El robo de medicamentos crece en México y productos ilegales se venden hasta en farmacias privadas

Los datos están disponibles desde 2013, pero solo hay registro de alertas por robo a partir de 2020. Las otras alertas son por falsificación, comercialización irregular o adulteración de fármacos.

Aunque el mecanismo sanitario no alcanza para medir la magnitud del problema, las alertas son el inicio de procesos penales que dan cuenta del avance. En la última década, la Fiscalía General de la República (FGR) inició 188 carpetas de investigación por el robo de medicamentos a instituciones públicas. Casi 19 al año.

Los datos comprenden el periodo de 2014 a 2024, pero la fiscalía omitió desglosar las cifras por año en la respuesta que entregó a una solicitud de transparencia.

Pocas denuncias avanzan, sin embargo. La FGR reporta apenas 52 personas detenidas por ese delito en cuatro estados: Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México y Guanajuato.

Farmacias con medicinas robadas

La Cofepris identificó un aumento de casos de farmacias particulares que ofrecen medicamentos irregulares, robados, falsificados o sin receta a pesar de ser controlados.

Tras realizar visitas de verificación, encontró ocho establecimientos que vendían medicamentos exclusivos del sector público, principalmente antibióticos de alto espectro; antidepresivos controlados; fármacos para cáncer, hipertensión o antirretrovirales para VIH.

La autoridad sanitaria clausuró el año pasado cinco farmacias por esos hechos: cuatro en Michoacán y una en el Estado de México, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de transparencia.

Sin embargo, al adelantar información sobre estos casos, Alejandro Svarch, extitular de Cofepris, dijo que solo en Michoacán se habían clausurado 22 farmacias donde se localizaron oncológicos sustraídos ilegalmente de hospitales.

"Se ha detectado un grupo importante de farmacias que vendían medicamentos que tenían su origen en el propio sector público", señaló en la conferencia presidencial del 21 de octubre de 2025 y agregó que Cofepris presentaría un informe con los detalles, pero no se hizo público.

Los robos siguieron ocurriendo. Apenas el sábado pasado, la Comisión Federal informó que, en conjunto con la Secretaría de Marina, había asegurado miles de piezas de medicamentos controlados, por un valor de 15 millones de pesos, que se vendían de manera irregular en farmacias particulares de la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla.