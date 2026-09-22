¿Qué estados tendrán lluvias por Polo?

La circulación del huracán provocará lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en la costa de Colima, el oeste y la costa de Michoacán, así como en el este, la costa y el oeste de Guerrero y el oeste de Oaxaca.

También se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur, suroeste y la costa de Jalisco.

Las autoridades advierten que las precipitaciones pueden incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de provocar deslaves, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Vientos y oleaje aumentarán en el Pacífico

Los efectos de Polo no se limitan a las lluvias. En las costas de Michoacán y Guerrero se prevén vientos sostenidos de entre 40 y 50 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h, además de oleaje de 3 a 4 metros de altura.

En Colima se esperan rachas de 40 a 60 km/h y olas de entre 2 y 3 metros, mientras que en Jalisco habrá rachas de la misma intensidad y oleaje de 1.5 a 2.5 metros.

En Oaxaca, el pronóstico contempla rachas de 30 a 50 km/h y olas de 2 a 3 metros de altura.