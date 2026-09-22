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México

Huracán Polo se intensifica de tormenta a categoría 5 en horas: trayectoria y estados afectados en México

El huracán Polo alcanza su máxima categoría mientras avanza por el Pacífico. Guerrero y Michoacán tendrán lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje de hasta 4 metros.
mar 22 septiembre 2026 07:42 AM
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El huracán Polo mantiene su trayectoria sobre el Pacífico y provocará lluvias intensas, viento y oleaje elevado.
El huracán Polo alcanzó la categoría 5 mientras avanza frente a las costas del Pacífico mexicano. (Conagua)

El huracán Polo alcanzó la categoría 5 , el nivel máximo de la escala Saffir-Simpson, mientras avanza sobre el océano Pacífico frente a las costas mexicanas. El ciclón registra vientos máximos sostenidos de 260 km/h y rachas de hasta 315 km/h, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de las 06:00 horas.

Además de la velocidad de sus vientos, Polo registra una presión mínima central de 926 hectopascales (hPa). Su centro se localiza a 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Aunque el centro del huracán permanece sobre el mar, su amplia circulación ya modifica las condiciones meteorológicas en varios estados del Pacífico mexicano, con lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado.

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Trayectoria del huracán Polo

Polo se desplaza hacia el este, con dirección de 115 grados, a una velocidad de 9 km/h. De acuerdo con el pronóstico del SMN , mantendrá la categoría 5 durante las próximas horas mientras avanza frente a las costas de Guerrero.

El ciclón alcanzaría su mayor cercanía con territorio mexicano hacia el 23 de septiembre, cuando se ubique aproximadamente a 240 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.

Posteriormente, el sistema comenzaría a perder intensidad. El pronóstico contempla que Polo se degrade a categoría 4 a partir del 24 de septiembre, mientras continúa su desplazamiento frente a las costas de Michoacán y Jalisco.


Por ahora, el pronóstico ubica al centro del huracán sobre el océano. Sin embargo, la distancia respecto a la costa no elimina los efectos que puede generar su amplia circulación.

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¿Qué estados tendrán lluvias por Polo?

La circulación del huracán provocará lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en la costa de Colima, el oeste y la costa de Michoacán, así como en el este, la costa y el oeste de Guerrero y el oeste de Oaxaca.

También se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur, suroeste y la costa de Jalisco.

Las autoridades advierten que las precipitaciones pueden incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de provocar deslaves, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Vientos y oleaje aumentarán en el Pacífico

Los efectos de Polo no se limitan a las lluvias. En las costas de Michoacán y Guerrero se prevén vientos sostenidos de entre 40 y 50 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h, además de oleaje de 3 a 4 metros de altura.

En Colima se esperan rachas de 40 a 60 km/h y olas de entre 2 y 3 metros, mientras que en Jalisco habrá rachas de la misma intensidad y oleaje de 1.5 a 2.5 metros.

En Oaxaca, el pronóstico contempla rachas de 30 a 50 km/h y olas de 2 a 3 metros de altura.

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¿Qué zonas están bajo vigilancia?

El SMN mantiene una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

Ante las condiciones previstas, las autoridades llaman a la población y a la navegación marítima a extremar precauciones y mantenerse atentas a los avisos oficiales.

El riesgo no depende únicamente de que Polo toque tierra. Sus bandas y su circulación pueden generar lluvias torrenciales, oleaje peligroso, deslaves e inundaciones aun cuando el centro del huracán permanezca sobre el océano.

Por ello, la evolución de Polo será vigilada durante las próximas horas, particularmente mientras se acerca a su punto más próximo de la costa mexicana y comienza, de acuerdo con el pronóstico actual, a perder intensidad.

Polo recuerda a Otis por su rápida intensificación

La evolución de Polo recuerda a la rápida intensificación que tuvo el huracán Otis en Guerrero en 2023. En poco tiempo, Polo pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson, en un proceso de fortalecimiento que vuelve a poner en perspectiva el poder de los ciclones sobre el Pacífico.

El escenario, sin embargo, es distinto: por ahora no se contempla que Polo toque tierra en México, ya que su centro permanecería sobre el océano. Esto no elimina los riesgos, pues un huracán de esta fuerza puede generar efectos importantes aun sin impactar directamente la costa, como lluvias intensas, vientos fuertes, oleaje elevado, deslaves e inundaciones.

En el caso de Otis, el SMN documentó que el ciclón pasó de categoría 1 a 5 en apenas nueve horas y posteriormente tocó tierra en Acapulco como categoría 5.

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Florence

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