¿Qué zonas están bajo vigilancia?
El SMN mantiene una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.
Ante las condiciones previstas, las autoridades llaman a la población y a la navegación marítima a extremar precauciones y mantenerse atentas a los avisos oficiales.
El riesgo no depende únicamente de que Polo toque tierra. Sus bandas y su circulación pueden generar lluvias torrenciales, oleaje peligroso, deslaves e inundaciones aun cuando el centro del huracán permanezca sobre el océano.
Por ello, la evolución de Polo será vigilada durante las próximas horas, particularmente mientras se acerca a su punto más próximo de la costa mexicana y comienza, de acuerdo con el pronóstico actual, a perder intensidad.
Polo recuerda a Otis por su rápida intensificación
La evolución de Polo recuerda a la rápida intensificación que tuvo el huracán Otis en Guerrero en 2023. En poco tiempo, Polo pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson, en un proceso de fortalecimiento que vuelve a poner en perspectiva el poder de los ciclones sobre el Pacífico.
El escenario, sin embargo, es distinto: por ahora no se contempla que Polo toque tierra en México, ya que su centro permanecería sobre el océano. Esto no elimina los riesgos, pues un huracán de esta fuerza puede generar efectos importantes aun sin impactar directamente la costa, como lluvias intensas, vientos fuertes, oleaje elevado, deslaves e inundaciones.
En el caso de Otis, el SMN documentó que el ciclón pasó de categoría 1 a 5 en apenas nueve horas y posteriormente tocó tierra en Acapulco como categoría 5.