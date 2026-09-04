El diputado de Morena Zenyazen Escobar es hallado muerto en Veracruz

¿Qué le pasó a Zenyazen Escobar?

El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued, informó que los primeros elementos recabados por las autoridades no permiten establecer que el diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar, haya sido víctima de un atentado.

El funcionario explicó que el vehículo en el que fue encontrado el legislador estaba detenido a un costado de la carretera y no presentaba daños que hicieran suponer una agresión desde el exterior.

Ahued señaló que, de acuerdo con la información preliminar, se trata de un fallecimiento provocado por un arma de fuego. Precisó que junto al cuerpo fue localizada un arma y que Escobar presentaba una herida de bala, aunque evitó adelantar conclusiones sobre las circunstancias en que ocurrió el disparo.

El funcionario consideró que sería irresponsable atribuir una causa concreta a la muerte antes de contar con los resultados de las investigaciones forenses.

La Fiscalía General de la República (FGR) expresó sus condolencias por el fallecimiento del diputado federal por Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García, y confirmó que asumirá la investigación del caso.

La decisión responde a su condición de legislador federal, por lo que las autoridades federales serán las encargadas de dar seguimiento a las indagatorias para esclarecer las circunstancias de su muerte.