Tras Polo, ¿cuántos huracanes faltan en 2026 y cuántas letras quedan en la lista del Pacífico?

Polo, el primer huracán categoría 5 de esta temporada avanza frente a las costas del Pacífico mexicano durante este 22 de septiembre, lo que mantiene a las autoridades de los estados de Michoacán, Jalisco, Colima y Oaxaca en alerta debido a las lluvias intensas, alto oleaje y crecida de arroyos, por lo que se pide a la ciudadanía mantenerse atenta de los avisos de las autoridades de Protección Civil.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en lo que resta de la temporada de huracanes, aún faltan tres que podrían alcanzar las categorías 3,4 o 5 de acuerdo a la escala Saffir-Simpson.