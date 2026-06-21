El vacío legal del cannabis en México: un peligro invisible para los turistas del Mundial 2026

Pero en México, la tercera sede, no existe una regulación integral de la cannabis, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó la prohibición absoluta de la planta.

La falta de un mercado lícito de la cannabis en el país incrementa los riesgos de seguridad y salud para los usuarios que busquen consumir en México, advierten especialistas.

Cristina Reyes, directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), explica que, sin regular el mercado, los visitantes se arriesgan a comprar cannabis de manera clandestina y a vendedores relacionados con el crimen organizado.

La falta de regulación también abre la puerta a otros riesgos asociados a la compra-venta, como la extorsión, la persecución policial y la adulteración de sustancias con otras drogas.

En México no existe una despenalización total de la cannabis, pero en 2021 la Corte declaró inconstitucional la prohibición absoluta de la planta para uso personal y adulto. Esto permitió el autoconsumo, pero no permite la comercialización y distribución.

La Corte, además, exhortó al Congreso de la Unión a legislar de manera integral para crear un marco que regule los usos y el mercado comercial. Pero, ocho años después, no está lista la normativa. “No ha sido una prioridad”, señala Cristina Reyes.

Además, se tiene que solicitar un permiso a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para acceder al uso adulto y posesión de la cannabis, lo que implica un trámite burocrático y requiere asesoría jurídica.

“A la fecha no existe un reglamento o un lineamiento por el cual las personas puedan tener certeza de cuáles son los pasos a seguir dentro de Cofepris”, agrega.