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México

Tras Polo, ¿cuántos huracanes faltan en 2026 y cuántas letras quedan en la lista del Pacífico?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, aún falta que se desarrollen ciclones tropicales tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico.
mar 22 septiembre 2026 10:40 AM
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Nubes color blancas, mar azul, océano pacífico mexico.jpg
Imagen satelital del avance del huracán Polo que alcanzó la categoría 5, nivel máximo en pocas horas frente a las costas del Pacífico mexicano el 22 de septiembre de 2026. (Foto: NOAA/AFP)

Polo, el primer huracán categoría 5 de esta temporada avanza frente a las costas del Pacífico mexicano durante este 22 de septiembre, lo que mantiene a las autoridades de los estados de Michoacán, Jalisco, Colima y Oaxaca en alerta debido a las lluvias intensas, alto oleaje y crecida de arroyos, por lo que se pide a la ciudadanía mantenerse atenta de los avisos de las autoridades de Protección Civil.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en lo que resta de la temporada de huracanes, aún faltan tres que podrían alcanzar las categorías 3,4 o 5 de acuerdo a la escala Saffir-Simpson.

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Océano Pacífico

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que se formen entre 18 a 21 tormentas tropicales que podrían alcanzar un desarrollo ciclónico de diferentes categorías y son los siguientes:

Tormenta tropicales:

Rachel

Simon

Trudy

Vance

Winnie

Xavier

Yolanda

Zeke

Los que ya se formaron como tormentas tropicales son los siguientes:

Amanda

Boris

Norbert

Cristina

Odalys

Douglas

Elida

Hernan

Iselle

Julio

Huracanes categorías 1 o 2: Marie y Fausto

Huracanes entre las categorías 3,4 o 5:

Polo

Genevieve

Karina

Lowell

Lista con nombres de huracanes y ciclones tropicales.png
Cada año, las autoridades emiten un pronóstico de desarrollo ciclónico en el país. (Foto: smn.conagua.gob.)


Huracanes Océano Atlántico

Los que ya se formaron como tormentas tropicales son los siguientes:

Arthur

Bertha

Cristobal

Dolly

Edouard

Fay

Los que se tienen previstos:

Leah

Marco

Nana

Omar

Paulette

Rene

Sally

Gonzalo

Hanna

Teddy

Isaías

Vicky

Josephine

Wilfred

Kyle

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Etapas de Evolución de un ciclón tropical

  • Perturbación tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión que genera vientos convergentes que derivan a la postre en una depresión tropical.
  • Depresión tropical: Los vientos se incrementan en la superficie por una zona de baja presión y alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora.
  • Tormenta tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 km/h. Las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial.
  • Huracán: Es un ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 km/h. El área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. El ojo del huracán alcanza normalmente un diámetro que varía entre 24 y 40 km, sin embargo, puede llegar hasta cerca de 100 km. En esta etapa el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson.

Leer más:

El huracán Polo mantiene su trayectoria sobre el Pacífico y provocará lluvias intensas, viento y oleaje elevado.
México

Huracán Polo se intensifica de tormenta a categoría 5 en horas: trayectoria y estados afectados en México

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Debido a la peligrosidad de exponerse a las crecidas de corrientes de agua, las autoridades de Protección Civil de las entidades afectadas por cada de estos fenómenos, emiten una serie una de recomendaciones con el objetivo de resguardar la vida, y en su caso, acudir a albergues.

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Huracanes Lluvias

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