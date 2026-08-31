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México

Este 1 de septiembre, ¿cerrarán los bancos por el Informe Presidencial?

El 1 de septiembre estará marcado por el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, pero la fecha no significa lo mismo para bancos, trabajadores y estudiantes.
lun 31 agosto 2026 01:11 PM
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Sucursal de Banamex ubicada en Avenida Paseo de la Reforma en Ciudad de México, en la cual tienen abiertas sus puertas, pero no se observan a usuarios ingresar.
Este martes 1 de septiembre, Claudia Sheinbaum presentará el segundo informe sobre los resultados y avances de su gobierno. (Alex Borderline/Getty Images)

El martes 1 de septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum presentará su Segundo Informe de Gobierno, una fecha que ha generado dudas sobre si habrá modificaciones en las actividades habituales, entre ellas la atención en sucursales bancarias.

Las disposiciones publicadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( CNBV ) señalan los días en que las instituciones financieras deben cerrar sus puertas y suspender operaciones durante 2026.

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Entre las fechas contempladas están el 16 de septiembre, el 2 y 16 de noviembre, el 12 y el 25 de diciembre, además de otros días específicos.

¿Qué pasará con los bancos el 1 de septiembre?

Las sucursales bancarias deberán operar de manera habitual el martes 1 de septiembre, salvo que alguna institución determine modificaciones particulares en sus horarios.

Esto significa que los clientes podrán acudir a las sucursales para realizar operaciones y trámites presenciales durante el horario de atención de cada sucursal.

También continuarán disponibles los canales digitales y los cajeros automáticos de las instituciones financieras.

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¿Cuándo cerrarán los bancos en septiembre?

La fecha que sí debes tener en cuenta es el miércoles 16 de septiembre, cuando los bancos suspenderán sus operaciones por el día de la Independencia de México.

El 16 de septiembre sí está contemplado en el calendario de días inhábiles para las entidades financieras supervisadas por la CNBV.

Por lo tanto, si necesitas realizar un trámite bancario presencial durante septiembre, el martes 1 de septiembre será un día normal de operaciones, pero el miércoles 16 de septiembre las sucursales permanecerán cerradas.

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¿El 1 de septiembre es descanso obligatorio?

La presidenta Claudia Sheinbaum presentará su Segundo Informe de Gobierno este martes 1 de septiembre, en el marco del inicio del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

Aunque el día estará marcado por el informe presidencial, las actividades laborales y bancarias continuarán con normalidad. Por otro lado, la conferencia matutina será suspendida este día.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante la conferencia de prensa matutina diaria en el Palacio Nacional el 15 de julio de 2026 en Ciudad de México, México.
¿El 1 de septiembre, día del Informe Presidencial, es festivo en México? Millones de mexicanos tendrán que revisar su calendario antes de hacer planes, pues septiembre combina fechas históricas, escolares y laborales que no significan lo mismo.

¿Los niños tendrán clases el 1 de septiembre?

Después de varias semanas de vacaciones, miles de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria regresarán este lunes 31 de agosto a las aulas para comenzar el ciclo escolar 2026-2027.

Mientras familias y alumnos se preparan para volver a la rutina, también existe la duda de cuándo será el primer puente o periodo vacacional que tendrán los estudiantes.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el ciclo escolar 2026-2027 tendrá 185 días de clases y concluirá el 9 de julio de 2027.

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Sin embargo, el primer día de suspensión de actividades escolares será hasta el 16 de septiembre, por lo que el martes 1 de septiembre se deberán presentar con normalidad.

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Claudia Sheinbaum Comisión Nacional Bancaria y de Valores puente-puentes-dias-festivos-vacaciones

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