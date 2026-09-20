Fentanilo y metanfetaminas decomisados en años fiscales 2024, 2025 y 2026 Decomisos mensuales comparativos (kilogramos) FY 2024 81,157 kg Total 12 meses FY 2025 75,931 kg Total 12 meses FY 2026 (Principal) 66,223 kg Octubre - Agosto 2024 (Gris) 2025 (Gris Claro) 2026 (Dato Principal) 10,161 7,484 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Mes 2024 (kg) 2025 (kg) 2026 (kg) Oct 5,126 5,216 4,853 Nov 8,437 4,309 10,161 Dic 6,441 3,629 5,987 Ene 3,357 4,264 5,080 Feb 10,841 3,765 4,581 Mar 9,298 6,441 5,171 Abr 4,581 8,391 7,121 May 10,160 5,398 7,484 Jun 4,990 11,204 7,303 Jul 5,352 7,076 4,218 Ago 8,301 9,616 4,264 Sep 4,173 6,622 N/D Total 81,157 75,931 66,223



Entre octubre de 2025 y agosto de 2026 se decomisaron 66,223 kilogramos de fentanilo y metanfetaminas, las dos drogas que más preocupan a Trump debido a que están relacionadas con más de 80,000 muertes al año.



En comparación con el mismo periodo del año fiscal 2025, esto representa una reducción de 5% en el decomiso de ambas drogas y de 14% respecto al mismo periodo del año fiscal 2024.

La inconformidad de Trump

El presidente Donald Trump ya manifestó su inconformidad con las acciones de Canadá y México en el combate a las drogas. En el caso del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso estableció un plazo de un año para que México intensifique sus esfuerzos.

"Durante el próximo año, Estados Unidos espera que México intensifique sus esfuerzos para exigir responsabilidades a los líderes de los cárteles y desmantelar las redes ilícitas dedicadas a la producción y el tráfico de drogas", dice en el documento enviado al Congreso estadounidense .

El político republicano incluyó a México en la lista de países de tránsito de drogas o productores de drogas ilícitas, en la que también aparecen naciones como Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

"La razón por la que los países se incluyen en la lista es la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas o precursores químicos, incluso si un gobierno ha implementado medidas sólidas y diligentes de control de narcóticos y aplicación de la ley", agrega el documento.