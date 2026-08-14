¿Qué pasó con la herencia?

El hombre falleció sin dejar descendientes, esposa ni concubina. Ante esa situación, el procedimiento de sucesión intestamentaria determinó que su padre, por ser el familiar con el grado de parentesco más cercano, era el heredero único y universal. Su hermana cuestionó esa decisión.

La mujer argumentó que ambos habían permanecido solteros, que compartían un inmueble bajo un régimen de copropiedad y que ella había sido su cuidadora primaria. Desde su perspectiva, esas circunstancias debían ser tomadas en cuenta para determinar si también tenía derecho a participar en la herencia.

La disputa llegó hasta la Suprema Corte, donde se analizaron los artículos 3326 y 3348 del Código Civil del Estado de Puebla, disposiciones que establecen la prioridad de los ascendientes sobre los familiares colaterales, como hermanos y hermanas.

Los jueces deberán analizar las circunstancias y pruebas de cada caso antes de determinar quién tiene derecho a heredar. (Foto: SCJN.)

La ley mantiene un orden para heredar, pero no será el único elemento

La SCJN determinó que las reglas de prelación sucesoria son compatibles con el artículo 4 de la Constitución, relacionado con la protección de la familia.

Esto significa que la Corte no eliminó el orden establecido por la legislación poblana ni determinó que los hermanos tengan automáticamente el mismo derecho que los padres para heredar. El cambio está en la forma en que deberán aplicarse esas reglas.

A partir de este criterio, las personas juzgadoras deberán estudiar las circunstancias específicas de cada controversia y las pruebas presentadas por las partes para determinar si existen elementos jurídicos que justifiquen apartarse de la prelación ordinaria prevista por la ley.

La Corte señaló que esto permite reconocer que la familia no siempre corresponde a un único modelo y que existen diferentes formas de organización y vínculos familiares que pueden tener relevancia jurídica.