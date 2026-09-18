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México

“No vengo por aplausos”, dice gobernadora de Guanajuato tras abucheo en evento de Sheinbaum

Claudia Sheinbaum pidió respeto para la gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, luego de que fue abucheada en una de sus giras por la entidad.
vie 18 septiembre 2026 09:00 PM
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Libia Dennise García Muñoz Ledo y Claudia Sheinbaum, en el evento masivo de Guanajuato.
La presidenta Claudia Sheinbaum visitó Guanajuato, uno de los últimos bastiones panistas. (Foto: Presidencia)

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, fue abucheada durante su participación en el evento “Honestidad y Resultados”, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes en Celaya, Guanajuato.

Cuando García Muñoz Ledo inició su intervención para dar la bienvenida a Sheinbaum, parte de los asistentes comenzó a emitir abucheos y consignas. La mandataria local intentó seguir con su discurso, pero el ruido se lo impidió, hasta que la presidenta se levantó a calmar a los espectadores del evento masivo.

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Es evento republicano, dice presidenta

Claudia Sheinbum pidió un micrófono y se colocó de pie junto a la gobernadora panista. Desde allí, llamó al respeto y exigió a la audiencia que le permitiera a la gobernadora pronunciar su mensaje.

“Venimos las dos juntas, la gobernadora constitucional del estado de Guanajuato y la presidenta, dos mujeres. Este es un evento que no es de partidos, no es electoral. Es un evento republicano, de rendición de cuentas. Así que, ¿verdad que vamos a respetar a las dos?”, dijo Sheinbaum.

Además, tal y como acostumbra, llevó a cabo una encuesta a mano alzada, para preguntarle a los asistentes quién estaba dispuesto a guardar silencio. Los integrantes del presidium también participaron y hasta que el auditorio se calmó, la presidenta volvió a su lugar.

“Yo quiero escuchar a la gobernadora. Levanten las manos quiénes quieren escucharla. Vamos a dejarla hablar y luego intervengo yo, pero primero déjenme escucharla”, señaló.

Aunque el ruido disminuyó tras la intervención de Sheinbaum, los gritos continuaron en algunos momentos y entre las consignas se escuchó “fuera el PAN”.

“No estoy aquí por aplausos”, responde Libia García

Durante su mensaje, la gobernadora Libia García Muñoz Ledo señaló que su presencia en el evento obedecía a su voluntad para el trabajo conjunto y descartó que pretendiera aplausos o reverencias.

"Yo soy una Gobernadora que entiende perfectamente que gobierno para aquellos que me apoyaron, pero también para aquellos que no lo hicieron. Hoy estoy aquí, pero no por aplausos, sino para seguir trabajando por Guanajuato".
Libia García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato

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Además, la mandataria estatal también se refirió a la diversidad de posiciones políticas en Guanajuato e indicó que las distintas voces deben ser escuchadas.

“En Guanajuato somos un estado plural (...) de mi parte, presidenta, como hasta ahora, siempre vas a tener respeto, siempre vas a tener equipo, porque lo que necesita México es unidad y trabajar por los temas que de verdad importan”, apuntó.

García Muñoz Ledo sentenció que el trabajo entre los gobiernos estatal y federal debe realizarse de manera coordinada y se comprometió a que de su parte habría disposición al diálogo.

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Guanajuato Claudia Sheinbaum PAN

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