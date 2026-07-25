Detienen a seis integrantes del grupo delictivo "La Empresa" y hallan cuerpos decapitados en Morelos

Antes de que la presidenta Claudia Sheinbaum iniciara su gira de trabajo este fin de semana en Morelos, las autoridades de seguridad reforzaron la coordinación con el gobierno estatal para combatir la extorsión, aseguró Harfuch.

Así que esta madrugada, elementos de la Secretaría de Seguridad, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad de Morelos realizaron tres cateos en los municipios de Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla.

Sin embargo, en Temixco, otro municipio de Morelos, fueron encontrados los cuerpos decapitados y desmembrados de tres personas. Los cadáveres fueron abandonados frente al Zócalo de Acatlipa en bolsas negras y cajas de cartón.

Las autoridades harán pruebas genéticas para identificar los cuerpos y todavía no se reportan personas detenidas por los homicidios.

El hallazgo se registró horas antes de que Sheinbaum arribara a Cuautla, Morelos, donde encabezó un mitin sobre el Programa de Vivienda para el Bienestar.

Morelos cierra así una semana violenta. El pasado 22 de julio fue asesinado Valentín Lavín Romero, el alcalde de Temoac investigado por posibles vínculos con el crimen organizado.

En el marco de la visita de la Presidenta @Claudiashein a Morelos, refrendamos el compromiso de seguir fortaleciendo la coordinación con el @GobiernoMorelos para combatir de manera frontal la extorsión y detener a quienes generan violencia en el estado.



Como parte de la… pic.twitter.com/VnDwKNZLyr — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 25, 2026

Y este viernes se reportó la localización de una cabeza humana en el interior de una hielera de unicel en el municipio de Axochiapan.

De acuerdo con Harfuch, entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026, las autoridades de seguridad federales y estatales han detenido en Morelos a más de 2,000 personas por delitos de alto impacto, asegurado 519 armas de fuego, más de 14,000 cartuchos y 858 kilos de droga.

También desmantelaron seis laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas.