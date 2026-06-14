Samuel García, bajo presión ante inicio de juicio político en Nuevo León

El inició el conflicto

El origen de la controversia se remonta al pasado 8 de junio, cuando la dirigente estatal de Morena, Anabel del Roble Alcocer, junto con aspirantes a la gubernatura por ese partido, presentó una solicitud de juicio político en contra del mandatario de Movimiento Ciudadano.

La petición se sustenta en información pública e investigaciones periodísticas que señalan una posible triangulación de recursos públicos. De acuerdo con estas versiones, empresas contratistas del gobierno estatal presuntamente recibieron fondos públicos que posteriormente transfirieron a despachos jurídicos vinculados con el gobernador.

Tras la solicitud, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio del procedimiento de juicio político con seis votos a favor de los legisladores del PAN, PRI y Morena y un voto en contra de Movimiento Ciudadano. Además, se estableció que el mandatario deberá comparecer, de forma presencial o por escrito, a más tardar el 23 de junio.

Hasta el momento, Samuel García Sepúlveda no emite una postura formal sobre el proceso en su contra. Sin embargo, días antes declaró que se encontraba en “modo party” debido a la Copa Mundial 2026, torneo en el que Nuevo León es una de las sedes.

“Les quiero pedir un mes pausa, disfruten, no todo es jalar. A partir de hoy en la noche, yo me pongo en modo party, ya no quiero broncas, ya en julio me vuelven las broncas. Ahorita en modo party: botas y sombrero”, dijo el gobernador.

Añadió que, en caso de existir algún asunto urgente, se lo comunicaran a su secretario particular, Evencio Hernández, ya que durante junio no atendería llamadas.

Durante este mes, el estado albergará tres partidos del Mundial: el 20 de junio (Túnez vs. Japón), el 24 de junio (Sudáfrica vs. Corea del Sur) y el 29 de junio un partido de eliminación directa.

Tampoco hay pronunciamientos públicos del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, sobre el caso.