Sheinbaum pide a FGR informar avances sobre muerte del diputado Zenyazen Escobar

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) informar sobre los avances de la investigación por la muerte del diputado federal de Morena, Zenyazen Roberto Escobar García, cuyo caso fue atraído por la autoridad federal debido a su condición de legislador.
Durante su gira por San Luis Potosí, la mandataria señaló que corresponde a la Fiscalía esclarecer las circunstancias del fallecimiento y dar a conocer información conforme las indagatorias permitan establecer qué ocurrió.
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¿Qué le pasó al diputado Zenyazen Roberto Escobar García?
“La Fiscalía General de la República, como saben, atrajo el caso y van a investigar. En el momento que tengan más avances pedimos que lo informen”, declaró.
Sheinbaum también había pedido evitar conclusiones anticipadas al señalar: “Es un evento triste, pero hay que ver la causa antes de dar una opinión. La Fiscalía podrá dar información”.
El legislador fue encontrado dentro de un vehículo con una herida producida por arma de fuego y en el lugar también fue localizada un arma. Tras el reporte, elementos de seguridad acudieron al sitio y establecieron un perímetro para permitir que peritos y agentes ministeriales realizaran las diligencias correspondientes.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz intervino inicialmente en la escena y realizó los peritajes para integrar la carpeta, antes de que la FGR asumiera formalmente la investigación.
Sobre las circunstancias del fallecimiento, el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued, informó que los primeros indicios no apuntaban a un atentado desde el exterior. Explicó que el automóvil estaba detenido a un costado de la carretera y que no presentaba daños que permitieran establecer una agresión externa.
“No fue un atentado porque el carro está a un lado, no se nota que haya sido mayor agresión al vehículo, fue interno”, señaló.
Ahued precisó que había un arma junto al cuerpo y que el diputado presentaba una herida de bala, aunque evitó adelantar si se trató de un homicidio, un suicidio o alguna otra circunstancia, al considerar necesario esperar los resultados de las pruebas periciales.
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¿Quién era Zenyazen Roberto Escobar García?
El Gobierno de Veracruz indicó que se agotarían todas las líneas de investigación para determinar con precisión lo ocurrido y establecer el posible móvil.
Zenyazen Escobar desarrolló buena parte de su trayectoria política en Veracruz antes de incorporarse al Congreso de la Unión.
Fue diputado local y posteriormente secretario de Educación durante la administración del entonces gobernador Cuitláhuac García, cargo que dejó en 2023 para participar en el proceso interno de Morena rumbo a las elecciones de 2024.
Después llegó a la Cámara de Diputados como integrante de la LXVI Legislatura, donde representaba al distrito 16 de Veracruz y se desempeñaba como secretario de las comisiones de Marina y de Cambio Climático y Sostenibilidad, además de formar parte de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.
Su actividad legislativa también estuvo marcada recientemente por un altercado con un diputado de oposición durante una sesión en San Lázaro.
Tras conocerse su muerte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, lamentó el fallecimiento y expresó su solidaridad con la familia del legislador.