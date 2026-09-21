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México

Cinco recién nacidos mueren en hospital del IMSS en Durango

El IMSS detectó una bacteria sensible a antibióticos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), pero aclaró que su presencia no explica por sí sola la muerte de los cinco recién nacidos.
lun 21 septiembre 2026 02:13 PM
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sala de espera de un hospital del imss en durango
IMSS informó que mantiene una investigación por la muerte de cinco recién nacidos. (Foto: Google de fotos )

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que mantiene una investigación clínica y epidemiológica por el fallecimiento de cinco recién nacidos atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1, en Durango.

El instituto señaló que autoridades de la delegación y del nivel central supervisan las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió cada uno de los fallecimientos.

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Como parte de la vigilancia epidemiológica, el IMSS identificó una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital.

Sin embargo, precisó que, con la información disponible hasta ahora, la presencia de este microorganismo no explica por sí sola los fallecimientos, por lo que la investigación continúa.

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Ante la situación, el instituto implementó distintas medidas de contención en la unidad, entre ellas el aislamiento de casos, la restricción de nuevos ingresos, limpieza y desinfección exhaustivas, vigilancia de contactos y toma de cultivos de seguimiento.

De acuerdo con el IMSS, los resultados de los cultivos de seguimiento han sido negativos hasta el momento y, al corte del 20 de septiembre, no se habían identificado pacientes sospechosos.

El instituto señaló que mantendrá la vigilancia epidemiológica y continuará con las investigaciones en coordinación con las autoridades sanitarias.

También aseguró que brindará acompañamiento permanente a las familias de los recién nacidos fallecidos y que informará sobre los avances conforme se cuente con datos verificados y actualizados.

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Instituto Mexicano del Seguro Social Bacterias Secretaría de Salud Salud

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