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México

Malú Mícher, del PRD a Morena: las claves de su trayectoria y sus polémicas

Malú Mícher suma más de tres décadas en la política y 17 años en el Congreso, con una trayectoria marcada por la defensa de las mujeres, su vínculo con Ebrard y diversas polémicas.
jue 03 septiembre 2026 05:11 PM
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Malú Micher ofrece un mensaje en el Senado junto a otros compañeros.
Malú Micher es defensora de los derechos de las mujeres, militante de la izquierda y una de las colaboradoras políticas más cercanas a Marcelo Ebrard. (Senado)

Malú Micher lleva más de tres décadas en la política y 17 años en el Congreso, pero su nombre no suele pasar inadvertido. Es defensora de los derechos de las mujeres, militante de la izquierda y una de las colaboradoras políticas más cercanas a Marcelo Ebrard.

Pero su trayectoria también está marcada por la confrontación. Sus declaraciones, pleitos con adversarios políticos y episodios polémicos también construyen la imagen de la legisladora.

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¿Quién es Malu Micher?

Marta Lucía Micher Camarena, conocida como Malú Micher, es activista por los derechos de las mujeres. Desde hace 17 años es legisladora y hoy es senadora por Morena.

Inició su carrera política en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en su natal Guanajuato, y desde hace 36 años forma parte del equipo político de Marcelo Ebrard. El mentor de ambos fue Manuel Camacho Solís.

Micher es una reconocida promotora de los derechos y las causas de las mujeres. Militó en el PRD hasta 2015. Luego se incorporó a Morena, partido que fue fundado dos años antes.

Como funcionaria pública ocupó diversos cargos. En 1990 presidió por primera vez el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (IMDF), cuando Camacho Solís era regente capitalino.

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Más tarde, entre 2006 y 2012, volvió a dirigir el Instituto de las Mujeres, ya durante el gobierno de Ebrard como jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Su carrera legislativa suma 17 años. Los últimos dos los ha desempeñado como senadora, cargo que concluirá en 2030.

También fue diputada local en Guanajuato y en dos ocasiones diputada federal, integrante de la Cámara que cada año aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación . Antes de su actual encargo, fue senadora durante seis años, de 2018 a 2024.

Fuera de los cargos legislativos, no ha tenido éxito en las elecciones para puestos de gobierno. En 1995 fue postulada por el PRD como candidata a gobernadora de Guanajuato y posteriormente contendió por la presidencia municipal de León, pero no ganó ninguna de las dos elecciones.

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A lo largo de su trayectoria, fue una de las figuras más cercanas a Ebrard Casaubón, a quien acompañó en sus dos intentos por obtener la candidatura presidencial: primero por el PRD, en 2011, y posteriormente por Morena, en 2023, en los años previos a las respectivas elecciones presidenciales.

Inicialmente formó parte de la corriente Vanguardia Progresista del PRD. Para las elecciones de 2012, Ebrard y Micher se aliaron con la corriente perredista Nueva Izquierda, “Los Chuchos”.

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Esa “tribu” apoyó a Ebrard y lo nombró su abanderado para competir en contra de Andrés Manuel López Obrador, quien finalmente obtuvo la candidatura.

En 2023, Micher volvió a respaldar a Ebrard como aspirante a la candidatura presidencial, en el proceso que se conoció como la gira de “las corcholatas”, en la que compitió sin éxito contra quien hoy es presidenta, Claudia Sheinbaum.

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Tras la derrota interna en Morena, Micher fue postulada al Senado para un periodo de seis años, cargo que actualmente ocupa.

Malú Micher y su polémica por los programas sociales

El pasado martes, durante la sesión de congreso general en la que se recibió el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Micher fijó la postura de Morena.

Además de defender los logros del gobierno, criticó a quienes aseguran que los programas sociales se financian con impuestos.

Según su argumento, los impuestos que pagan los mexicanos no se destinan directamente a fondear esos programas, sino que los recursos provienen de recortes en otras áreas del gobierno, como parte de la política de austeridad.

“En 2026, más de 42 millones de personas son derechohabientes de los Programas para el Bienestar. ¡Y ya estuvo bueno que anden diciendo que es que ese dinero es de nuestros impuestos!. ¡Mentira!. Es de una austeridad republicana que logró que tuviéramos 42 millones de familias en bienestar”, arengó desde la tribuna.

La oposición criticó las "mentiras de Morena" y la postura de la senadora, al señalar que todo el presupuesto del gobierno se financia, entre otras fuentes, con recursos obtenidos mediante el cobro de impuestos y derechos.

Más tarde, reconoció que se equivocó al afirmar que los recursos destinados a las Pensiones del Bienestar y otros programas sociales no provenían de los impuestos que pagan los mexicanos. La legisladora explicó que su declaración fue imprecisa y aclaró que estos apoyos no dependen exclusivamente de la recaudación tributaria.

Micher señaló que el financiamiento de los Programas para el Bienestar forma parte de una estrategia más amplia del gobierno, en la que también intervienen las acciones para incrementar la recaudación, reducir la evasión fiscal y eliminar privilegios en materia de impuestos.

Acusación por violencia de género

En marzo de 2022, Micher fue acusada por la entonces senadora priista Nuvia Mayorga de violencia política de género.

La acusación surgió luego de que, durante una reunión de la Comisión de Salud, Micher Camarena presuntamente escribiera en un chat grupal: “¡Qué sarta de idioteces está diciendo Nubia¡ (sic), neta”.

Micher era entonces presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Senado. Luego de ser reconvenida por la panista Lilly Téllez, reconoció la ofensa y ofreció una disculpa, aunque mantuvo lo escrito bajo el argumento de que no había entendido lo que Mayorga quiso decir.

Malú Micher se disculpa por mensaje en contra de Nuvia Mayorga

En febrero de 2023, desde la tribuna del Senado, llamó a no hacer caso a los convocantes de la marcha de la "marea rosa", programada para el 18 de ese mes en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo que entonces se pretendía reformar y al que se buscaba recortar atribuciones y recursos.

En octubre de 2023, molesta porque en el Senado no le dieron la palabra para responder a los ataques de la oposición contra Morena, anunció su salida del partido.

"!En este momento renuncio a Morena y me voy a huelga de hambre¡" exclamó. Sin embargo, posteriormente se retractó y regresó a las filas de Morena.

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