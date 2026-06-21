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México

El vacío legal del cannabis en México: un peligro invisible para los turistas del Mundial 2026

De los tres países sede de la Copa FIFA 2026, México es el único sin una regulación integral para el consumo de cannabis, a pesar de que la Suprema Corte eliminó la prohibición absoluta de la planta.
dom 21 junio 2026 11:59 PM
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El término 4:20 o 4/20 ha cobrado mucha popularidad en los últimos años. (Bulat Silvia/Getty Images/iStockphoto)

Además de fiesta, el Mundial de Futbol también trae consigo la llegada de turistas que son usuarios de cannabis. Esto no ocurre por el evento deportivo en sí, sino porque la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) ha documentado que cada vez más viajeros acompañan la experiencia turística con el consumo excesivo de alcohol y otras sustancias psicoactivas.

Una de las droga más usadas es la marihuana, debido a que su uso está regulado en muchos países, incluidos Estados Unidos y Canadá, dos de los anfitriones del torneo mundial.

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Pero en México, la tercera sede, no existe una regulación integral de la cannabis, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó la prohibición absoluta de la planta.

La falta de un mercado lícito de la cannabis en el país incrementa los riesgos de seguridad y salud para los usuarios que busquen consumir en México, advierten especialistas.

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Cristina Reyes, directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), explica que, sin regular el mercado, los visitantes se arriesgan a comprar cannabis de manera clandestina y a vendedores relacionados con el crimen organizado.

La falta de regulación también abre la puerta a otros riesgos asociados a la compra-venta, como la extorsión, la persecución policial y la adulteración de sustancias con otras drogas.

En México no existe una despenalización total de la cannabis, pero en 2021 la Corte declaró inconstitucional la prohibición absoluta de la planta para uso personal y adulto. Esto permitió el autoconsumo, pero no permite la comercialización y distribución.

La Corte, además, exhortó al Congreso de la Unión a legislar de manera integral para crear un marco que regule los usos y el mercado comercial. Pero, ocho años después, no está lista la normativa. “No ha sido una prioridad”, señala Cristina Reyes.

Además, se tiene que solicitar un permiso a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para acceder al uso adulto y posesión de la cannabis, lo que implica un trámite burocrático y requiere asesoría jurídica.

“A la fecha no existe un reglamento o un lineamiento por el cual las personas puedan tener certeza de cuáles son los pasos a seguir dentro de Cofepris”, agrega.

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Persecución policial

Uno de los delitos más perseguidos en México es la posesión de drogas. Aunque la ley permite llevar 5 gramos de cannabis para uso personal, en los hechos se persigue a los usuarios.

“Está dentro de los delitos más perseguidos año con año por la justicia local”, señala Reyes. Y aclara: “Este delito no tiene ninguna consecuencia en terceras personas, no hay víctimas. Si se deja de perseguir, no va a aumentar la violencia, sino que, al contrario, las personas usuarias de cannabis van a dejar de ser víctimas del abuso policial”.

En México existe un grave problema de extorsión policial relacionada con detenciones por posesión de cannabis. México Unidos contra la Delincuencia ha documentado casos de abuso policial en este contexto. La mayoría son de personas jóvenes, marginalizadas y con un perfil racial específico.

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“Son víctimas de extorsión sistemáticamente por la policía, que no solo les pide dinero, sino que además les llega a robar artículos personales, tenis, celulares, todo con la amenaza de llevarlos ante el Ministerio Público si no ceden ante estas presiones, además de, por supuesto, otro tipo de abusos y torturas”.

Algunos turistas pueden quedar fuera de este perfil, pero entran en los riesgos de extorsión. Se prevé, además, que durante el Mundial se incremente el consumo de sustancias, así como los riesgos que conlleva el hacerlo en un mercado ilícito.

Una encuesta de 2021 de Elementa y ReverdeSer, organizaciones que promueven la reducción de daños, encontró que de 150 personas detenidas por posesión simple de sustancias, dos eran extranjeras; 59 fueron detenidas en la Ciudad de México y 20 en el Estado de México. La mayoría era menor de 30 años y usaba cannabis.

El 90% de las personas usuarias fueron víctimas de extorsión. Los montos de dinero solicitados van desde los 200 pesos hasta los 10,000 pesos. El problema mayor es que esto permanecerá en México una vez que acabe el torneo.

El efecto Trump

A la tardanza de México en regular el mercado de la cannabis se suman otras complicaciones: las presiones del gobierno de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para que los países colindantes endurezcan las políticas de control de drogas y el flujo de precursores, debido a la epidemia de sobredosis por opiáceos que enfrenta ese país.

“Esta presión tan grande que ejerce hace retroceder al gobierno mexicano en cualquier intento de reforma o de legalización respecto a otras sustancias”, explica.

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Pero en Estados Unidos ya se permite el uso del cannabis en 24 de sus 50 estados. En Canadá también está regulada esta droga y es el propio Estado quien controla todas las etapas de la cadena de mercado, desde la producción de las semillas, hasta las plantas, la distribución, el etiquetado de los productos, los precios y los impuestos.

La falta de regulación integral también evita que México desarrolle un mercado de cannabis, que se estima que alcance un valor de más de 100,000 millones de dólares a nivel global en 2030.

Sin embargo, el país llegó al Mundial sin un mercado de cannabis regulado y sin estrategias específicas de atención, prevención o capacitación para turistas y consumidores, subraya Denyse Espinosa, CEO de Revolución con Flores, una consultora especializada en el desarrollo de la industria del cannabis. Así que México sigue rezagado frente a Estados Unidos y Canadá por no concretar un marco normativo integral.

Somos el único país de Norteamérica que carece de un mercado regulado y el único que sigue propiciando que crezca el mercado negro.
Denyse Espinosa, CEO de Revolución con Flores.

Antes del Mundial, aseguró, su empresa, que trabaja proyectos relacionados con cannabis medicinal, industrial y de uso adulto, además de iniciativas de capacitación y propuestas regulatorias, buscó vincular impulsar en México la regulación del uso del cannabis tras observar su relación con el turismo.

Para ello, Espinosa presentó planes de desarrollo de la industria a distintas autoridades federales, que incluían programas de información para turistas, capacitación en reducción de riesgos y protocolos de atención para personas con crisis emocionales asociadas al consumo. Pero los avances fueron limitados.

"Nos perdimos la oportunidad de empezar a experimentar un México con cannabis regulado y de prepararnos para una realidad que ya existe", señala.

La regulación es fundamental para alcanzar justicia social para las comunidades históricamente involucradas en el cultivo, subraya, para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo de industrias sustentables basadas en el cáñamo.

Mientras no existan reglas claras, aseguró, la cannabis continurá en el mercado negro, con los riesgos a la salud que esto conlleva.

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cannabis Drogas Marihuana

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