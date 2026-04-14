Las alianzas de los partidos se reconfiguran rumbo a las elecciones del 2027

Los partidos políticos mexicanos alistan sus estrategias y sus alianzas se reconfiguran rumbo al proceso electoral que inicia este año y concluirá con la elección a mediados de 2027.
En el PAN, personajes destacados contradijeron en los últimos días la postura de Jorge Romero, su dirigente, quien señala que el blanquiazul no tendrá alianzas electorales en el 2027... y mucho menos con el PRI.
En entrevista con Azucena Uresti, Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua, expresó que en la entidad en la que vive es necesario que la oposición se unifique para derrotar a Morena. Por su parte, Marko Cortés, quien dirigió al PAN antes que Romero, también se pronunció por estudiar los casos a nivel local, sin cerrar la puerta a alianzas.
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Las declaraciones ocurrieron casi al mismo tiempo en que Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, expresó su interés de ir por la gubernatura de Nuevo León abanderado por el PRI, sin descartar que el PAN también lo postule.
El PAN y el PRI, adversarios históricos, hicieron alianzas electorales para intentar vencer a Morena rumbo a la elección presidencial de 2024. Solo lograron hacerse más chicos en las urnas, por lo que Jorge Romero ha insistido en que no es la vía para los próximos años.
También en entrevista con Azucena Uresti, el dirigente mostró su respeto por las opiniones de sus compañeros de partido, sin embargo, volvió a decir que no habrá más alianza con el PRI.
Por su parte, Alejandro Moreno, dirigente tricolor, insiste en que su partido debe caminar junto al PAN y junto a Movimiento Ciudadano para ganar los procesos de 2027.
En 2027 se renovará la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, más de 2,000 presidencias municipales y se elegirán jueces y magistrados del Poder Judicial en México.
''La unidad la queremos hacer con la gente; no tenemos cabeza para alianzas'', señaló Jorge Romero sobre eventuales alianzas.
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En Zacatecas, descartan a Monreal
Rumbo al inicio del proceso electoral, los aliados de Morena, el Partido Verde (PVEM) y el PT adelantaron que no llevarán como candidato a Saúl Monreal, pues tienen a sus propios aspirantes.
Esto se debe a que el más chico de los hermanos Monreal quiere contender por la gubernatura de Zacatecas, pero Morena no lo dejará debido a que es hermano del actual mandatario, David Monreal, y el partido ya aprobó reglas para evitar el nepotismo en la contienda de 2027.
El coordinador del Partido Verde, Manuel Velasco, sostuvo que su instituto ya tiene a su principal aspirante para la candidatura para dicha entidad y es el diputado Carlos Puente.
Además, agregó que tampoco prevén apoyar a Félix Salgado Macedonio para Guerrero, quien también está impedido por Morena para ser contendiente, ya que su hija, Evelyn Salgado, es mandataria de dicha entidad.
La vicecoordinadora de la bancada del PT del Senado, Geovanna Bañuelos, también sostuvo que ellos no van a respaldar a Saúl Monreal para la candidatura.
En San Luis Potosí, otra fractura
La senadora Ruth González Silva es la principal aspirante del Partido Verde para la gubernatura de San Luis Potosí.
González Silva es esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo, por lo que tampoco puede ser abanderada por Morena.
Ruth González ya tiene el apoyo de los líderes del Verde, partido que actualmente gobierna San Luis.
En medio de las rencillas que quedaron por el ''Plan B'' electoral, Morena y el Verde podrían volver a dividirse si se confirma que la esposa de Gallardo va por el puesto.
Morena y el Verde han caminado juntos desde que inició la llamada ''Cuarta Tranformación''. Se han apoyado para pasar múltiples reformas polémicas, como la que incorporó la Guardia Nacional a la Sedena y la que cambió por completo al Poder Judicial.