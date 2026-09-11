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México

Un nuevo libro de matemáticas y un programa de lectura, la apuesta de Sheinbaum ante el retroceso en PISA 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que México debe mejorar en la enseñanza de estas habilidades esenciales, que la mayoría de los estudiantes de 15 años del país no dominan tras concluir la secundaria.
vie 11 septiembre 2026 03:52 PM
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Estudiantes en un salón de clases realizando actividades en sus cuadernos.
México obtuvo bajas calificaciones en matemáticas y lectura, materias evaluadas en la prueba PISA 2025. (Foto: Prometeo Lucero/Obras)

Ante los bajos resultados de México en la prueba PISA 2025 , la presidenta Claudia Sheinbaum anunció nuevas medidas para reforzar el aprendizaje de matemáticas y lectura en las escuelas públicas del país.

Entre las acciones que se pondrán en marcha está la distribución, el próximo año, de dos libros de texto especiales, que servirán de apoyo para la enseñanza de estas materias. El nuevo libro de matemáticas fue diseñado por docentes y miembros del posgrado en Matemática Educativa del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

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"¿Que hay que avanzar en matemáticas? Pues hay que avanzar en matemáticas. Ahora vamos a tener un libro de texto especial el próximo año para el aprendizaje de las matemáticas, para ayudar a los profesores y a los estudiantes", explicó Sheinbaum este viernes.

La presidenta detalló que el nuevo libro de apoyo a la lectura incluye textos básicos para infancias, como poemas y cuentos cortos.

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Nuevo programa de lectura

Además, anunció la creación de un programa de lectura con servidores públicos. El esquema funcionará así: los funcionarios acudirán los días lunes a diferentes escuelas para leer en conjunto con los alumnos.

Esta estrategia se aplicó previamente en la Ciudad de México y, afirmó Sheinbaum, tuvo "excelentes resultados".

Regulación de celulares

Sheinbaum dijo que otra medida que contribuirá a mejorar el aprendizaje será la regulación del uso de celulares en las escuelas , una medida que la Secretaría de Educación Pública ( SEP) alista y que se pretende implementar desde este ciclo escolar.

Esto porque, explicó, los bajos resultados en comprensión lectora —que no son exclusivos de México, sino que afectan a la mayoría de los países de la OCDE—, se relacionan con el uso excesivo de dispositivos digitales en niños y jóvenes.

"Los jóvenes, las niñas y los niños dejaron de leer y de comprender lo que leen por el uso excesivo de las plataformas digitales", mencionó.

Aunque la presidenta cuestionó las limitaciones de PISA, reconoció que México debe mejorar en matemáticas como en lectura.

Sin embargo, defendió que los señalamientos que hace a esta prueba internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE) no son una postura política.

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Por el contrario, aseguró, se trata de una "crítica pedagógica" sobre las evaluaciones estandarizadas, que miden a los estudiantes por igual sin considerar su entorno socioeconómico y cultural.

Los resultados de la prueba PISA 2025, difundidos el pasado martes, demostraron que México arrastra un problema en los aprendizajes, ya que los estudiantes de 15 años evaluados obtuvieron puntuaciones por debajo del promedio de los países de la OCDE.

La mitad de los alumnos mexicanos de 15 años no supera el nivel mínimo de conocimientos en ciencias y lectura, mientras que el 70% no sabe de matemáticas más allá del nivel básico.

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Enseñanza y aprendizaje Estudiantes

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