Caso Zenyazen Escobar: investigación de FGR apunta a suicidio del diputado de Morena

Escobar García murió el pasado 4 de septiembre en la comunidad de La Gloria, municipio de Puente Nacional, Veracruz. Debido a que se trataba de un legislador federal en funciones, la FGR asumió la investigación del caso y desplegó un equipo especializado para determinar las circunstancias de su fallecimiento.
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La dependencia informó que hasta ahora se han realizado más de 150 actos de investigación, inspecciones y peritajes, con la participación de personal de la Agencia de Investigación Criminal, la Fiscalía Federal en Veracruz y autoridades de la Fiscalía General del Estado.
¿Qué le pasó al diputado
Zenyazen Roberto Escobar García?
Como parte de la investigación, el Centro Federal Pericial Forense de la FGR integró un equipo multidisciplinario que realizó estudios en distintas áreas, entre ellas medicina, criminalística, balística forense, genética, química forense, lofoscopía, fotografía forense, informática, tránsito terrestre y toxicología.
La Fiscalía también señaló que se han llevado a cabo entrevistas con personas cercanas a Escobar García, tanto de su entorno afectivo como laboral, con el objetivo de reconstruir las circunstancias previas a su muerte.
Sin embargo, la dependencia aclaró que esta conclusión no representa todavía el cierre definitivo de la investigación.
“Las investigaciones continuarán, sin descartar eventualmente la posibilidad de otros móviles o ejes, para alcanzar el esclarecimiento pleno de los hechos”, señaló la FGR.
Investigación sigue abierta
La Fiscalía destacó que desde las primeras diligencias se mantuvieron bajo resguardo los indicios relacionados con el caso y que su recolección, aseguramiento, registro y análisis se realizaron conforme a los protocolos y la normatividad aplicable.
La dependencia también aseguró que durante el proceso se ha privilegiado la atención y protección de las víctimas indirectas, así como el respeto a sus derechos y dignidad.
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La FGR señaló que, si las condiciones de la investigación lo permiten, dará a conocer posteriormente nueva información sobre el caso.