para determinar su eventual entrega a las autoridades estadounidenses.

Harfuch destacó que la operación contó con cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses y sostuvo que este tipo de acciones buscan afectar los recursos financieros de organizaciones criminales.