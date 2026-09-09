Marco Rubio: “Hay territorios en México que no están bajo el control del Estado”

“Hay territorios, vastos territorios, en México que no están bajo el control del Estado”, afirmó.

El funcionario estadounidense colocó además a México como el principal punto de operación de las organizaciones que Washington identifica como una amenaza regional.

“La cabeza de la serpiente de estos cárteles está en México”, señaló Rubio.

Rubio, de 54 años, es uno de los personajes más fuertes en el Gabinete de Donald Trump. (FOTO: Anna Moneymaker/Getty Images)





Rubio considera insuficiente la estrategia mexicana

El secretario de Estado reconoció que México ha realizado acciones para enfrentar a las organizaciones dedicadas al narcotráfico, pero cuestionó que los resultados sean suficientes frente a la dimensión que atribuye a estos grupos.

“No es ni de lejos suficiente”, afirmó al evaluar el combate mexicano contra los cárteles.

Para Rubio, el fortalecimiento de estas organizaciones no solo genera violencia y afecta a las comunidades donde operan, sino que puede llegar a modificar el equilibrio de poder en algunos países de América Latina.

El funcionario estadounidense mencionó entre los delitos asociados con estos grupos los asesinatos, las decapitaciones y la extorsión, y advirtió que el riesgo aumentaría si las organizaciones criminales llegaran a superar en capacidad a las instituciones gubernamentales.

Estados Unidos advierte que enfrentará a los cárteles

Rubio dejó abierta la posibilidad de que Washington tome medidas frente a las organizaciones criminales cuando considere que representan una amenaza para sus intereses.

“Si una amenaza en esta región está surgiendo para la seguridad nacional y el interés nacional de nuestro país, vamos a abordarla”, declaró.

El funcionario también planteó que combatir a los cárteles requiere atacar sus estructuras económicas y no concentrarse únicamente en las operaciones para detener o decomisar cargamentos.