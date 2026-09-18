“No vengo por aplausos”, dice gobernadora de Guanajuato tras abucheo en evento de Sheinbaum

Es evento republicano, dice presidenta

Claudia Sheinbum pidió un micrófono y se colocó de pie junto a la gobernadora panista. Desde allí, llamó al respeto y exigió a la audiencia que le permitiera a la gobernadora pronunciar su mensaje.

“Venimos las dos juntas, la gobernadora constitucional del estado de Guanajuato y la presidenta, dos mujeres. Este es un evento que no es de partidos, no es electoral. Es un evento republicano, de rendición de cuentas. Así que, ¿verdad que vamos a respetar a las dos?”, dijo Sheinbaum.

Además, tal y como acostumbra, llevó a cabo una encuesta a mano alzada, para preguntarle a los asistentes quién estaba dispuesto a guardar silencio. Los integrantes del presidium también participaron y hasta que el auditorio se calmó, la presidenta volvió a su lugar.

“Yo quiero escuchar a la gobernadora. Levanten las manos quiénes quieren escucharla. Vamos a dejarla hablar y luego intervengo yo, pero primero déjenme escucharla”, señaló.

Aunque el ruido disminuyó tras la intervención de Sheinbaum, los gritos continuaron en algunos momentos y entre las consignas se escuchó “fuera el PAN”.

“No estoy aquí por aplausos”, responde Libia García

Durante su mensaje, la gobernadora Libia García Muñoz Ledo señaló que su presencia en el evento obedecía a su voluntad para el trabajo conjunto y descartó que pretendiera aplausos o reverencias.