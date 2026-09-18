Senado alista conversatorio por eliminación del ascenso y descenso en el futbol mexicano

Senado contempla participación de futbolistas, periodistas y otros especialistas

De acuerdo con el programa presentado por el Senado de la República, se prevé el análisis de las consecuencias que ha provocado esta medida, por lo que se tomarán en cuenta opiniones de diferentes especialistas alrededor del futbol: como el periodista Javier Alarcón, el abogado Darío del Real Campos, además de Giovanni Solazzi, presidente del Cancún FC; José Alberto Castellanos Gutiérrez, presidente de Leones Negros; Roberto Galán, jugador del Atlético Morelia y Alfonso Sosa, entrenador de Leones Negros.

En otra de las mesas se prevé la participación de Raúl Orvañanos, exjugador y periodista; Ignacio Suárez, periodista deportivo; Eduardo López Villarreal, vicepresidente de Mineros de Zacatecas; Samuel Hernández, presidente de La Paz FC y José Luis Cendejas, presidente del Atlético Morelia.

Con motivo de este evento, Clemente Castañeda, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, denunció que la eliminación del ascenso y descenso afecta directamente a los incentivos de competencia y el desarrollo profesional de futbolistas, denunciando que hay afectaciones en los ámbitos económico, social y deportivo.

“Esta conversación también busca construir propuestas para recuperar un sistema de competencia abierto, sostenible, transparente y financieramente viable”, señaló.