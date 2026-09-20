INAPAM 2026: Aeroméxico y Mexicana ofrecen descuentos de hasta 20%

Las personas adultas mayores que cuentan con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) pueden acceder a descuentos en distintos servicios, entre ellos el transporte aéreo.
En 2026, Aeroméxico y Mexicana mantienen beneficios para quienes presentan esta credencial, aunque el porcentaje y las condiciones cambian entre una aerolínea y otra. Por ello, antes de comprar un boleto conviene revisar qué beneficio corresponde a cada compañía y cuáles son los requisitos para hacerlo válido.
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El Inapam mantiene un Directorio de Beneficios 2026 que reúne los descuentos disponibles para las personas que cuentan con su credencial, incluido un apartado específico para transporte.
El descuento por viajar en Aeroméxico con Inapam
Aeroméxico ofrece un 15% de descuento sobre la tarifa base a personas de nacionalidad mexicana que cuentan con credencial INAPAM. El beneficio es válido para rutas nacionales e internacionales de Aeroméxico y Aeroméxico Connect incluidas en la promoción.
El descuento puede utilizarse tanto en viajes sencillos como redondos y aplica en determinadas familias de tarifas públicas: Clásica, AM Plus y Premier.
En Clásica están contempladas las tarifas R, N, E, T, Q, L, H, K, U, M y B; en AM Plus la tarifa W, y en Premier las tarifas I, D, C y J.
Sin embargo, no aplica en tarifas de clase Básica, grupos, paquetes de Aeroméxico Vacations ni cuando el boleto se compra dentro de otra promoción. Tampoco es válido en vuelos con código compartido o de SkyTeam.
Los términos de la promoción señalan que el descuento aplica en vuelos con numeración AM 1-1999 y 5D 2000-2999 y que el origen del viaje debe ser la República Mexicana.
La compra puede realizarse en las oficinas de ventas de Aeroméxico o mediante el Centro Nacional de Reservaciones.
Un punto importante es que el 15% no se descuenta del precio final del boleto, sino únicamente de la tarifa base. Los impuestos, cargos y otros conceptos que integran el costo total del viaje no forman parte de ese porcentaje de descuento.
A este descuento se añade un embarque y facturación prioritarios para mayor comodidad, junto a asistencia personalizada en el aeropuerto bajo petición, de acuerdo a la página oficial de la aerolínea.
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Mexicana ofrece un gran descuento en vuelos nacionales
En el caso de Mexicana, el beneficio para personas adultas mayores con credencial Inapam es de 20% de descuento en vuelos nacionales.
El descuento puede solicitarse al comprar el boleto a través de la página de Mexicana, sus oficinas de venta, la aplicación móvil o el centro de atención telefónica de la aerolínea. Sin embargo, no aplica para reservaciones de grupo ni puede combinarse con otras promociones o descuentos.
Para utilizarlo, la persona beneficiaria deberá presentar una identificación oficial vigente en el aeropuerto de salida para que el personal de Mexicana verifique su identidad y pueda emitir el pase de abordar correspondiente. Si no presenta dicha identificación, el descuento no será válido y deberá pagar la tarifa completa vigente al momento de documentar.
El boleto tampoco es transferible y el descuento no puede utilizarse para cambios de nombre. En caso de modificar la fecha u horario del vuelo, pueden aplicarse cargos adicionales de acuerdo con la familia tarifaria adquirida.
Los términos también establecen que, si el pasajero no se presenta al vuelo, el boleto se considera pérdida total y no podrá utilizar los beneficios de la tarifa contratada.
Si existen vuelos subsecuentes en la misma reservación, tendrá 24 horas posteriores a la salida del vuelo no utilizado para avisar a la aerolínea si utilizará los siguientes segmentos.
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¿Qué necesitas para obtener el descuento?
En ambos casos, la credencial Inapam vigente es el documento central para acreditar el beneficio. Sin embargo, las condiciones de compra y validación pueden ser diferentes.
Para Aeroméxico, la propia compañía establece que el descuento debe solicitarse al momento de la compra y que se debe presentar la tarjeta Inapam.
Para Mexicana, además de la credencial, se requiere presentar la confirmación de la reserva y una identificación oficial vigente para validar el beneficio antes del vuelo.
Por ello, antes de comprar, lo recomendable es revisar las condiciones de la aerolínea y confirmar que la tarifa y el vuelo seleccionados sean elegibles para el descuento.