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México

Polo ya es huracán categoría 1: trayectoria, estados en alerta y dónde lloverá con mayor fuerza

La evolución de Polo será clave durante los próximos días: su intensidad aumentará, pero cualquier cambio en el rumbo podría modificar el riesgo para las costas mexicanas.
lun 21 septiembre 2026 01:10 PM
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Mapa satelital de México y Centroamérica que muestra una tormenta tropical compacta frente a las costas de Acapulco, en el Océano Pacífico.
La tormenta tropical Polo avanza frente a las costas del Pacífico mexicano y podría intensificarse a huracán categoría 4. (Expansión)

La tormenta tropical Polo se intensificó a huracán categoría 1 este lunes mientras avanza sobre el océano Pacífico frente a las costas de México. El sistema alcanzó vientos máximos sostenidos de 130 km/h, con rachas de hasta 155 km/h, y mantiene bajo vigilancia a las autoridades meteorológicas por las lluvias, fuertes vientos y oleaje que provocará en varios estados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de Polo se ubicó a 305 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 435 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. El huracán se desplazaba hacia el este a 7 km/h.

Aunque Polo permanece sobre el mar y por ahora no se prevé un impacto directo en territorio mexicano, su amplia circulación ya genera efectos en las costas del Pacífico. En esta nota te explicamos qué estados están bajo vigilancia, dónde se esperan las lluvias más fuertes y cuál es la trayectoria del huracán Polo.

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¿Cuál es la trayectoria del huracán Polo?

Polo subió de tormenta tropical a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson durante el lunes. Su centro permanece sobre el océano Pacífico y se desplaza hacia el este a 7 km/h, con vientos sostenidos de 130 km/h y rachas de hasta 155 km/h.

Debido a su cercanía con la costa, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de vigilancia desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

La circulación del huracán provocará lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca, de entre 75 y 150 milímetros; lluvias muy fuertes en Michoacán, de 50 a 75 milímetros, y fuertes en Jalisco y Colima, de 25 a 50 milímetros.

También se esperan rachas de viento de hasta 60 km/h en las costas de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, además de oleaje de 2 a 3 metros en Guerrero y Michoacán. En las costas de Oaxaca, Jalisco y Colima también se prevén condiciones de oleaje elevado y mar de fondo.

El SMN advierte que las precipitaciones asociadas con Polo pueden provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. Por ello, las autoridades mantienen la vigilancia mientras el sistema continúa desplazándose frente a las costas mexicanas.

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¿Polo podría convertirse en huracán categoría 4?

Sí. El pronóstico contempla que Polo alcance la categoría 4 durante las primeras horas del 23 de septiembre, cuando se encuentre frente a las costas de Guerrero y Michoacán.

En ese momento, el sistema podría registrar vientos sostenidos de alrededor de 215 km/h y rachas de hasta 260 km/h. Posteriormente, podría alcanzar vientos sostenidos de hasta 230 km/h y rachas de 280 km/h.

El pronóstico contempla que Polo mantenga una intensidad cercana a categoría 4 mientras avanza frente a las costas de Michoacán y Jalisco entre el 23 y el 26 de septiembre.

Que Polo alcance esa intensidad no significa necesariamente que vaya a tocar tierra. Por ahora, la trayectoria proyectada mantiene al ciclón sobre el océano. Sin embargo, cualquier cambio en su desplazamiento podría modificar el escenario, por lo que es importante consultar las actualizaciones oficiales.

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Estados afectados por las fuertes lluvias

Aunque el centro de Polo se mantiene sobre el océano, sus bandas nubosas y la circulación del sistema pueden generar lluvias, viento y oleaje elevado en distintos puntos del Pacífico mexicano, según informa el SSN.

Oaxaca: en la costa y el sur del estado se pronostican lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros, además de oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros.

Guerrero y Michoacán: en las zonas costeras y del sur se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros, acompañadas de oleaje de entre 2 y 3 metros.

Jalisco y Colima: en el este y sur de Jalisco, así como en Colima, se prevén lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros y mar de fondo, con olas de 1.5 a 2.5 metros.

Además, se contemplan rachas de viento de 30 a 50 km/h en zonas costeras de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima.

Estas condiciones pueden provocar inundaciones en zonas bajas, desbordamientos de ríos y arroyos y deslaves, particularmente en regiones donde la lluvia sea persistente o el suelo se encuentre saturado.

Recomendaciones ante la llegada de Polo

Aunque por ahora no se prevé un impacto directo de Polo en tierra, las autoridades recomiendan no bajar la guardia. La trayectoria y la intensidad de un ciclón tropical pueden cambiar, por lo que es importante mantenerse atento a los avisos oficiales.

En las zonas costeras, se recomienda evitar acercarse al mar y atender las restricciones que establezcan las autoridades para actividades marítimas. La navegación deberá tomar precauciones ante el incremento del oleaje y las condiciones de viento.

En tierra, durante las lluvias intensas es importante mantenerse alejado de ríos, arroyos, zonas inundables y laderas, donde pueden presentarse crecidas repentinas, desbordamientos o deslaves.

La recomendación principal es seguir las indicaciones de Protección Civil y consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua. Cualquier cambio en la trayectoria de Polo podría modificar las zonas bajo riesgo.

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Florence

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