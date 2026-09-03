Malú Mícher, del PRD a Morena: las claves de su trayectoria y sus polémicas

¿Quién es Malu Micher?

Marta Lucía Micher Camarena, conocida como Malú Micher, es activista por los derechos de las mujeres. Desde hace 17 años es legisladora y hoy es senadora por Morena.

Inició su carrera política en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en su natal Guanajuato, y desde hace 36 años forma parte del equipo político de Marcelo Ebrard. El mentor de ambos fue Manuel Camacho Solís.

Micher es una reconocida promotora de los derechos y las causas de las mujeres. Militó en el PRD hasta 2015. Luego se incorporó a Morena, partido que fue fundado dos años antes.

Como funcionaria pública ocupó diversos cargos. En 1990 presidió por primera vez el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (IMDF), cuando Camacho Solís era regente capitalino.

Más tarde, entre 2006 y 2012, volvió a dirigir el Instituto de las Mujeres, ya durante el gobierno de Ebrard como jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Su carrera legislativa suma 17 años. Los últimos dos los ha desempeñado como senadora, cargo que concluirá en 2030.

También fue diputada local en Guanajuato y en dos ocasiones diputada federal, integrante de la Cámara que cada año aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación . Antes de su actual encargo, fue senadora durante seis años, de 2018 a 2024.

Fuera de los cargos legislativos, no ha tenido éxito en las elecciones para puestos de gobierno. En 1995 fue postulada por el PRD como candidata a gobernadora de Guanajuato y posteriormente contendió por la presidencia municipal de León, pero no ganó ninguna de las dos elecciones.