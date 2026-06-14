El panorama político en Nuevo León se tensa de nuevo. El gobernador Samuel García Sepúlveda se enfrenta a una nueva confrontación con el Poder Legislativo tras el avance de juicio político en su contra por presunta corrupción.
Samuel García, bajo presión ante inicio de juicio político en Nuevo León
El inició el conflicto
El origen de la controversia se remonta al pasado 8 de junio, cuando la dirigente estatal de Morena, Anabel del Roble Alcocer, junto con aspirantes a la gubernatura por ese partido, presentó una solicitud de juicio político en contra del mandatario de Movimiento Ciudadano.
La petición se sustenta en información pública e investigaciones periodísticas que señalan una posible triangulación de recursos públicos. De acuerdo con estas versiones, empresas contratistas del gobierno estatal presuntamente recibieron fondos públicos que posteriormente transfirieron a despachos jurídicos vinculados con el gobernador.
Tras la solicitud, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio del procedimiento de juicio político con seis votos a favor de los legisladores del PAN, PRI y Morena y un voto en contra de Movimiento Ciudadano. Además, se estableció que el mandatario deberá comparecer, de forma presencial o por escrito, a más tardar el 23 de junio.
Hasta el momento, Samuel García Sepúlveda no emite una postura formal sobre el proceso en su contra. Sin embargo, días antes declaró que se encontraba en “modo party” debido a la Copa Mundial 2026, torneo en el que Nuevo León es una de las sedes.
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“Les quiero pedir un mes pausa, disfruten, no todo es jalar. A partir de hoy en la noche, yo me pongo en modo party, ya no quiero broncas, ya en julio me vuelven las broncas. Ahorita en modo party: botas y sombrero”, dijo el gobernador.
Añadió que, en caso de existir algún asunto urgente, se lo comunicaran a su secretario particular, Evencio Hernández, ya que durante junio no atendería llamadas.
Durante este mes, el estado albergará tres partidos del Mundial: el 20 de junio (Túnez vs. Japón), el 24 de junio (Sudáfrica vs. Corea del Sur) y el 29 de junio un partido de eliminación directa.
Tampoco hay pronunciamientos públicos del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, sobre el caso.
Antecedentes de conflictos con el Congreso
No es la primera vez que el Congreso de Nuevo León entra en confrontación con el gobernador, en un contexto donde la mayoría legislativa pertenece a la oposición.
En 2022 se promovió un primer intento de juicio político por no presentar en tiempo el Paquete Fiscal 2023. El proceso avanzó en comisiones e incluso llegó a intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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En 2023 se abrió un segundo frente, cuando legisladores acusaron al Ejecutivo estatal de no publicar en el Periódico Oficial del Estado más de 20 decretos y reformas aprobadas por el Congreso. El procedimiento no prosperó debido a amparos y suspensiones judiciales.
En 2024 ocurrió un tercer intento, al señalarse presunta intervención del gobernador en el proceso electoral de ese año mediante el uso de recursos públicos para favorecer a candidatos de su partido, entre ellos su esposa Mariana Rodríguez en Monterrey y Luis Donaldo Colosio como senador. Este caso quedó finalmente congelado en el Congreso.