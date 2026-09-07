La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que será a partir del tercer trimestre de 2026 cuando se incorporen en los celulares nuevos sonidos de alerta además del que ya está implementado para los sismos y que servirá para que la población conozca que se aproxima algún fenómeno natural al lugar donde viven, con el objetivo de que tomen las medidas de precaución necesarias y estén atentas a los avisos de autoridades de Protección Civil.
Tu celular tendrá nuevos sonidos de emergencia además de la alerta sísmica y no podrás desactivarlos
La Alerta Máxima por Sismo se mantendrá sin cambios su operación y su sonido característico. Con la modificación a la regulación, se incorporará una Alerta Máxima para otros fenómenos naturales, como huracanes, inundaciones, incendios, actividad volcánica y deslaves, entre otros.
¿Qué sonidos se escucharán?
Se incorporan Avisos de Protección Civil que informarán con anticipación sobre las siguientes condiciones climáticas adversas y contingencias ambientales, y son las siguientes:
- Lluvias severas.
- Frentes fríos extremos.
- Olas de calor
- Mala calidad del aire.
“Esta modalidad permitirá a las autoridades emitir mensajes con horas o días de anticipación ante posibles riesgos, con fines de prevención, evacuación y resguardo, así como después de la emergencia para el seguimiento de indicaciones”, informó el organismo en un boletín.
La CRT detalló que para recibir estas alertas en los teléfonos celulares no dependerá de que las personas cuenten con saldo en sus líneas telefónicas ni requerirá conexión a internet. Además de que por motivos de seguridad ciudadana, los mensajes no se podrán desactivar y las notificaciones aparecerán de forma inmediata en una ventana emergente (pop-up) en la pantalla del celular.
Su implementación tecnológica se realizará durante el último trimestre del año, una vez que los proveedores de telefonía celular hayan hecho las adaptaciones técnicas requeridas en sus sistemas.
Súper Niño intensificará fenómenos naturales
El cambio en las alertas que se recibirán en los celulares va de la mano de los avisos que han hecho distintos organismos acerca del fenómeno del Súper Niño, con el que se prevé se intensifiquen las temperaturas extremas.
Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), El Niño alcanzará su punto máximo hacia finales de este año, aunque sus repercusiones en el clima continuarán hasta bien entrado el 2027.
"El Niño está claramente establecido y se intensificará hasta convertirse en un fenómeno muy fuerte en los próximos meses, con grandes impactos en los patrones de precipitación y temperatura, y los riesgos asociados a inundaciones, sequías y calor extremo", afirmó la agencia de la ONU.
En conferencia de prensa posterior, la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, enfatizó que el actual episodio "podría ser más potente que todo lo observado desde que arrancó nuestro monitoreo" hace cuatro décadas.
Aunque no es causado por el cambio climático, los científicos esperan que El Niño agrave las temperaturas de un planeta que ya se está calentando por la quema de combustibles fósiles, al tiempo que intensifica los fenómenos meteorológicos extremos.
"El Niño se está volviendo gigantesco ante nuestros ojos", alertó el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.
Es por ello, que las alertas servirán en México para que disminuyan los riesgos entre la población que habita en los estados costeros ante eventuales cambios en sus oleajes, y demás afectaciones. En los estados del norte podrán apoyar en casos de altas temperaturas o descensos.
En tanto, en el Valle de México, la calidad del aire que se monitorea a diario y que también se integrará en las alertas servirá para que los habitantes tomen las precauciones de no hacer actividad física al aire libre, usar cubrebocas, entre otras medidas.
Hasta el momento, el organismo no ha ofrecido más detalles al respecto sobre si se tendrá que tener algún tipo de actualización en los celulares para recibir las alertas por los diversos fenómenos naturales.