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México

Detienen en CDMX a “Don Flaco”, buscado en EU por tráfico de drogas

José Ángel “N” es señalado como coordinador y financiador de una organización que trasladaba precursores químicos de China a México y Estados Unidos.
mar 22 septiembre 2026 05:14 PM
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En la imagen se ve Don Flaco detenido.
Estados Unidos busca a ''Don Flaco'' por tráfico de precursores. (Foto: Especial )

José Ángel “N”, identificado con el alias de “Don Flaco”, fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, por su presunta participación en una organización dedicada al traslado de precursores químicos desde China hacia México y Estados Unidos.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que la captura fue resultado de un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con intercambio de información con el FBI y la DEA.

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De acuerdo con la información difundida por Harfuch, José Ángel “N” es requerido por autoridades estadounidenses por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Además, es señalado como coordinador y financiador de una organización involucrada en el traslado de precursores químicos desde China hacia territorio mexicano y Estados Unidos.


El detenido también había sido designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La captura se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición, por lo que el procedimiento continuará conforme al proceso correspondiente para determinar su eventual entrega a las autoridades estadounidenses.

Harfuch destacó que la operación contó con cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses y sostuvo que este tipo de acciones buscan afectar los recursos financieros de organizaciones criminales.

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Omar García Harfuch Seguridad Seguridad nacional

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