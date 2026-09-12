Septiembre 2026 tendrá un puente de cuatro días, pero ¿quiénes podrán aprovecharlo?

¿Quiénes podrán disfrutar el puente de cuatro días de septiembre 2026?

Del viernes 25 al lunes 28 de septiembre habrá cuatro días consecutivos de descanso para quienes puedan aprovechar este periodo.

Este periodo aplica para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, ya que el viernes está marcado como jornada de Consejo Técnico Escolar en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) . Al sumarse el sábado 26 y domingo 27, los alumnos regresarán a las aulas hasta el lunes 28 de septiembre.

¿Qué descanso tendrán los trabajadores en septiembre?

Para los trabajadores, el panorama es distinto. La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el miércoles 16 de septiembre será día de descanso obligatorio por la conmemoración de la Independencia de México.

El martes 15 y el jueves 17 de septiembre no están considerados como días feriados oficiales. Por esta razón, septiembre no tendrá un puente laboral y quienes quieran extender el descanso deberán utilizar días de vacaciones o llegar a un acuerdo con su empleador.



Feriados y vacaciones para estudiantes en 2026 y 2027

Para los alumnos, el calendario 2026-2027 establece como próximas suspensiones de labores docentes el 2 y 16 de noviembre así como el 25 de diciembre de 2026.

Durante 2027 están contempladas suspensiones el 1 y 6 de enero, 1 de febrero, 15 de marzo y 5 de mayo.