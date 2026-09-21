Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Suspenden clases por huracán Polo; estos estados tendrán dos días sin actividades

Guerrero y Michoacán suspendieron clases ante las condiciones asociadas al huracán Polo. La medida contempla distintas regiones y municipios de ambos estados.
lun 21 septiembre 2026 05:03 PM
Añadir Expansión Política en Google
Niños y niñas saliendo de su salón de clases al patio
Las clases se suspenderán en distintos municipios de Michoacán y Guerrero. (Expansión/Gemini)

Las secretarías de Educación de los estados de Michoacán y Guerrero suspendieron las actividades escolares en municipios de cada entidad, como medida preventiva por el huracán Polo.

La medida fue tomada atendiendo las instrucciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil, con la intención de prevenir riesgos para estudiantes, docentes y personal administrativo ante las condiciones que podría generar el fenómeno meteorológico.

Publicidad

¿En qué municipios de Michoacán se suspenden las clases?

Los municipios donde no habrá actividades escolares presenciales durante el martes 22 y miércoles 23 de septiembre son:

  • Aquila
  • Coahuayana
  • Chinicuila
  • Coalcomán
  • Lázaro Cárdenas
  • Arteaga
  • Tumbiscatío

La Secretaría de Educación estatal confirmó que la suspensión aplica de manera puntual en estos siete municipios de la región Sierra-Costa.

Los municipios que suspendenrán clases en Guerrero

Las actividades académicas y administrativas en el estado de Guerrero se suspenderán durante el martes 22 de septiembre en:

  • Regiones Costa Grande
  • Regiones Costa Chica
  • Acapulco.

"Se recomienda a la comunidad escolar extremar precauciones, atender las indicaciones de las autoridades y mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales", señalan en el comunicado.

¿Qué escuelas tendrán suspensión de actividades?

La medida aplicará para planteles de educación pública y privada, además contempla los distintos tipos y niveles educativos.

Por lo que, desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, educación especial, extraescolar, capacitación para el trabajo, media superior, superior hasta posgrado se suspenderán las actividades presenciales.

De tormenta tropical a huracán

Este lunes, la tormenta tropical Polo se intensificó a huracán categoría 1 mientras avanza sobre el océano Pacífico frente a las costas de México.

El sistema alcanzó vientos máximos sostenidos de 130 km/h, con rachas de hasta 155 km/h, y mantiene bajo vigilancia a las autoridades meteorológicas por las lluvias, fuertes vientos y oleaje que provocará en varios estados.

Aunque Polo permanece sobre el mar y por ahora no se prevé un impacto directo en territorio mexicano, su amplia circulación ya genera efectos en las costas del Pacífico.

Publicidad

Los estados en vigilancia

Polo subió de tormenta tropical a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson durante el lunes y su centro permanece sobre el océano Pacífico.

Además, se desplaza hacia el este a 7 km/h, con vientos sostenidos de 130 km/h y rachas de hasta 155 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de vigilancia desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

Mapa satelital de México y Centroamérica que muestra una tormenta tropical compacta frente a las costas de Acapulco, en el Océano Pacífico.
Polo ya es huracán categoría 1: trayectoria, estados en alerta y dónde lloverá con mayor fuerza La evolución de Polo será clave durante los próximos días: su intensidad aumentará, pero cualquier cambio en el rumbo podría modificar el riesgo para las costas mexicanas.

¿Cómo será el clima por el huracán Polo?

Se pronostican lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca, de entre 75 y 150 milímetros; lluvias muy fuertes en Michoacán, de 50 a 75 milímetros, y fuertes en Jalisco y Colima, de 25 a 50 milímetros, de acuerdo al SMN.

También se esperan rachas de viento de hasta 60 km/h en las costas de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, además de oleaje de 2 a 3 metros en Guerrero y Michoacán. En las costas de Oaxaca, Jalisco y Colima también se prevén condiciones de oleaje elevado y mar de fondo.

Publicidad

El SMN advierte que las precipitaciones asociadas con Polo pueden provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. Por ello, las autoridades mantienen la vigilancia mientras el sistema continúa desplazándose frente a las costas mexicanas.

Tags

Ciudades

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad