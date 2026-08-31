Este 1 de septiembre, ¿cerrarán los bancos por el Informe Presidencial?

Entre las fechas contempladas están el 16 de septiembre, el 2 y 16 de noviembre, el 12 y el 25 de diciembre, además de otros días específicos.

¿Qué pasará con los bancos el 1 de septiembre?

Las sucursales bancarias deberán operar de manera habitual el martes 1 de septiembre, salvo que alguna institución determine modificaciones particulares en sus horarios.

Esto significa que los clientes podrán acudir a las sucursales para realizar operaciones y trámites presenciales durante el horario de atención de cada sucursal.

También continuarán disponibles los canales digitales y los cajeros automáticos de las instituciones financieras.

¿Cuándo cerrarán los bancos en septiembre?

La fecha que sí debes tener en cuenta es el miércoles 16 de septiembre, cuando los bancos suspenderán sus operaciones por el día de la Independencia de México.

El 16 de septiembre sí está contemplado en el calendario de días inhábiles para las entidades financieras supervisadas por la CNBV.

Por lo tanto, si necesitas realizar un trámite bancario presencial durante septiembre, el martes 1 de septiembre será un día normal de operaciones, pero el miércoles 16 de septiembre las sucursales permanecerán cerradas.