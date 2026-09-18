Senado alista conversatorio por eliminación del ascenso y descenso en el futbol mexicano

La polémica alrededor de la eliminación del ascenso y el descenso el futbol mexicano llegará a una nueva escala, pues el Senado de la República realizará un conversatorio para analizar el impacto de esta medida.
El encuentro se llevará a cabo el próximo 21 de septiembre, y llevará por nombre “Conversatorio: Fuera de lugar, ¿por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el futbol?", el evento se llevará a cabo en el Salón de la Comisión Permanente.
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Senado contempla participación de futbolistas, periodistas y otros especialistas
De acuerdo con el programa presentado por el Senado de la República, se prevé el análisis de las consecuencias que ha provocado esta medida, por lo que se tomarán en cuenta opiniones de diferentes especialistas alrededor del futbol: como el periodista Javier Alarcón, el abogado Darío del Real Campos, además de Giovanni Solazzi, presidente del Cancún FC; José Alberto Castellanos Gutiérrez, presidente de Leones Negros; Roberto Galán, jugador del Atlético Morelia y Alfonso Sosa, entrenador de Leones Negros.
En otra de las mesas se prevé la participación de Raúl Orvañanos, exjugador y periodista; Ignacio Suárez, periodista deportivo; Eduardo López Villarreal, vicepresidente de Mineros de Zacatecas; Samuel Hernández, presidente de La Paz FC y José Luis Cendejas, presidente del Atlético Morelia.
Con motivo de este evento, Clemente Castañeda, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, denunció que la eliminación del ascenso y descenso afecta directamente a los incentivos de competencia y el desarrollo profesional de futbolistas, denunciando que hay afectaciones en los ámbitos económico, social y deportivo.
“Esta conversación también busca construir propuestas para recuperar un sistema de competencia abierto, sostenible, transparente y financieramente viable”, señaló.
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Futbol mexicano, investigado por posibles prácticas monopólicas
A principios de esta semana, se informó que el futbol mexicano profesional sería investigado por la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), con la finalidad de determinar si existen prácticas que puedan afectar la forma en que se organiza, se participa y se accede a las diferentes categorías profesionales existentes.
Fue el pasado 14 de septiembre cuando se abrió oficialmente la investigación con el expediente IO-001-2026, con la publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación.
De acuerdo con la CNA, existen elementos suficientes para iniciar formalmente con la investigación, que se abrió en el mercado denominado como “afiliación, organización y acceso a competiciones de futbol profesional federado en México”.
La Comisión señaló que se abrió esta investigación después de meses de seguimiento a noticias e información pública, así como llamados de la propia afición, sobre “posibles prácticas anticompetitivas” en el futbol mexicano.
Se prevé que la primera etapa de la investigación tenga una duración aproximada de entre 30 y 120 días hábiles para su conclusión.
¿Desde cuándo se eliminó el ascenso en la Liga MX?
El ascenso y descenso se suspendió de manera temporal en 2020, con la llegada de la pandemia de COVID-19, bajo el argumento de que se buscaban medidas para brindar apoyo económico a los clubes ante esta situación extraordinaria.
Se determinó que el ascenso y descenso deportivo se suspendería por cinco años, pero todo cambió en julio de este año, cuando la Liga MX publicó su reglamento deportivo y mostraba la abolición definitiva de ambos, convirtiéndose en un circuito cerrado similar al de otras ligas como la MLS estadounidense.
Con esta resolución, el tema se convirtió en un tema de conversación para diferentes entes de la vida pública mexicana.