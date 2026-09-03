El segundo policía también recibió un reconocimiento por su valentía y fue enviado fuera del país junto con su compañero.

La información disponible sobre ambos es limitada. Sus nombres reales no han sido revelados públicamente y las versiones retomadas por la película ''La captura'' utilizan nombres ficticios para representar a los agentes, precisamente porque su identidad se mantiene protegida.

¿Qué hicieron los policías para capturar al ''Chapo''?

La intervención de los agentes ocurrió después de que “El Chapo” y su jefe de seguridad, Jorge Iván Gastélum Ávila, “El Cholo Iván”, escaparan de la casa de seguridad en Los Mochis durante el operativo de la Marina.

Ambos utilizaron el sistema de drenaje para salir del cerco. Tras caminar por los túneles, emergieron por una alcantarilla y robaron un automóvil Ford Focus rojo para intentar abandonar la ciudad. El vehículo circulaba a exceso de velocidad por la carretera Los Mochis-Navojoa, lo que llamó la atención de elementos de la Policía Federal que realizaban patrullajes en la zona.

Joaquín Guzmán es uno de los criminales más famosos de México. (Foto: Isaac Esquivel Monroy/Cuartoscuro )



Los agentes marcaron el alto al automóvil. Al acercarse, detectaron que sus ocupantes estaban armados y los obligaron a descender. Fue entonces cuando descubrieron que uno de los detenidos era Joaquín Guzmán Loera , el hombre que había escapado meses antes del penal del Altiplano.

La detención ocurrió prácticamente por casualidad: los policías realizaban un patrullaje en busca de posibles fugitivos del enfrentamiento cuando interceptaron el vehículo robado. No fueron ellos quienes localizaron inicialmente la casa de seguridad ni quienes siguieron a “El Chapo” por el drenaje; su papel fue decisivo en el último tramo de la persecución, cuando detectaron el automóvil y concretaron la detención.