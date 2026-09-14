La Ley de Catastro pone la mira en predios irregulares y zonas de alta plusvalía para recaudar más

El Censo Nacional de Gobiernos Estatales de 2024, del INEGI, reveló que en México existe una subestimación del 45.4% de los valores catastrales en comparación con los valores comerciales de los inmuebles; por lo que la iniciativa de la presidenta apuesta a nivelar este escenario homologando los sistemas de propiedad inmobiliaria en todo el país.

¿Va a subir el precio del predial?

El documento de la nueva Ley de Catastro afirma que “se amplía la base gravable sin necesidad de crear o modificar la arquitectura de las contribuciones”. No obstante, analistas y académicos advierten que la actualización de los valores catastrales puede traducirse en un aumento indirecto del predial.

Emilio Sánchez Salazar, investigador en finanzas públicas subnacionales, acota que este aumento “no será necesariamente para toda la población”, pero sí puede alcanzar a quienes actualmente tienen desactualizado el valor catastral de sus inmuebles.

El integrante del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advierte que la falta de homologación y actualización de los catastros ha permitido que algunas propiedades mantengan valores catastrales fijados hace 40 o 50 años, pese a que su valor de mercado ha cambiado sustancialmente.



Tamón Takahashi-Iturriaga, economista jefe en TKA Analytica, coincide con la valoración y recuerda que la iniciativa presidencial también pretende ampliar la capacidad recaudatoria al “incorporar a los predios que hoy no están inscritos”.

“Es un aumento a luz de todo el mundo. Si te tomas la molestia de crear una ley general para regular la actividad catastral y no vas a tener ningún impacto en la recaudación, te la puedes ahorrar. Cuando dicen, no va a aumentar el predial, mienten más que hablan”, opina.