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México

Pemex repara ducto tras fuga de crudo y descarta que derrame llegue a costas de Campeche

Se estima que la reparación concluya en los siguientes días por lo que, de manera precautoria, permanecen en el área embarcaciones para contención, recolección de hidrocarburos y dispersión mecánica.
sáb 12 septiembre 2026 02:37 PM
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Trabajos de reparación y mantenimiento de un ducto submarino de Pemex en el Golfo de México. La imagen muestra embarcaciones de apoyo en superficie y labores de un buzo sobre una tubería marina.
Con base en el monitoreo permanente del Golfo de México, hoy se descarta el arribo de hidrocarburos a la línea de costa. (Fotos: ASEA/Pemex)

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este sábado que ya trabaja en la reparación de un ducto marino que presentó una pérdida de contención y provocó la presencia de aceite crudo en el Golfo de México, frente a las costas de Campeche e informó que los trabajos "concluya en los siguientes días".

El incidente según se confirmó, ocurrió el jueves 10 de septiembre, a unas 46 millas náuticas de Ciudad del Carmen, cuando personal del Activo de Extracción Cantarell detectó una caída de presión en un ducto que transporta hidrocarburos provenientes de las plataformas Ek-TA, Balam-TA, Balam-A, Balam-TB y Balam-TA2.

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Además, con base en el monitoreo permanente del Golfo de México ,informó que hoy se descarta el arribo de hidrocarburos a la línea de costa.

De acuerdo con Pemex, el ducto fue despresurizado y aislado de inmediato mediante el cierre de las válvulas de seguridad ubicadas en sus extremos. Desde entonces, permanece sin flujo y, según la petrolera, sin nuevas emanaciones de aceite crudo.

“De manera inmediata se realizaron las actividades para despresurizar el ducto y aislarlo mediante el cierre de válvulas de seguridad en sus extremos”, señaló Pemex.

La empresa sostiene que el monitoreo permanente del Golfo de México permite descartar que los hidrocarburos alcancen la línea de costa de Campeche.

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"Al día de hoy se concluyó el dragado del lecho marino, se trabaja en el retiro de lastre de concreto del ducto y se continúa la habilitación de la envolvente metálica que cubrirá la zona afectada del mismo", se informó a través de un comunicado.

Se estima que la reparación del ducto concluya en los siguientes días por lo que, de manera precautoria, permanecen en el área embarcaciones para contención, recolección de hidrocarburos y dispersión mecánica.


ASEA inspecciona el incidente

Este mismo sábado, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) del Gobierno de México informa que realizó una visita de inspección en el Golfo de México el viernes 11 de septiembre, en atención dicho derrame de hidrocarburos.

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Se detalló, los inspectores de la ASEA realizaron un sobrevuelo en instalaciones marinas de Pemex asociadas al evento de derrame.

Durante la visita, la ASEA también impuso medidas de urgente aplicación para asegurar que Pemex continúe implementando las acciones necesarias para el control del evento, así como el monitoreo del ducto.

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Se informó además que continuarán realizando recorridos de verificación en el Golfo de México para garantizar que el sector hidrocarburos opere bajo las mejores prácticas.

El nuevo incidente ocurre meses después de que el Golfo de México enfrentó otra emergencia por presencia de hidrocarburos en sus costas.

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Desde principios de marzo comenzaron a registrarse arribazones de petróleo en zonas costeras de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. El gobierno federal desplegó entonces miles de elementos y equipos para contener el hidrocarburo y realizar labores de limpieza. Para finales de marzo se reportaban más de 3,000 elementos, 47 embarcaciones y 1,000 metros de barreras de contención.

En un primer momento, Pemex negó que sus instalaciones fueran el origen del hidrocarburo. Sin embargo, en abril el gobierno federal reconoció que existía evidencia de que el derrame se había originado en las inmediaciones de la plataforma Abkatún-Cantarell.

La investigación estableció que el 8 de febrero se había detectado una fuga en un oleoducto de 36 pulgadas y que posteriormente se realizaron trabajos de reparación. Tres funcionarios de Pemex fueron separados de sus cargos mientras se investigaban las posibles omisiones relacionadas con el incidente.

Para abril, las autoridades reportaron la recolección de aproximadamente 915 toneladas de residuos impregnados con hidrocarburos en las costas y el recorrido de 630 kilómetros de litoral.

El episodio también llevó al gobierno federal a crear el Observatorio Permanente del Golfo de México, con el objetivo de fortalecer el monitoreo, generar alertas tempranas y mejorar la respuesta ante futuras contingencias ambientales.

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Pemex México-Golfo Contaminación ambiental

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