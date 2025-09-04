Inicia carrera por Gubernatura de Zacatecas... con Monreal descartado por Morena

Por ello, la dirigente de Morena, Luis María Alcalde Luján, descartó que Saúl Monreal sea el candidato para el gobierno de Zacatecas, ya que actualmente ese puesto lo tiene su hermano David Monreal. Ello pese a que el senador encabeza varias encuestas como el preferido para ser el contendiente.

“Nosotros no habremos de llevar en la boleta algún familiar directo de quién gobierna actualmente; no quiere decir que después no pueda ser candidato, pero no de manera consecutiva”, dijo Alcalde Luján el pasado 2 de septiembre.

Sin embargo, ya comenzaron a sonar nombres de personajes que no son parte de la familia Monreal, como Rodrigo Reyes Mugüeza, actual secretario General de Gobierno de Zacatecas; es decir, es el segundo de David Monreal.

Este joven morenista se ha convertido en el principal operador de David Monreal y pieza clave en la administración zacatecana; además, es un personaje que reconocen en la entidad, pues está presente en la mesa estatal para la Construcción de la Paz, atiende conflictos sociales y hasta contesta a los opositores frente a los medios de comunicación.

Otro personaje que aparece en las encuestas es Verónica Díaz Robles, quien es senadora e impulsa la formación de comités seccionales de su partido en Zacatecas. La morenista es cercana a los Monreal, y ha tenido cargos en los gobiernos de dicha familia. En la presidencia municipal en Fresnillo de David Monreal, ella fue gestora.

Díaz Robles estuvo casada con Luis Monreal, por lo que fue cuñada del actual gobernador del estado, David Monreal. También fue delegada federal del Bienestar, por lo que se encargaba de implementar y supervisar los programas sociales.

En #Zacatecas la transformación avanza 💜

Con la fuerza del pueblo y el trabajo territorial recibimos a nuestra presidenta nacional @PartidoMorenaMx @LuisaAlcalde y a nuestra secretaria general @CaroRangelG , fortaleciendo la unidad de #MORENA.#Zacatecas #4T pic.twitter.com/P0geO6oALH — Verónica Díaz Robles (@verodiazrobles) September 3, 2025

Otro nombre que suena es el diputado federal Ulises Mejía Haro. Él conformó una organización que llamó Un Movimiento Honesto, el cual estaba integrado por personas de los 58 municipios de la entidad. No solo se ha dedicado a la política, también es empresario.

Además, ha tenido algunos escándalos. Hace unos meses la Fiscalía General de Justicia del Estado señaló que existía una denuncia en contra de un colaborar del legislador por su presunta implicación en fraude, quien después fue detenido.

Otro nombre que también está es el del diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar; actualmente es vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados; él impulsó que la reforma contra el nepotismo en las candidaturas se aplicará a partir de 2027, por lo que recibió críticas de que lo hacía para ir por la gubernatura de Zacatecas.

Ramírez Cuéllar fue fundador y promotor del movimiento El Barzón Metropolitano de la Ciudad de México. Desde el 2000 se acercó a Andrés Manuel López Obrador, cuando lo apoyó en su campaña para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En 2027 habrá elecciones para elegir a 500 diputados federal y 17 gubernaturas, entre ellas Zacatecas.