Sheinbaum defiende a escuelas públicas: "tuvieron mejor calificación" que las privadas en prueba PISA 2025

En el Centro de Convenciones de Mérida, durante su encuentro de rendición de cuentas "Honestidad y resultados" celebrado en Yucatán, y con el cual llegó a 16 entidades visitadas en su gira para hacer un II Informe de Gobierno, la mandataria rechazó las posturas de quienes consideró " neoliberales", quienes siempre han afirmado que las instituciones privadas ofrecen mejor aprendizaje.

Resultado de la evaluación internacional PISA, recordó, "seis escuelas públicas tuvieron las mejores calificaciones".



El pasado martes se dieron a conocer los resultados de la prueba PISA 2025, misma que ya evaluó la estrategia de la Nueva Escuela Mexicana que comenzó a aplicarse a partir del ciclo escolar 2023-2024, en el sexenio del expresidente Andrés Manuel Lópéz Obrador y ha continuado el gobierno de Sheinbaum.

Esa evaluación arrojó, entre otras deficiencias, que los alumnos mexicanos concluyen la secundaria sin tener conocimientos básicos en ciencias, lectura y matemáticas al mismo tiempo, y menos del 1% tienen un rendimiento destacable.

Sin embargo, la presidenta Sheinbaum Pardo aseguró este sábado en Yucatán que los mejores resultados se obtuvieron en escuelas públicas.

Pese a destacar esas conclusiones, cuestionó las limitantes metodológicas de este tipo de evaluaciones internacionales como PISA, que se aplicó en 91 países y ubicó a México en un bajo lugar, el número 64.