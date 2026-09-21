Suspenden clases por huracán Polo; estos estados tendrán dos días sin actividades

¿En qué municipios de Michoacán se suspenden las clases?

Los municipios donde no habrá actividades escolares presenciales durante el martes 22 y miércoles 23 de septiembre son:

Aquila

Coahuayana

Chinicuila

Coalcomán

Lázaro Cárdenas

Arteaga

Tumbiscatío

La Secretaría de Educación estatal confirmó que la suspensión aplica de manera puntual en estos siete municipios de la región Sierra-Costa.

Los municipios que suspendenrán clases en Guerrero

Las actividades académicas y administrativas en el estado de Guerrero se suspenderán durante el martes 22 de septiembre en:

Regiones Costa Grande

Regiones Costa Chica

Acapulco.

"Se recomienda a la comunidad escolar extremar precauciones, atender las indicaciones de las autoridades y mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales", señalan en el comunicado.

¿Qué escuelas tendrán suspensión de actividades?

La medida aplicará para planteles de educación pública y privada, además contempla los distintos tipos y niveles educativos.

Por lo que, desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, educación especial, extraescolar, capacitación para el trabajo, media superior, superior hasta posgrado se suspenderán las actividades presenciales.

De tormenta tropical a huracán

Este lunes, la tormenta tropical Polo se intensificó a huracán categoría 1 mientras avanza sobre el océano Pacífico frente a las costas de México.

El sistema alcanzó vientos máximos sostenidos de 130 km/h, con rachas de hasta 155 km/h, y mantiene bajo vigilancia a las autoridades meteorológicas por las lluvias, fuertes vientos y oleaje que provocará en varios estados.

Aunque Polo permanece sobre el mar y por ahora no se prevé un impacto directo en territorio mexicano, su amplia circulación ya genera efectos en las costas del Pacífico.