INAPAM 2026: Aeroméxico y Mexicana ofrecen descuentos de hasta 20%

El Inapam mantiene un Directorio de Beneficios 2026 que reúne los descuentos disponibles para las personas que cuentan con su credencial, incluido un apartado específico para transporte.

El descuento por viajar en Aeroméxico con Inapam

Aeroméxico ofrece un 15% de descuento sobre la tarifa base a personas de nacionalidad mexicana que cuentan con credencial INAPAM. El beneficio es válido para rutas nacionales e internacionales de Aeroméxico y Aeroméxico Connect incluidas en la promoción.



El descuento puede utilizarse tanto en viajes sencillos como redondos y aplica en determinadas familias de tarifas públicas: Clásica, AM Plus y Premier.

En Clásica están contempladas las tarifas R, N, E, T, Q, L, H, K, U, M y B; en AM Plus la tarifa W, y en Premier las tarifas I, D, C y J.

Sin embargo, no aplica en tarifas de clase Básica, grupos, paquetes de Aeroméxico Vacations ni cuando el boleto se compra dentro de otra promoción. Tampoco es válido en vuelos con código compartido o de SkyTeam.

Los términos de la promoción señalan que el descuento aplica en vuelos con numeración AM 1-1999 y 5D 2000-2999 y que el origen del viaje debe ser la República Mexicana.

Aeroméxico ofrece 15% de descuento sobre la tarifa base a personas mexicanas con credencial INAPAM. (AP)



La compra puede realizarse en las oficinas de ventas de Aeroméxico o mediante el Centro Nacional de Reservaciones.

Un punto importante es que el 15% no se descuenta del precio final del boleto, sino únicamente de la tarifa base. Los impuestos, cargos y otros conceptos que integran el costo total del viaje no forman parte de ese porcentaje de descuento.

A este descuento se añade un embarque y facturación prioritarios para mayor comodidad, junto a asistencia personalizada en el aeropuerto bajo petición, de acuerdo a la página oficial de la aerolínea.