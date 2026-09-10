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México

Caso Zenyazen Escobar: investigación de FGR apunta a suicidio del diputado de Morena

La FGR señala que los indicios, peritajes y testimonios recabados tras la muerte del diputado federal Zenyazen Escobar apuntan a un suicidio, aunque la investigación continúa abierta.
jue 10 septiembre 2026 05:18 PM
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En la imagen, el diputado Zenyazen Escobar observa una sesión en el Congreso de la Unión.
Zenyazen Escobar formaba parte de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. (Foto: Especial )

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las principales líneas de investigación sobre la muerte del diputado federal Zenyazen Roberto Escobar García apuntan a que el legislador murió por suicidio, aunque la indagatoria permanece abierta y no descarta otros posibles móviles.

Escobar García murió el pasado 4 de septiembre en la comunidad de La Gloria, municipio de Puente Nacional, Veracruz. Debido a que se trataba de un legislador federal en funciones, la FGR asumió la investigación del caso y desplegó un equipo especializado para determinar las circunstancias de su fallecimiento.

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La dependencia informó que hasta ahora se han realizado más de 150 actos de investigación, inspecciones y peritajes, con la participación de personal de la Agencia de Investigación Criminal, la Fiscalía Federal en Veracruz y autoridades de la Fiscalía General del Estado.

¿Qué le pasó al diputado

Zenyazen Roberto Escobar García?

Como parte de la investigación, el Centro Federal Pericial Forense de la FGR integró un equipo multidisciplinario que realizó estudios en distintas áreas, entre ellas medicina, criminalística, balística forense, genética, química forense, lofoscopía, fotografía forense, informática, tránsito terrestre y toxicología.

La Fiscalía también señaló que se han llevado a cabo entrevistas con personas cercanas a Escobar García, tanto de su entorno afectivo como laboral, con el objetivo de reconstruir las circunstancias previas a su muerte.

En la imagen, el diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar, habla durante una sesión en el Congreso.
Autoridades investigan qué pasó con el diputado Zenyazen Escobar. (Foto: Especial )


Tras analizar de manera conjunta los indicios, dictámenes, exámenes y testimonios recabados, la FGR indicó que las distintas líneas de investigación “avanzan, coinciden y apuntan” a que se trató de una muerte por suicidio.

Sin embargo, la dependencia aclaró que esta conclusión no representa todavía el cierre definitivo de la investigación.

“Las investigaciones continuarán, sin descartar eventualmente la posibilidad de otros móviles o ejes, para alcanzar el esclarecimiento pleno de los hechos”, señaló la FGR.

Investigación sigue abierta

La Fiscalía destacó que desde las primeras diligencias se mantuvieron bajo resguardo los indicios relacionados con el caso y que su recolección, aseguramiento, registro y análisis se realizaron conforme a los protocolos y la normatividad aplicable.

La dependencia también aseguró que durante el proceso se ha privilegiado la atención y protección de las víctimas indirectas, así como el respeto a sus derechos y dignidad.

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La FGR señaló que, si las condiciones de la investigación lo permiten, dará a conocer posteriormente nueva información sobre el caso.

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Cámara de Diputados Fiscal General de la República Suicidio

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