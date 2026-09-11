Un nuevo libro de matemáticas y un programa de lectura, la apuesta de Sheinbaum ante el retroceso en PISA 2025

"¿Que hay que avanzar en matemáticas? Pues hay que avanzar en matemáticas. Ahora vamos a tener un libro de texto especial el próximo año para el aprendizaje de las matemáticas, para ayudar a los profesores y a los estudiantes", explicó Sheinbaum este viernes.

La presidenta detalló que el nuevo libro de apoyo a la lectura incluye textos básicos para infancias, como poemas y cuentos cortos.





Nuevo programa de lectura

Además, anunció la creación de un programa de lectura con servidores públicos. El esquema funcionará así: los funcionarios acudirán los días lunes a diferentes escuelas para leer en conjunto con los alumnos.

Esta estrategia se aplicó previamente en la Ciudad de México y, afirmó Sheinbaum, tuvo "excelentes resultados".

Regulación de celulares

Sheinbaum dijo que otra medida que contribuirá a mejorar el aprendizaje será la regulación del uso de celulares en las escuelas , una medida que la Secretaría de Educación Pública ( SEP) alista y que se pretende implementar desde este ciclo escolar.

Esto porque, explicó, los bajos resultados en comprensión lectora —que no son exclusivos de México, sino que afectan a la mayoría de los países de la OCDE—, se relacionan con el uso excesivo de dispositivos digitales en niños y jóvenes.

"Los jóvenes, las niñas y los niños dejaron de leer y de comprender lo que leen por el uso excesivo de las plataformas digitales", mencionó.

Aunque la presidenta cuestionó las limitaciones de PISA, reconoció que México debe mejorar en matemáticas como en lectura.

Sin embargo, defendió que los señalamientos que hace a esta prueba internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE) no son una postura política.