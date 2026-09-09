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México

Marco Rubio: “Hay territorios en México que no están bajo el control del Estado”

Marco Rubio, uno de los hombres más importantes del Gabinete de Donald Trump, dijo que la cabeza de los cárteles se encuentra en México.
mié 09 septiembre 2026 05:05 PM
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En la imagen, Marco Rubio mira a la cámara mientras camina en Palacio Nacional.
Marco Rubio visitó Palacio Nacional en septiembre de 2025. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, elevó este miércoles el tono de sus críticas hacia México por la estrategia contra los cárteles del narcotráfico y consideró que los esfuerzos del país para contener a estas organizaciones criminales todavía están lejos de ser suficientes.

Durante una visita a Quito, Ecuador, Rubio sostuvo que el problema no se limita al tráfico de drogas, pues los grupos criminales han adquirido una capacidad que, a su juicio, puede poner en riesgo la autoridad de los gobiernos de la región y eventualmente representar una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

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“Hay territorios, vastos territorios, en México que no están bajo el control del Estado”, afirmó.

El funcionario estadounidense colocó además a México como el principal punto de operación de las organizaciones que Washington identifica como una amenaza regional.

“La cabeza de la serpiente de estos cárteles está en México”, señaló Rubio.

Marco Rubio
Rubio, de 54 años, es uno de los personajes más fuertes en el Gabinete de Donald Trump. (FOTO: Anna Moneymaker/Getty Images)


Rubio considera insuficiente la estrategia mexicana

El secretario de Estado reconoció que México ha realizado acciones para enfrentar a las organizaciones dedicadas al narcotráfico, pero cuestionó que los resultados sean suficientes frente a la dimensión que atribuye a estos grupos.

“No es ni de lejos suficiente”, afirmó al evaluar el combate mexicano contra los cárteles.

Para Rubio, el fortalecimiento de estas organizaciones no solo genera violencia y afecta a las comunidades donde operan, sino que puede llegar a modificar el equilibrio de poder en algunos países de América Latina.

El funcionario estadounidense mencionó entre los delitos asociados con estos grupos los asesinatos, las decapitaciones y la extorsión, y advirtió que el riesgo aumentaría si las organizaciones criminales llegaran a superar en capacidad a las instituciones gubernamentales.

Estados Unidos advierte que enfrentará a los cárteles

Rubio dejó abierta la posibilidad de que Washington tome medidas frente a las organizaciones criminales cuando considere que representan una amenaza para sus intereses.

“Si una amenaza en esta región está surgiendo para la seguridad nacional y el interés nacional de nuestro país, vamos a abordarla”, declaró.

El funcionario también planteó que combatir a los cárteles requiere atacar sus estructuras económicas y no concentrarse únicamente en las operaciones para detener o decomisar cargamentos.

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“Estos grupos terroristas tienen que ser desmantelados no solo volando sus barcos y tomando sus barcos; tienen que ser desmantelados financieramente”, sostuvo.

Sus declaraciones se producen durante una gira por Ecuador, Colombia y Perú, enfocada en asuntos de seguridad y combate al narcotráfico, en la que Rubio ha buscado reforzar la cooperación de Washington con gobiernos de la región.

Críticas a gobiernos de izquierda

El discurso de Rubio también incluyó cuestionamientos políticos hacia gobiernos y movimientos de izquierda de América Latina, a los que responsabilizó de haber permitido el deterioro de las condiciones de seguridad en algunos países.

“La izquierda destruyó Venezuela, la izquierda destruyó Cuba, la izquierda destruyó Nicaragua”, afirmó.

El secretario de Estado aseguró además que existen vínculos entre sectores de izquierda y organizaciones dedicadas al narcotráfico, y mencionó entre sus críticas al presidente colombiano Gustavo Petro.

En Ecuador, Rubio destacó la colaboración del gobierno de Daniel Noboa con Washington en materia de seguridad y anunció que buscará recursos adicionales para apoyar al país sudamericano en su lucha contra el crimen organizado.

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Donald Trump Narcotráfico CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación

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