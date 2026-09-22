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México

Otis y Polo alcanzaron la categoría 5 ¿qué tiene que ver El Niño con su rápida intensificación?

Polo alcanzó la categoría 5 en pocas horas, un proceso de intensificación que recuerda a Otis. Estas son las similitudes y diferencias entre ambos huracanes.
mar 22 septiembre 2026 02:29 PM
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Imagen satelital del huracán Polo frente a México, en colores azul, verde y blanco.jpg
Imagen satelital del huracán polo que alcanzó la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson y que avanza sobre las costas del Pacífico mexicano. (Foto: @webcamsdemexico )

El huracán Polo se intensificó en pocas horas hasta alcanzar la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, un proceso similar al que experimentó Otis en octubre de 2023. Aquel huracán dejó 68 personas fallecidas, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, además de importantes daños en infraestructura.

Otra coincidencia entre ambos fenómenos es que se desarrollaron bajo condiciones asociadas con El Niño, un fenómeno climático natural caracterizado por el calentamiento anómalo de la superficie del océano Pacífico central y oriental. Este fenómeno puede modificar los patrones de viento y precipitación y alterar las condiciones meteorológicas en distintas regiones del mundo.

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Fenómeno del Súper Niño

Para este 2026, el Centro de Predicción Climática explica que, con base al promedio del Conjunto Multimodelo Norteamericano (NMME), pronostica que El Niño se intensificará durante el invierno del hemisferio norte de 2026-27; es decir, existe un 63% de probabilidad de que haya efectos de este fenómeno meteorológico entre noviembre de 2026 y enero de 2027, y se ubicaría entre los eventos de El Niño más grandes registrados desde 1950.

De acuerdo con el texto ¿Se nos viene un super-El Niño con eventos ambientales extremos?, que se publicó en la gaceta de la UNAM, se prevé que la intensidad de este fenómeno meteorológico afecte las siguientes zonas:

Costa del Pacífico

Frente a Baja California, el mar registra temperaturas superiores a lo normal para esta época del año, en donde si las condiciones persisten hacia junio, la temporada ciclónica del Pacífico podría volverse especialmente agresiva.

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Norte y centro-norte del país

Durante décadas, esta zona del país se preparó principalmente para sequías asociadas a El Niño; sin embargo, al mismo tiempo que se pronostican sequías, aumenta la posibilidad de precipitaciones extremas que podrían superar la capacidad de drenaje e infraestructura de varias ciudades.

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El Niño asociado a huracanes

Respecto a Polo, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que el huracán podría experimentar “algún fortalecimiento adicional” durante las próximas horas. Sin embargo, el organismo prevé que “permanezca en alta mar”, por lo que, de acuerdo con el pronóstico actual, no se espera un impacto directo en territorio mexicano.

Este año se perfila muy intensa por la presencia del fenómeno El Niño, ocurre cada dos a siete años cuando los vientos alisios, corrientes que van de este a oeste y que normalmente retienen las aguas cálidas en el Pacífico occidental, se debilitan temporalmente.

Esto hace que esas aguas asciendan a la superficie y se desplacen hacia el este.

Cuando las temperaturas se mantienen por encima de lo normal durante varios meses, se generan más tormentas en la región, lo que repercute en toda la atmósfera del planeta. Científicos están de acuerdo en que el cambio climático amplifica sus efectos.

Sin embargo, no hay consenso respecto a si fortalece a El Niño en sí mismo, aunque ha emergido evidencia en ese sentido.

El Centro Nacional de Huracanes se refirió el 21 de septiembre a las condiciones que favorecieron la intensificación de Polo como huracán.

"El pequeño núcleo interno de Polo se desplaza sobre aguas muy cálidas y sin perturbaciones previas (con temperaturas superiores a 30.5 °C), en un entorno de baja cizalladura y abundante humedad en niveles medios".

"Todos los modelos reflejan estas condiciones pronosticando una intensificación rápida, y el índice SHIPS de intensificación rápida muestra porcentajes tan elevados como jamás había visto", detalla el texto.

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Otis y el fenómeno del Niño

El huracán Polo alcanzó la categoría 5 en aproximadamente 36 horas, mientras que Otis lo hizo en menos de 24 horas.

En el documento “ Huracanes y El Niño ” de la UNAM, destaca la presencia del fenómeno de El Niño con un incremento en la temperatura y espesor de la capa superficial del océano en la zona costera, lo que favorece la formación de huracanes, ya que esta capa de agua cálida representa una fuente de energía para dichos fenómenos.

“Si bien no todos los huracanes pueden estar asociados a la presencia de El Niño, existen varios ejemplos que ponen en evidencia su efecto, como el huracán Paulina de categoría 4 en escala de Saffir-Simpson y que provocó grandes desastres en Oaxaca al tocar tierra en octubre de 1997, durante El Niño 1997/1998, el cual se ha considerado como El Niño del siglo”.

El huracán Otis de categoría 5 tocó tierra en Guerrero en octubre de 2023, obtuvo su energía de la capa superficial de gran espesor que contiene agua cálida en las costas del Pacífico mexicano y su comportamiento errático pudo deberse a procesos no lineales de interacción entre el océano y la atmósfera incrementados por el exceso de calor en el océano debido a El Niño.

En ese entonces se predijo que la máxima intensidad de este fenómeno se alcanzaría durante el invierno de 2023-2024.

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Fabián Vázquez, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la trayectoria del huracán Polo y destacó que se mantendrá en categoría 5 hasta el jueves 24 de septiembre; ese mismo por la tarde se prevé que disminuya a categoría 4, situación que se mantendrá hasta el viernes, por lo que las zonas de vigilancia en costas como Michoacán, Guerrero, Colima.

El funcionario federal destacó que habrá lluvias intensas en Michoacá, Guerrero y Colima, además de olas entre siete y nueve metros en Colima, Michoacán y Jalisco, para después desplazarse hacia Baja California el fin de semana.

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Cambio climático Florence

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