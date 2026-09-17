Caso Claudia Tacoronte: detienen a 'El Trompas', feminicida de la estudiante española

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, informó que su detención ocurrió tras los trabajos de investigación en conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y autoridades de Morelos.
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''Como resultado de este esfuerzo conjunto, el presunto responsable de este lamentable crimen ya está detenido. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, prevenir los feminicidios es una prioridad de este Gobierno'', dijo el funcionario.
Lamentamos profundamente el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, joven ciudadana española cuya vida fue arrebatada en Cuautla, Morelos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia y seres queridos ante esta dolorosa e irreparable… pic.twitter.com/cWleAumz2v
Su estancia académica terminó de manera violenta la noche del sábado 12 de septiembre, cuando fue asesinada en las inmediaciones de la Casa de la Cultura, en la colonia Emiliano Zapata, en Cuautla.
De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 23:00 horas. La información disponible señala que Claudia habría sido víctima de un asalto y que, durante la agresión, el atacante presuntamente la siguió hasta un inmueble, donde la habría atacado con un arma blanca.
Paramédicos acudieron al sitio tras recibir el reporte de emergencia, pero encontraron a la joven sin signos vitales.
La Fiscalía General del Estado de Morelos abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio. El fiscal general, Fernando Blumenkron, confirmó que la víctima era de nacionalidad española y que se encontraba en Morelos como parte de un intercambio entre la Universidad de Granada y la UAEM.
El caso provocó reacciones tanto en México como en España. La UAEM condenó el asesinato y solicitó a la Fiscalía estatal una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género, además de medidas para evitar que el crimen quede impune.
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La Universidad de Granada también expresó su condena y solidaridad con la familia y el entorno cercano de Claudia. Su rector, Pedro Mercado, pidió que las investigaciones avanzaran con rapidez para esclarecer el crimen. La institución implementó además medidas de apoyo psicológico y realizó un minuto de silencio en sus centros.
La Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) y la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) también se pronunciaron sobre el caso y reclamaron el esclarecimiento de los hechos.
Harfuch sostuvo que para la presidenta Claudia Sheinbaum la prevención de los feminicidios es una prioridad del Gobierno federal y señaló que, cuando no se logra evitar un crimen de este tipo, corresponde a las autoridades esclarecer los hechos, detener a los responsables y combatir la impunidad.