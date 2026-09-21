Polo ya es huracán categoría 1: trayectoria, estados en alerta y dónde lloverá con mayor fuerza

La tormenta tropical Polo se intensificó a huracán categoría 1 este lunes mientras avanza sobre el océano Pacífico frente a las costas de México. El sistema alcanzó vientos máximos sostenidos de 130 km/h, con rachas de hasta 155 km/h, y mantiene bajo vigilancia a las autoridades meteorológicas por las lluvias, fuertes vientos y oleaje que provocará en varios estados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de Polo se ubicó a 305 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 435 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. El huracán se desplazaba hacia el este a 7 km/h.

Aunque Polo permanece sobre el mar y por ahora no se prevé un impacto directo en territorio mexicano, su amplia circulación ya genera efectos en las costas del Pacífico. En esta nota te explicamos qué estados están bajo vigilancia, dónde se esperan las lluvias más fuertes y cuál es la trayectoria del huracán Polo.