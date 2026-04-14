Las alianzas de los partidos se reconfiguran rumbo a las elecciones del 2027

Las declaraciones ocurrieron casi al mismo tiempo en que Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, expresó su interés de ir por la gubernatura de Nuevo León abanderado por el PRI, sin descartar que el PAN también lo postule.

El PAN y el PRI, adversarios históricos, hicieron alianzas electorales para intentar vencer a Morena rumbo a la elección presidencial de 2024. Solo lograron hacerse más chicos en las urnas, por lo que Jorge Romero ha insistido en que no es la vía para los próximos años.

Jorge Romero puso fin a las alianzas partidistas para los próximos años en el PAN. (Foto: X/ @AccionNacional)

También en entrevista con Azucena Uresti, el dirigente mostró su respeto por las opiniones de sus compañeros de partido, sin embargo, volvió a decir que no habrá más alianza con el PRI.

Por su parte, Alejandro Moreno, dirigente tricolor, insiste en que su partido debe caminar junto al PAN y junto a Movimiento Ciudadano para ganar los procesos de 2027.

En 2027 se renovará la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, más de 2,000 presidencias municipales y se elegirán jueces y magistrados del Poder Judicial en México.

''La unidad la queremos hacer con la gente; no tenemos cabeza para alianzas'', señaló Jorge Romero sobre eventuales alianzas.