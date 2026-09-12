Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Sheinbaum defiende a escuelas públicas: "tuvieron mejor calificación" que las privadas en prueba PISA 2025

La mandataria rechazó las posturas emitidas por sectores "neoliberales" respecto a que las instituciones privadas ofrecen mejor aprendizaje.
sáb 12 septiembre 2026 04:24 PM
Añadir Expansión Política en Google
En la imagen,la presidenta Claudia Sheinbaum defiende a la educación pública en informe de resultados 2024-2026 en Yucatán luego de que se dieran a conocer resultados de la prueba internacional PISA que arrojaron deficiencias de enseñanza en México.
En Yucatán, la presidenta Claudia Sheinbaum salió a la defensa de la educación pública, luego de que en la semana se dieran a conocer resultados de la prueba internacional PISA, que mostraron deficiencias de la enseñanza en México. (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este sábado que la mejor enseñanza del país se ofrece en las escuelas públicas y la muestra es que en la Prueba PISA 2025 resultaron mejor evaluadas que las privadas, con lo que atajó críticas a la estrategia educativa de su gobierno.

En esa evaluación internacional, dijo la mandataria, "las escuelas que tuvieron mejor calificación fueron las escuelas públicas, no las escuelas particulares", sin embargo cuestionó la realización de pruebas educativas a escala internacional.

Publicidad

En el Centro de Convenciones de Mérida, durante su encuentro de rendición de cuentas "Honestidad y resultados" celebrado en Yucatán, y con el cual llegó a 16 entidades visitadas en su gira para hacer un II Informe de Gobierno, la mandataria rechazó las posturas de quienes consideró " neoliberales", quienes siempre han afirmado que las instituciones privadas ofrecen mejor aprendizaje.

Resultado de la evaluación internacional PISA, recordó, "seis escuelas públicas tuvieron las mejores calificaciones".

Te puede intertesar:

Imagen ilustrativa. Un grupo de estudiantes realiza tareas escolares en un salón de clases de una escuela de educación básica del estado del Chiapas.
México

Prueba PISA 2025: La Nueva Escuela Mexicana debuta y reprueba en matemáticas y lectura

El pasado martes se dieron a conocer los resultados de la prueba PISA 2025, misma que ya evaluó la estrategia de la Nueva Escuela Mexicana que comenzó a aplicarse a partir del ciclo escolar 2023-2024, en el sexenio del expresidente Andrés Manuel Lópéz Obrador y ha continuado el gobierno de Sheinbaum.

Esa evaluación arrojó, entre otras deficiencias, que los alumnos mexicanos concluyen la secundaria sin tener conocimientos básicos en ciencias, lectura y matemáticas al mismo tiempo, y menos del 1% tienen un rendimiento destacable.

Sin embargo, la presidenta Sheinbaum Pardo aseguró este sábado en Yucatán que los mejores resultados se obtuvieron en escuelas públicas.

Pese a destacar esas conclusiones, cuestionó las limitantes metodológicas de este tipo de evaluaciones internacionales como PISA, que se aplicó en 91 países y ubicó a México en un bajo lugar, el número 64.

Publicidad

"Esa prueba PISA que se hizo (...) tiene muchos problemas porque no se puede evaluar igual a todos los niños del mundo, cada uno tiene una realidad distinta", dijo.

Atribuyó parte de los resultados a los profesores y salió en defensa de la labor docente frente a quienes descalifica al magisterio.

"No, la educación es buena gracias a las maestras y a los maestros de México, gracias al magisterio nacional".

Te puede intertesar:

El ciclo escolar 2025 a 2026 se mantiene como estaba pese a Mundial y onda de calor
México

Ante rezago educativo de México, padres de familia y especialistas celebran revés a recortar calendario escolar

En materia educativa, durante su exposición, la mandataria destacó la entrega universal de apoyos económicos como la Beca Rita Cetina para estudiantes de educación básica, nombrada así en honor a la educadora yucateca.

También destacó la expansión de la educación superior mediante nuevos planteles de la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad del Mar.

Publicidad

En su visita a la entidad acompañaron a la mandataria el gobernador Joaquín "Huacho" Díaz Mena; Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, la extitular de esa dependencia, Leticia Ramírez Amaya, hoy secretaria del Bienestar.

También acudieron Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad; Marath Baruch Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social; y Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía.

Tags

Educación Escuelas Seps

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad