Marcha por Ayotzinapa 2026 en CDMX: cuándo inicia, qué calles cerrarán y qué pasará con el Metrobús

El 26 de septiembre se cumplen 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, por lo que los padres de familia, familiares, activistas y demás sociedad en general alistan una marcha en diversos estados, entre ellos, la CDMX, con el objetivo de exigir al Gobierno federal el esclarecimiento de los hechos y la aparición con vida de los jóvenes.
Esta será la segunda marcha en memoria de los 43 normalistas con Claudia Sheinbaum como presidenta de México, después de que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, reconoció al final de su sexenio que no se logró esclarecer el caso Ayotzinapa, y dejó este pendiente a la actual mandataria.
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Acciones por los 12 años de Ayotzinapa
A través de sus redes sociales, Padres y Madres de Ayotzinapa compartieron a través de Facebook una serie de acciones a partir de este lunes 21 de septiembre, en el que se prevé la realización de foros, mítines y la marcha a nivel nacional y estatal en Iguala, Guerrero.
“La herida de Ayotzinapa sigue abierta y sangrando en el corazón de todo México. No es solo el dolor del pasado; es el dolor vivo de cada mañana en que una madre y un padre despiertan sin saber dónde está su hijo. Nuestra digna rabia frente a las mentiras del Estado”, se lee en la red social.
Calles cerradas por la marcha de los 43 normalistas
La cita es a las 16:00 horas del sábado 26 de septiembre en el Ángel de la Independencia para después avanzar sobre avenida Paseo de la Reforma hasta su intersección con Avenida Juárez, por lo que se prevé que las calles afectadas serán Doctor Mora, avenida Hidalgo y 5 de Mayo, así como a las vialidades aledañas al Zócalo, como 20 de Noviembre, 5 de Febrero y Pino Suárez, que serán restringidas a la circulación vehicular.
Regularmente, la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX establece un dispositivo de seguridad y auxilio vial a quienes prevén circular por la zona.
Ruta prevista de la marcha
-Salida desde el Ángel de la Independencia
-Avance por Paseo de la Reforma con dirección al norte
-Desvío a la altura del Metro Hidalgo hacia Avenida Juárez
-Continuación hasta Eje Central, donde girarán hacia 5 de Mayo
-Recorrido final por 5 de Mayo hasta el Zócalo capitalino en donde se prevé la realización de un mitin.
Al siguiente día, el 27 de septiembre se llevará a cabo una marcha estatal a las 11:00 horas en Iguala, Guerrero.
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Afectaciones en el Metrobús
Regularmente algunas estaciones de la Línea 7 del Metrobús resultan afectadas cuando hay este tipo de marchas que avanzan sobre avenida Reforma, entre las que se encuentran las siguientes:
Sheinbaum presentará el informe antes del 26 de septiembre
Durante la Mañanera del Pueblo de este 21 de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum adelantó que se presentará un informe público antes de que se cumpla la fecha, en donde no se tomará en cuenta a “libros de ficción”, y se dará a conocer a quienes protegieron.
“No hemos hablado con los padres, se va a presentar por parte de la Fiscalía Especializada las líneas de investigación que se presentaron, se dará a conocer los detenidos, las pruebas y lo que qué lo sustentan estas líneas de investigación, con datos científicos, no solo testimonios, y si los hay (testimonios), son varios testigos que lo dijeron".
"Sin embargo, no es el cierre de la investigación, se seguirá investigando, porque al igual que los padres de familia, queremos llegar a la verdad y justicia”, expresó la mandataria.
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¿Cuándo fue el caso Ayotzinapa?
Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 ocurrió una serie de hechos violentos en Iguala, donde se vieron involucrados policías municipales, estatales, militares del 27 Batallón de Infantería y cinco autobuses en los que se transportaban los normalistas.
En su informe, el GIEI expone diversas hipótesis sobre los ataques contra los estudiantes, desde un intento por reprimir la acción de protesta de la normal de Ayotzinapa, hasta la posibilidad de que uno de los autobuses fuera utilizado para transportar estupefacientes, y este es un elemento central de las investigaciones, pues de ahí habría surgido la orden de no dejar avanzar a ninguna de las cinco unidades.