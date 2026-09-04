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México

El diputado de Morena Zenyazen Escobar es hallado muerto en Veracruz

La Fiscalía General de la República (FGR) expresó sus condolencias por el fallecimiento del diputado federal por Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García, y confirmó que asumirá la investigación del caso.
vie 04 septiembre 2026 12:41 PM
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En la imagen, el diputado Zenyazen Escobar habla durante una sesión en el Congreso.
Autoridades investigan qué pasó con el diputado Zenyazen Escobar. (Foto: Especial )

El diputado federal de Morena Zenyazen Roberto Escobar García fue hallado sin vida este viernes en Veracruz, en un hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte.

El legislador fue encontrado sin vida en la comunidad de La Gloria, en el municipio de Puente Nacional. Los primeros reportes señalan que presentó una herida producida por arma de fuego. Tras conocerse el hecho, elementos de seguridad acudieron al sitio y establecieron un perímetro para permitir el trabajo de los peritos y agentes ministeriales.

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¿Quién era

Zenyazen Roberto Escobar García?

Ricardo Monreal, líder de Morena en Diputados, lamentó la noticia y se solidarizó con la familia de su compañero.


Escobar García tenía 42 años y ocupaba una curul en la Cámara de Diputados como integrante de Morena. Antes de incorporarse al Congreso de la Unión desarrolló buena parte de su trayectoria en Veracruz, particularmente en el ámbito educativo y político.

El morenista encabezó la Secretaría de Educación de Veracruz durante la administración del entonces gobernador Cuitláhuac García. Posteriormente llegó a la Cámara de Diputados para formar parte de la LXVI Legislatura.

Su trayectoria política también estuvo marcada por episodios de confrontación. En meses recientes protagonizó un altercado en San Lázaro con un diputado de oposición durante una sesión legislativa, luego de un intercambio de acusaciones entre integrantes de distintas fuerzas políticas.

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¿Qué le pasó a Zenyazen Escobar?

El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued, informó que los primeros elementos recabados por las autoridades no permiten establecer que el diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar, haya sido víctima de un atentado.

El funcionario explicó que el vehículo en el que fue encontrado el legislador estaba detenido a un costado de la carretera y no presentaba daños que hicieran suponer una agresión desde el exterior.

Ahued señaló que, de acuerdo con la información preliminar, se trata de un fallecimiento provocado por un arma de fuego. Precisó que junto al cuerpo fue localizada un arma y que Escobar presentaba una herida de bala, aunque evitó adelantar conclusiones sobre las circunstancias en que ocurrió el disparo.

El funcionario consideró que sería irresponsable atribuir una causa concreta a la muerte antes de contar con los resultados de las investigaciones forenses.

La Fiscalía General de la República (FGR) expresó sus condolencias por el fallecimiento del diputado federal por Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García, y confirmó que asumirá la investigación del caso.

La decisión responde a su condición de legislador federal, por lo que las autoridades federales serán las encargadas de dar seguimiento a las indagatorias para esclarecer las circunstancias de su muerte.

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Ricardo Monreal Morena Homicidio

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