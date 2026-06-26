¿Qué resolvió la Corte en 2021?

En 2021, la Suprema Corte emitió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 , con esto se invalidaron diversos artículos de la Ley General de Salud que impedían a las personas adultas obtener permisos para sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar cannabis para consumo personal con fines recreativos.

La decisión señaló que la prohibición absoluta vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, criterio que la Corte había construido desde 2015 a través de una serie de amparos. A partir de eso, la Cofepris quedó obligada a tramitar las solicitudes de autorización, aunque el Congreso aún no ha aprobado una ley que regule de manera integral el uso recreativo de la cannabis.

Ante la falta de una ley se ha mantenido abierto el debate sobre el consumo de esta planta, ya que organizaciones civiles remarcan que una regulación permitiría ofrecer mayor certeza jurídica, reducir el mercado ilegal y establecer reglas claras para el consumo responsable.

Sin embargo, especialistas en salud pública apuntan la necesidad de acompañar cualquier cambio con campañas de prevención, restricciones para menores de edad y mecanismos para evitar el consumo en espacios donde pueda afectar a terceros.

La Corte avaló que una sola autorización pueda incluir a varias personas. (Archiva)

La resolución publicada este jueves no modifica la decisión de 2021, en cambio se encarga de establecer cómo deben emitirse los permisos por la Cofepris.