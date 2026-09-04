Sheinbaum pide a FGR informar avances sobre muerte del diputado Zenyazen Escobar

¿Qué le pasó al diputado Zenyazen Roberto Escobar García?

“La Fiscalía General de la República, como saben, atrajo el caso y van a investigar. En el momento que tengan más avances pedimos que lo informen”, declaró.

Sheinbaum también había pedido evitar conclusiones anticipadas al señalar: “Es un evento triste, pero hay que ver la causa antes de dar una opinión. La Fiscalía podrá dar información”.

Escobar García, de 42 años, fue localizado sin vida este viernes en la comunidad de La Gloria , en el municipio de Puente Nacional, Veracruz.

El legislador fue encontrado dentro de un vehículo con una herida producida por arma de fuego y en el lugar también fue localizada un arma. Tras el reporte, elementos de seguridad acudieron al sitio y establecieron un perímetro para permitir que peritos y agentes ministeriales realizaran las diligencias correspondientes.

Zenyazen formó parte de la bancada de Morena en Diputados. (Foto: Especial )



La Fiscalía General del Estado de Veracruz intervino inicialmente en la escena y realizó los peritajes para integrar la carpeta, antes de que la FGR asumiera formalmente la investigación.

Sobre las circunstancias del fallecimiento, el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued, informó que los primeros indicios no apuntaban a un atentado desde el exterior. Explicó que el automóvil estaba detenido a un costado de la carretera y que no presentaba daños que permitieran establecer una agresión externa.

“No fue un atentado porque el carro está a un lado, no se nota que haya sido mayor agresión al vehículo, fue interno”, señaló.

Ahued precisó que había un arma junto al cuerpo y que el diputado presentaba una herida de bala, aunque evitó adelantar si se trató de un homicidio, un suicidio o alguna otra circunstancia, al considerar necesario esperar los resultados de las pruebas periciales.