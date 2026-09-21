Polo ya es huracán categoría 1: trayectoria, estados en alerta y dónde lloverá con mayor fuerza

Estados afectados por las fuertes lluvias
Aunque el centro de Polo se mantiene sobre el océano, sus bandas nubosas y la circulación del sistema pueden generar lluvias, viento y oleaje elevado en distintos puntos del Pacífico mexicano, según informa el SSN.
Oaxaca: en la costa y el sur del estado se pronostican lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros, además de oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros.
Guerrero y Michoacán: en las zonas costeras y del sur se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros, acompañadas de oleaje de entre 2 y 3 metros.
Jalisco y Colima: en el este y sur de Jalisco, así como en Colima, se prevén lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros y mar de fondo, con olas de 1.5 a 2.5 metros.
Además, se contemplan rachas de viento de 30 a 50 km/h en zonas costeras de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima.
Estas condiciones pueden provocar inundaciones en zonas bajas, desbordamientos de ríos y arroyos y deslaves, particularmente en regiones donde la lluvia sea persistente o el suelo se encuentre saturado.
Recomendaciones ante la llegada de Polo
Aunque por ahora no se prevé un impacto directo de Polo en tierra, las autoridades recomiendan no bajar la guardia. La trayectoria y la intensidad de un ciclón tropical pueden cambiar, por lo que es importante mantenerse atento a los avisos oficiales.
En las zonas costeras, se recomienda evitar acercarse al mar y atender las restricciones que establezcan las autoridades para actividades marítimas. La navegación deberá tomar precauciones ante el incremento del oleaje y las condiciones de viento.
En tierra, durante las lluvias intensas es importante mantenerse alejado de ríos, arroyos, zonas inundables y laderas, donde pueden presentarse crecidas repentinas, desbordamientos o deslaves.
La recomendación principal es seguir las indicaciones de Protección Civil y consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua. Cualquier cambio en la trayectoria de Polo podría modificar las zonas bajo riesgo.