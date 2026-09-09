Marco Rubio: “Hay territorios en México que no están bajo el control del Estado”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, elevó este miércoles el tono de sus críticas hacia México por la estrategia contra los cárteles del narcotráfico y consideró que los esfuerzos del país para contener a estas organizaciones criminales todavía están lejos de ser suficientes.
“Hay territorios, vastos territorios, en México que no están bajo el control del Estado”, afirmó.
El funcionario estadounidense colocó además a México como el principal punto de operación de las organizaciones que Washington identifica como una amenaza regional.
“La cabeza de la serpiente de estos cárteles está en México”, señaló Rubio.
Rubio considera insuficiente la estrategia mexicana
El secretario de Estado reconoció que México ha realizado acciones para enfrentar a las organizaciones dedicadas al narcotráfico, pero cuestionó que los resultados sean suficientes frente a la dimensión que atribuye a estos grupos.
“No es ni de lejos suficiente”, afirmó al evaluar el combate mexicano contra los cárteles.
Para Rubio, el fortalecimiento de estas organizaciones no solo genera violencia y afecta a las comunidades donde operan, sino que puede llegar a modificar el equilibrio de poder en algunos países de América Latina.
Estados Unidos advierte que enfrentará a los cárteles
Rubio dejó abierta la posibilidad de que Washington tome medidas frente a las organizaciones criminales cuando considere que representan una amenaza para sus intereses.
“Si una amenaza en esta región está surgiendo para la seguridad nacional y el interés nacional de nuestro país, vamos a abordarla”, declaró.
El funcionario también planteó que combatir a los cárteles requiere atacar sus estructuras económicas y no concentrarse únicamente en las operaciones para detener o decomisar cargamentos.
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“Estos grupos terroristas tienen que ser desmantelados no solo volando sus barcos y tomando sus barcos; tienen que ser desmantelados financieramente”, sostuvo.
Sus declaraciones se producen durante una gira por Ecuador, Colombia y Perú, enfocada en asuntos de seguridad y combate al narcotráfico, en la que Rubio ha buscado reforzar la cooperación de Washington con gobiernos de la región.
Críticas a gobiernos de izquierda
El discurso de Rubio también incluyó cuestionamientos políticos hacia gobiernos y movimientos de izquierda de América Latina, a los que responsabilizó de haber permitido el deterioro de las condiciones de seguridad en algunos países.
“La izquierda destruyó Venezuela, la izquierda destruyó Cuba, la izquierda destruyó Nicaragua”, afirmó.
El secretario de Estado aseguró además que existen vínculos entre sectores de izquierda y organizaciones dedicadas al narcotráfico, y mencionó entre sus críticas al presidente colombiano Gustavo Petro.
En Ecuador, Rubio destacó la colaboración del gobierno de Daniel Noboa con Washington en materia de seguridad y anunció que buscará recursos adicionales para apoyar al país sudamericano en su lucha contra el crimen organizado.