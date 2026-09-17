Caso Claudia Tacoronte: detienen a 'El Trompas', feminicida de la estudiante española

''Como resultado de este esfuerzo conjunto, el presunto responsable de este lamentable crimen ya está detenido. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, prevenir los feminicidios es una prioridad de este Gobierno'', dijo el funcionario.

Lamentamos profundamente el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, joven ciudadana española cuya vida fue arrebatada en Cuautla, Morelos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia y seres queridos ante esta dolorosa e irreparable… pic.twitter.com/cWleAumz2v — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 18, 2026





¿Quién era Claudia Tacoronte?

La joven era originaria de las Islas Canarias y cursaba el cuarto año del Grado en Educación Infantil en la Universidad de Granada (UGR), en España. En agosto de 2026 llegó a México como estudiante de intercambio para continuar su formación académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) , donde llevaba aproximadamente un mes.

Su estancia académica terminó de manera violenta la noche del sábado 12 de septiembre, cuando fue asesinada en las inmediaciones de la Casa de la Cultura, en la colonia Emiliano Zapata, en Cuautla.

El feminicidio provocó protestas en México y España. (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro )



De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 23:00 horas. La información disponible señala que Claudia habría sido víctima de un asalto y que, durante la agresión, el atacante presuntamente la siguió hasta un inmueble, donde la habría atacado con un arma blanca.

Paramédicos acudieron al sitio tras recibir el reporte de emergencia, pero encontraron a la joven sin signos vitales.

La Fiscalía General del Estado de Morelos abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio. El fiscal general, Fernando Blumenkron, confirmó que la víctima era de nacionalidad española y que se encontraba en Morelos como parte de un intercambio entre la Universidad de Granada y la UAEM.

El caso provocó reacciones tanto en México como en España. La UAEM condenó el asesinato y solicitó a la Fiscalía estatal una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género, además de medidas para evitar que el crimen quede impune.