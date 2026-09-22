Detienen en CDMX a “Don Flaco”, buscado en EU por tráfico de drogas

José Ángel “N”, identificado con el alias de “Don Flaco”, fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, por su presunta participación en una organización dedicada al traslado de precursores químicos desde China hacia México y Estados Unidos.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que la captura fue resultado de un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con intercambio de información con el FBI y la DEA.