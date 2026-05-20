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México

El alcalde de Atlatlahucan y el exedil de Yecapixtla son detenidos en Morelos

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que las detenciones derivan de las investigaciones relacionadas con la Operación Enjambre.
mié 20 mayo 2026 08:21 AM
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El alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, y el exalcalde de Yecapixtla Irving Sánchez Zavala. (Especial )

El alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, y el exalcalde de Yecapixtla Irving Sánchez Zavala fueron detenidos en Morelos como parte de las acciones de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que las detenciones derivan de las investigaciones relacionadas con la Operación Enjambre.

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De acuerdo con el funcionario, autoridades federales actuaron con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia y ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Entre las personas detenidas sobresalen Toledano Amaro y Sánchez Zavala; sin embargo, las autoridades no dieron a conocer la identidad de los otros dos implicados.

En el despliegue participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la SSPC y la Guardia Nacional, precisó García Harfuch.

El funcionario detalló que continúan las acciones para cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla.

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Operación enjambre

Creada en el Estado de México en 2024, durante la administración de Delfina Gómez, la Operación Enjambre nació como una ofensiva dirigida a detectar vínculos entre autoridades locales y organizaciones criminales. Con el avance de las investigaciones, el mecanismo dejó de concentrarse solo en esa entidad y se replicó en distintos puntos del país.

El primer gran despliegue ocurrió en territorio mexiquense, después del descubrimiento de fosas clandestinas en Nicolás Romero. A partir de ese caso, las indagatorias llevaron ante la justicia a más de 20 exservidores públicos por delitos relacionados con homicidio y secuestro. Entre los implicados figuran alcaldes y mandos de seguridad de municipios como Naucalpan, Coacalco, Jilotzingo y Amanalco.

La estrategia también alcanzó a Jalisco. En febrero de 2026, autoridades federales capturaron al alcalde de Tequila, Diego “N”, junto con tres funcionarios de su administración, señalados por presuntas extorsiones en contra de empresarios del sector tequilero y por supuesta colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Meses después, en mayo de 2026, la Fiscalía General de la República asumió las investigaciones abiertas en Tamaulipas para hallar posibles conexiones entre ayuntamientos y grupos delictivos.

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