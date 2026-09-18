Beca Benito Juárez para preparatoria abre registro en septiembre al igual que otros apoyos a estudiantes

Registro a la beca Benito Juárez: cuáles son los requisitos

Para solicitar la beca, el estudiante debe estar inscrito en una escuela pública de bachillerato general o tecnológico. A continuación, se enlistan los requisitos completos:

Del estudiante:

- CURP

- Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela. Puedes consultar la CCT de tu plantel aquí .

- Comprobante de domicilio digitalizado, con una antigüedad no mayor a tres meses.

- Si es menor de edad, deberá proporcionar los datos de su madre, padre o tutor.

De la madre, padre o tutor:

- CURP

- Número de celular

- Correo electrónico, aunque este dato es opcional

- Identificación oficial digitalizada, que puede ser INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte o licencia de conducir.

Cómo registrarse paso a paso

El registro comienza con el acceso a Llave MX y continúa con la captura de los datos del estudiante. En caso de que quien solicite la beca sea menor de edad, también deberán registrarse los datos de su madre, padre o tutor.

1. Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX desde becabenitojuarez.gob.mx .

2. Registra tus datos como estudiante.

3. Si eres menor de edad, registra los datos de tu madre, padre o tutor.

4. Descarga tu comprobante de registro.

5. La información ingresará a una etapa de validación para continuar con el proceso.



Cuándo abre Jóvenes Escribiendo el Futuro

El registro de Jóvenes Escribiendo el Futuro comenzará el 18 de septiembre y permanecerá abierto hasta el día 30.

La convocatoria está dirigida principalmente a estudiantes de educación superior que cursan una licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado en instituciones públicas clasificadas como prioritarias o susceptibles de atención.

El programa contempla un apoyo de 5,800 pesos bimestrales.

¿Cómo registrarme en la plataforma de Jóvenes Escribiendo el Futuro?

1. Ingresar a la página del SUBES (Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior)