Tu celular tendrá nuevos sonidos de emergencia además de la alerta sísmica y no podrás desactivarlos

La Alerta Máxima por Sismo se mantendrá sin cambios su operación y su sonido característico. Con la modificación a la regulación, se incorporará una Alerta Máxima para otros fenómenos naturales, como huracanes, inundaciones, incendios, actividad volcánica y deslaves, entre otros.

¿Qué sonidos se escucharán?

Se incorporan Avisos de Protección Civil que informarán con anticipación sobre las siguientes condiciones climáticas adversas y contingencias ambientales, y son las siguientes:

Lluvias severas .

. Frentes fríos extremos .

. Olas de calor

Mala calidad del aire.

“Esta modalidad permitirá a las autoridades emitir mensajes con horas o días de anticipación ante posibles riesgos, con fines de prevención, evacuación y resguardo, así como después de la emergencia para el seguimiento de indicaciones”, informó el organismo en un boletín.

La CRT detalló que para recibir estas alertas en los teléfonos celulares no dependerá de que las personas cuenten con saldo en sus líneas telefónicas ni requerirá conexión a internet. Además de que por motivos de seguridad ciudadana, los mensajes no se podrán desactivar y las notificaciones aparecerán de forma inmediata en una ventana emergente (pop-up) en la pantalla del celular.

Su implementación tecnológica se realizará durante el último trimestre del año, una vez que los proveedores de telefonía celular hayan hecho las adaptaciones técnicas requeridas en sus sistemas.