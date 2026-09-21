Marcha por Ayotzinapa 2026 en CDMX: cuándo inicia, qué calles cerrarán y qué pasará con el Metrobús

Acciones por los 12 años de Ayotzinapa

A través de sus redes sociales, Padres y Madres de Ayotzinapa compartieron a través de Facebook una serie de acciones a partir de este lunes 21 de septiembre, en el que se prevé la realización de foros, mítines y la marcha a nivel nacional y estatal en Iguala, Guerrero.

“La herida de Ayotzinapa sigue abierta y sangrando en el corazón de todo México. No es solo el dolor del pasado; es el dolor vivo de cada mañana en que una madre y un padre despiertan sin saber dónde está su hijo. Nuestra digna rabia frente a las mentiras del Estado”, se lee en la red social.

Las acciones que se llevarán a cabo a nivel nacional. (Foto: Facebook Padres y Madres de Ayotzinapa)

Calles cerradas por la marcha de los 43 normalistas

La cita es a las 16:00 horas del sábado 26 de septiembre en el Ángel de la Independencia para después avanzar sobre avenida Paseo de la Reforma hasta su intersección con Avenida Juárez, por lo que se prevé que las calles afectadas serán Doctor Mora, avenida Hidalgo y 5 de Mayo, así como a las vialidades aledañas al Zócalo, como 20 de Noviembre, 5 de Febrero y Pino Suárez, que serán restringidas a la circulación vehicular.

Regularmente, la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX establece un dispositivo de seguridad y auxilio vial a quienes prevén circular por la zona.

Ruta prevista de la marcha

-Salida desde el Ángel de la Independencia

-Avance por Paseo de la Reforma con dirección al norte

-Desvío a la altura del Metro Hidalgo hacia Avenida Juárez

-Continuación hasta Eje Central, donde girarán hacia 5 de Mayo

-Recorrido final por 5 de Mayo hasta el Zócalo capitalino en donde se prevé la realización de un mitin.

Al siguiente día, el 27 de septiembre se llevará a cabo una marcha estatal a las 11:00 horas en Iguala, Guerrero.