La Corte avala preparar galletas, brownies y gomitas con marihuana

¿Puedo preparar galletas con marihuana en mi casa?

La SCJN especificó que esta decisión no autoriza que estos alimentos se comercialicen, distribuyan o suministren a terceros, ni se expende al público.

Este caso llegó a la Corte después de que una persona solicitó a la Cofepris una autorización que le permitiera realizar actividades relacionadas con el autoconsumo recreativo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC).

Debido a que esta autoridad no respondió, el particular promovió una denuncia por incumplimiento, mediante la cual la SCJN invalidó la prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana. Tras ello, un juzgado de distrito ordenó a esta autoridad federal emitir la autorización que pidió la persona.

Ante esto, la Cofepris expidió la autorización, pero le prohibió al particular preparar alimentos con cannabis, por lo que esta persona reclamó que la autorización se emitió con “defectos”.

Miles marchan cada año por la despenalización de la marihuana. (Foto: Tercero Díaz/Cuartoscuro)



Ahora la SCJN estimó justificadas las restricciones de la agencia de salud respecto de la preparación de cannabis en productos sujetos a controles sanitarios especializados, como medicamento, suplementos alimentos y cosméticos, pero no en alimentos preparados y semipreparados.

Ello al señalar que la preparación de alimentos para consumo personal de cannabis y THC forman parte de una actividad culinaria ordinaria y no equivalente a la fabricación de productos sometidos a un régimen sanitario especial.

Durante la discusión, la ministra Yasmín Esquivel estuvo en contra al advertir que permitir el autoconsumo de alimentos preparados y semipreparados con marihuana podría provocar un riesgo a la salud de menores de edad que conviven con adultos que consuman éstos.