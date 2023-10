Malú Micher, operadora de Ebrard, renuncia a Morena, pero luego se arrepiente

Antes, el senador Alejandro Rojas Díaz Durán, también “marcelista” exigió disculpas a la presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera por haber negado la palabra a Micher.

En el video, se observa que la senadora Micher se confronta con sus compañeros morenistas porque no le permitieron que hiciera uso de la palabra: “Estoy jodida”, dijo ante la falta de respaldo.

“¿No soy de Morena? Si fuera de Morena, no te me quedaras viendo”, reclamó en el pleno a la secretaria general y senadora Citlalli Hernández, pues los senadores morenistas guardaron silencio cuando la presidenta de la mesa directiva le negó la palabra.

“¿Saben qué iba a decir? Le iba a preguntar al senador (Gustavo Madero) si le parecía que esto era un cochinero, porque nos dijo marranos dos veces en su Twitter. Eso iba a hacer; iba a defender a mi grupo parlamentario que no fue capaz de defenderme”, dijo con la voz quebrada.

“Ana Lilia no me dio la palabra, levanté la mano en tiempo y forma y Ana Lilia no me dio la palabra”, insistió al retirarse del pleno.

Tras no recibir disculpas, la senadora anunció, molesta, su salida del partido.

Malú Micher, operadora de Marcelo Ebrard en el senado y representante suyo en la interna de MORENA, acaba de renunciar al partido.



Llevaba rato de no estar ahí… pic.twitter.com/kaibtbsUOf — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) October 26, 2023

En la discusión de Ley de Ingresos, la legisladora marcelista, en representación del bloque de 11 senadores afines a Marcelo Ebrard, empujó en la discusión una modificación en la estimación de ingresos para 2024, modificar el precio del barril de petróleo e ingresos por conceptos de IVA, para obtener una bolsa de 89 millones de pesos.

La intención era destinar los ingresos obtenidos por esa vía apoyar al estado de Guerrero, luego del desastre que dejó el paso del huracán Otis, pero la mayoría morenista rechazó su propuesta.

Micher fue respaldada por la oposición y ante la ausencia de varios legisladores morenistas su propuesta hubiera prosperado, pero la secretaría de la mesa anunció el rechazo a que se discutiera el plan marcelista.

Como la discusión siguió durante la noche del miércoles, la senadora publicó un mensaje en su cuenta de la red X en que dijo que ya dialogó con la senadora Rivera y e aclararon las ideas.

Hace unos minutos dialogamos la senadora @Ana_LiliaRivera y yo , como dos compañeras de ruta deben hacerlo. Se aclararon ideas, las razones también, eliminamos la rudeza innecesaria e intercambiamos sentimientos.Tengo serenidad en la mente y en el corazón. para tomar decisiones — Martha Lucía Mícher Camarena (@MaluMicher) October 26, 2023

Apenas el martes, la senadora Cecilia Sánchez renunció a Morena y se fue al partido Revolucionario Institucional (PRI).