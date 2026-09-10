Caso Zenyazen Escobar: investigación de FGR apunta a suicidio del diputado de Morena

La dependencia informó que hasta ahora se han realizado más de 150 actos de investigación, inspecciones y peritajes, con la participación de personal de la Agencia de Investigación Criminal, la Fiscalía Federal en Veracruz y autoridades de la Fiscalía General del Estado.

¿Qué le pasó al diputado

Zenyazen Roberto Escobar García?

Como parte de la investigación, el Centro Federal Pericial Forense de la FGR integró un equipo multidisciplinario que realizó estudios en distintas áreas, entre ellas medicina, criminalística, balística forense, genética, química forense, lofoscopía, fotografía forense, informática, tránsito terrestre y toxicología.

La Fiscalía también señaló que se han llevado a cabo entrevistas con personas cercanas a Escobar García, tanto de su entorno afectivo como laboral, con el objetivo de reconstruir las circunstancias previas a su muerte.

Autoridades investigan qué pasó con el diputado Zenyazen Escobar. (Foto: Especial )



Tras analizar de manera conjunta los indicios, dictámenes, exámenes y testimonios recabados, la FGR indicó que las distintas líneas de investigación “avanzan, coinciden y apuntan” a que se trató de una muerte por suicidio.

Sin embargo, la dependencia aclaró que esta conclusión no representa todavía el cierre definitivo de la investigación.

“Las investigaciones continuarán, sin descartar eventualmente la posibilidad de otros móviles o ejes, para alcanzar el esclarecimiento pleno de los hechos”, señaló la FGR.

Investigación sigue abierta

La Fiscalía destacó que desde las primeras diligencias se mantuvieron bajo resguardo los indicios relacionados con el caso y que su recolección, aseguramiento, registro y análisis se realizaron conforme a los protocolos y la normatividad aplicable.

La dependencia también aseguró que durante el proceso se ha privilegiado la atención y protección de las víctimas indirectas, así como el respeto a sus derechos y dignidad.