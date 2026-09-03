Malú Mícher, del PRD a Morena: las claves de su trayectoria y sus polémicas

Tras la derrota interna en Morena, Micher fue postulada al Senado para un periodo de seis años, cargo que actualmente ocupa.
Malú Micher y su polémica por los programas sociales
El pasado martes, durante la sesión de congreso general en la que se recibió el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Micher fijó la postura de Morena.
Además de defender los logros del gobierno, criticó a quienes aseguran que los programas sociales se financian con impuestos.
Según su argumento, los impuestos que pagan los mexicanos no se destinan directamente a fondear esos programas, sino que los recursos provienen de recortes en otras áreas del gobierno, como parte de la política de austeridad.
“En 2026, más de 42 millones de personas son derechohabientes de los Programas para el Bienestar. ¡Y ya estuvo bueno que anden diciendo que es que ese dinero es de nuestros impuestos!. ¡Mentira!. Es de una austeridad republicana que logró que tuviéramos 42 millones de familias en bienestar”, arengó desde la tribuna.
La oposición criticó las "mentiras de Morena" y la postura de la senadora, al señalar que todo el presupuesto del gobierno se financia, entre otras fuentes, con recursos obtenidos mediante el cobro de impuestos y derechos.
Más tarde, reconoció que se equivocó al afirmar que los recursos destinados a las Pensiones del Bienestar y otros programas sociales no provenían de los impuestos que pagan los mexicanos. La legisladora explicó que su declaración fue imprecisa y aclaró que estos apoyos no dependen exclusivamente de la recaudación tributaria.
Micher señaló que el financiamiento de los Programas para el Bienestar forma parte de una estrategia más amplia del gobierno, en la que también intervienen las acciones para incrementar la recaudación, reducir la evasión fiscal y eliminar privilegios en materia de impuestos.
Acusación por violencia de género
En marzo de 2022, Micher fue acusada por la entonces senadora priista Nuvia Mayorga de violencia política de género.
La acusación surgió luego de que, durante una reunión de la Comisión de Salud, Micher Camarena presuntamente escribiera en un chat grupal: “¡Qué sarta de idioteces está diciendo Nubia¡ (sic), neta”.
Micher era entonces presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Senado. Luego de ser reconvenida por la panista Lilly Téllez, reconoció la ofensa y ofreció una disculpa, aunque mantuvo lo escrito bajo el argumento de que no había entendido lo que Mayorga quiso decir.
Malú Micher se disculpa por mensaje en contra de Nuvia Mayorga
En febrero de 2023, desde la tribuna del Senado, llamó a no hacer caso a los convocantes de la marcha de la "marea rosa", programada para el 18 de ese mes en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo que entonces se pretendía reformar y al que se buscaba recortar atribuciones y recursos.
En octubre de 2023, molesta porque en el Senado no le dieron la palabra para responder a los ataques de la oposición contra Morena, anunció su salida del partido.
"!En este momento renuncio a Morena y me voy a huelga de hambre¡" exclamó. Sin embargo, posteriormente se retractó y regresó a las filas de Morena.