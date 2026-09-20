Este electrodo significó un avance sustancial en la neurocirugía porque permite identificar si, durante el proceso, el paciente deja de responder o de mover una mano por un daño neuronal o por una inofensiva convulsión, comunes durante la estimulación y el mapeo del cerebro.

Así, el neurocirujano se guía. Sabe dónde cortar sin causar afectaciones al habla o la movilidad, lo que evita que tome una decisión equivocada basada en una falsa alarma.

Neurocirugía con IA

Sin embargo, Quiñones siempre pensó en cómo garantizar la extracción más profunda del tumor de forma segura. Y la inteligencia artificial le dio la respuesta.

Desde 2022, conjuntó un programa de IA al electrodo y ahora procesa millones de señales cerebrales en tiempo real. Con el monitoreo de la IA, es posible entender qué funciones básicas se empiezan a ver afectadas de forma interna antes de que se manifieste una secuela visible.

La IA no te dice lo que tienes que hacer, te da otras herramientas para que tu inteligencia, que es real, tomes mejores decisiones para manejar al paciente. Alfredo Quiñones, neurocirujano de Mayo Clinic.

"Eso hace mucha diferencia, porque a veces entras y no puedes quitar mucho porque te da miedo: 'Híjole, si lo lastimo, y si lo dejo sin habla y si lo dejo sin mover la mano. No voy a curar su cáncer y lo voy a dejar debilitado completamente'", reflexiona.

Con el análisis de la IA, Quiñones ya tiene mayor certeza. Esta innovación está cambiando las neurocirugías. "Porque, entre más quitemos en el cerebro, mejores posibilidades tenemos de que el cáncer no progrese", celebra.

La herramienta ya fue patentada y al menos 300 pacientes han sido operados con IA, tecnología que Quiñones está presentando en distintos países. Así lo hizo México, en julio pasado, en el Congreso de la Sociedad de Cirugía Neurólogica de Occidente 2026.

El equipo médico importa tanto como la IA

Aunque es un gran avance, el "Dr. Q" subraya que la IA no hace todo por sí sola. Él destaca el trabajo de su equipo médico, que anestesia correctamente todos los nervios de los pacientes, les brinda apoyo emocional y todos los cuidados necesarios antes y después de la neurocirugía.

"Lo que tienes que tener es un equipazo", explica y reconoce así el talento de sus colegas: "Yo siento que soy parte de los Rolling Stones".