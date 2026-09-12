Pemex repara ducto tras fuga de crudo y descarta que derrame llegue a costas de Campeche

Además, con base en el monitoreo permanente del Golfo de México ,informó que hoy se descarta el arribo de hidrocarburos a la línea de costa.

De acuerdo con Pemex, el ducto fue despresurizado y aislado de inmediato mediante el cierre de las válvulas de seguridad ubicadas en sus extremos. Desde entonces, permanece sin flujo y, según la petrolera, sin nuevas emanaciones de aceite crudo.

“De manera inmediata se realizaron las actividades para despresurizar el ducto y aislarlo mediante el cierre de válvulas de seguridad en sus extremos”, señaló Pemex.

La empresa sostiene que el monitoreo permanente del Golfo de México permite descartar que los hidrocarburos alcancen la línea de costa de Campeche.

"Al día de hoy se concluyó el dragado del lecho marino, se trabaja en el retiro de lastre de concreto del ducto y se continúa la habilitación de la envolvente metálica que cubrirá la zona afectada del mismo", se informó a través de un comunicado.

Se estima que la reparación del ducto concluya en los siguientes días por lo que, de manera precautoria, permanecen en el área embarcaciones para contención, recolección de hidrocarburos y dispersión mecánica.

📰 Comunicado Nacional | Pemex realiza acciones oportunas para atender la presencia de aceite crudo en el mar.

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ASEA inspecciona el incidente

Este mismo sábado, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) del Gobierno de México informa que realizó una visita de inspección en el Golfo de México el viernes 11 de septiembre, en atención dicho derrame de hidrocarburos.